Блоги / Дина Дабришюте

Звук китайского, лучший город, голос столицы

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Язык нового поколения.

Лучший город для псковичей.

Голос крови и столицы: как в дрампуше новый моноспектакль поставили.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: https://www.meme-arsenal.com/create/meme/5638288

На этой неделе 24 мая отмечался День славянской письменности и культуры. То ли потому, что Последний звонок у одиннадцатиклассников был 23 числа, то ли в силу каких-то других причин, праздника родной речи я совершенно не ощутила. Пожалуй, впервые за несколько лет. Столь часто мы слышали за последний год об инициативах сделать русский язык чище. Раскрыть его силу и красоту! И сколь мало звучало в самый главный лингвистический день в году слов любви к великому и могучему. Так уж получается в последние годы, что любовь эту пытаются в нас воспитать путем запретов и ограничений.

В 2022 году все активно заговорили, что нам нужна чистая речь, мол, давайте от заимствований откажемся. И вот в начале 2023 года отказались – Госдума приняла закон о недопустимости иностранных слов в ситуациях, когда русский язык выступает в роли государственного. Прошло несколько месяцев, и мы всерьез обсуждаем идею отказаться от изучения английского в школах.

Мысль-то не нова. Это еще одна вечная тема для разговоров, которая в нынешней геополитической ситуации приобрела патриотическую окраску. Пока государственные мужи думают о том, как попасть в актуальную повестку, в некоторых псковских школах английский давно перестали толком преподавать. До того, как это стало мейнстримом. Просто учителей не хватает! Вот так кадровые проблемы в системе образования региона вывели знания наших детей в образовательные тренды. Вообще смешно, конечно, слышать от власть имущих заявления о том, что английский – язык мертвый и уже необязательный для изучения. Что же они тогда своих чад отправляют получать образование за границу? А, это другое… Но я не понимаю.

Не могу не отметить, как хорошо вписалась со своим предложением – изучать в школах церковнославянский – РПЦ. Не хотите английский – у нас есть свой мертвый язык. Каково импортозамещение! Мне кажется, что инициатива не лишена здравого смысла. Основы православной культуры школьники изучают, тексты молитв читают, иконы рассматривают, в храм ходят. Так пусть же дети понимают, на каком языке построена церковная культура, и о чем говорится на службах, даже если они приходят в храм раз в год и то на крестный ход с бабушкой. Хуже не будет.

Что мне кажется совершенно диким (по крайне мере, на Северо-Западе), так это изучение китайского в школах. Ну и что, мы разворачиваемся передом к Азии, потому что только там нам не плюют в лицо. Много китайцев вы видели в Пскове, даже до пандемии? А вот со студентами, например, из Индии, которые учатся в ПсковГУ, до сих пор можно на улицах столкнуться. И даже поговорить! Явно не на китайском. Хотя кто знает, что век текущий нам готовит. Двое великолучан в этом году решили сдать ЕГЭ по китайскому языку. Выпускники стали первыми в регионе, кто выбрал этот предмет.

Смотрите также ЕГЭ по китайскому языку впервые сдадут в Псковской области

Сколько псковичей будет сдавать его через год, пять, десять лет?

Источник: https://www.meme-arsenal.com/create/meme/10356165

Никогда такого не было и вот опять – Псков борется за звание лучшего города России.

На сайте голосования - сухая историческая справка, скромный список гостиниц и маленькая фотография нашего кремля. Чтобы отдать голос, надо собрать какую-то непонятную картинку из частей. «Подтвердите ваш выбор», - пишет сайт. Мол, хочешь высказаться – докажи, что ты не бот. Можно подумать, я случайно зашла на страницу с Псковом, ага. Пока мы на 47 месте, лидирует в рейтинге Нальчик. Итоги обещают подвести к Новому году.

Смотрю я на все эти конкурсы, голосования и вот что думаю - нашему городу не хватает хороших слов. Дороги, инфраструктура, туалеты - это надо людям. Картинки к Дню города и акции от бюджетных учреждений совсем не убедительно говорят о любви к Пскову. Надо что-то от души. Флешмоб какой запустить, например, через соцсети. Начать должна администрация. Что-то типа «Признайся в любви Пскову». Только не в картинках, а словами через экран. Но чтобы искренне все было. Лучше не в стихах, конечно, а то Пушкин перевернется в гробу. Время еще есть, можно такого контента наснимать, ух! Здорово, если бы патриоты Пскова показали всем свое любимое место в городе. Даже двор в Лепешах подойдет. Не кремлем же единым.

Я тут недавно любовалась на фото своего знакомого, который снимал с пятого этажа хрущевки в Любятово березы на закате. Такие пейзажи! Вообще при желании посмотреть с любовью можно на все, даже на дорожную обстановку. Сейчас стоит прекрасная, почти летняя погода, цветет сирень, еще не пыльно. Ходи себе пешком с работы, что ездишь по пробкам и жалуешься на снятый асфальт? Гулять можно сейчас допоздна, уличные музыканты вышли из зимней спячки и вполне себе сносно играют на набережных и в парках. Даже в будни. Кто-то новые колоночки за зиму прикупил. Атмосфера!

Любишь природу – и ее в Пскове в изобилии. Город зеленый, красивый, животных много. Я птиц-поганок видела на Псковé, цапли белые в Корытово по берегам Мирожи сидят, в лесопарке гадюки ползают, белки скачут. Бобры на дамбе дорогу переходят в сопровождении людей, самостоятельно лоси бегают в центре города, косули ходят. Прям райский сад какой-то! Только деревья рубят, скажете вы. А я вот недавно в Финском оценила, как молодые клены растут. В принципе, озеленение города медленно идет на поправку. Конечно, за год или два не вырастут новые растения взамен старых аварийных, придется немного подождать. Пока очень аккуратные и чистые парки нынче, их как-то ладно подстригли. Клумбы тоже ничего, а в июне еще пышнее будут. Единственные, кто портят идиллию нашего городка – вандалы. Никак у них не закончится весеннее обострение. А так все у нас хорошо, красиво и ладно. Главное, хоть иногда смотреть на жизнь чуть дальше продолжительности автомобильной пробки и сроков сдачи Ольгинского моста.

Фото: Игорь Ефименко

В репертуаре Псковского театра драмы появился новый моноспектакль «Говорит Москва». Считаю, что это лучший моноспектакль, который вообще когда-либо видела псковская сцена. Тем ярче мой восторг, что он - дело рук не приглашенных звезд, а местных служителей Мельпомены. Не могу назвать себя заядлым театралом или пылким любителем театрального искусства, но после просмотра постановки мое зрительское восприятие происходящего на сцене никогда не будет прежним. Расскажу о впечатлениях по порядку. Собираясь на премьеру, у меня в кои-то веки не было никаких ожиданий. Ну что мне с истории о дочери Сталина? Подумаешь, что там захотел сказать режиссер Александр Суховский. Ну работала над ролью год Линда Ахмедзянова, что она будет ярче, чем в главной роли в четырехчасовых «Лягушках»? Да нет, бред какой-то. Так думала я, готовясь к почти полуторачасовому созерцанию чьих-то влажных исторических фантазий. Да еще черт меня дернул открыть пьесу Юлии Поспеловой, по которой спектакль собственно и поставлен. Безобразно вязкий текст, который невозможно читать, автоматическое письмо ни о чем, пошлость и бессмысленность.

И вот я с этим багажом предвпечатлений вхожу в новый зал дрампуша. Пять минут в зале - и все ожидания остаются позади. Свет, организация сцены, рассадка зрителей - интересно все. Предметов на сцене много, их всех хочется рассматривать. Пока зал наполняется людьми, фантазия работает на полную, пытаясь представить, что же будет происходить со всем этим реквизитом. Для моноспекталя его довольно много. Как-то так повелось, что обычно моно выдерживается и в оформлении - один актер, который сидит на одном стуле за одним столом, говорит в один микрофон. «Говорит Москва» иначе. Я бы сказала, что и актер-то на сцене не совсем один. Он не бьется в сольных конвульсиях, говоря разными голосами. Линда Ахмедзянова проживает судьбу своей героини Светланы Аллилуевой. Все в зале понимают, кто ее отец. Но, кажется, мало кого это волнует, как саму Светлану до определенного момента.

В постановке удивительно хорошо, тонко и незаметно происходит переход от частного, личного к общему, общественному. Девочка-куколка, лапочка-дочка, школьница, влюбленная девушка, женщина, пережившая войну и наблюдающая за репрессиями – на наших глазах происходят эти метаморфозы. При этом режиссер постоянно напоминает, что мы находимся в плоскости фантазии. Актриса перевоплощается в свою героиню в начале спектакля и развоплощается из образа в финале. Однако зрители являются не только свидетелями чужой жизни, но и сопричастными происходящему на сцене. В конце концов, мы все в зале сидим в одной лодке за одним столом, будто на похоронах. Главной героиней моноспектакля быстро становится не отдельно взятая историческая личность, а Смерть. То, к чему невозможно привыкнуть, то, чего нельзя избежать, то, что нельзя оправдать, пережить метафизически и буквально – потеря. Она и до Сталина была, и после есть.

Фото: Игорь Ефименко

Опасные исторические параллели сглаживает театральное искусство – именно оно, в чистом виде и является самой сутью моноспектакля «Говорит Москва».

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте