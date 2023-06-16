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Дина Дабришюте Публикаций: 155
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Блоги / Дина Дабришюте

«Виноград», дети, самоидентификация

16.06.2023 15:17|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Запретный пол сладок?
  • Безопасность детей и ответственность взрослых.
  • Скрепы по швам: как псковичи «Виноград» ожидают.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: 1001mem.ru

Несмотря на то, что к участию в «Евровидении» Россию не допускают уже не первый год, незабвенный образ Кончиты Вурст остался в сердцах нашего поколения. С такой «музыкой» никаких конкурсов не надо, спасибо, что не берете. В новостной повестке коллективного Запада чуть ли не еженедельно всплывают истории о женщинах в мужском обличье и мужчинах в женском. Кто как там правильно зовется, какой транс и что обозначает – не скажу. Такого обилия терминов, какое есть в наименованиях всяких гендерных меньшинств, не знает, кажется, даже органическая химия. А я – убежденный гуманитарий.

Дискриминация по любому признаку – это плохо, уж тем более по половому. Но когда речь заходит о смене пола и некоей самоидентификации в связи с этим – хочется позвать врача. Я уже писала о том, что в последнее время в силу закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в нашей стране, инфополе стало значительно чище. И это хорошие новости. Особенно для регионов, которые граничат с Европой, как Псковская область. Дети как минимум не зададут лишних странных вопросов, взрослые не будут вступать в полемику о правах человека и западных ценностях. Есть и другие темы для разговоров о важном.

На этой неделе в Госдуме одобрили к I чтению проект о запрете смены пола. Прекрасно, что мы не читаем сейчас кучу новостей от европейских и американских СМИ на этот счет, рассуждений ярых тамошних правозащитников. В идеологическом плане новый закон, который, я не сомневаюсь, будет принят, дает шанс России на отсутствие гендерного маразма. Чуть ли не еженедельно всплывают новости из-за бугра, как какой-то бывший дядя, который решил стать тетей, стал победителем соревнований среди женщин или был отправлен в тюрьму, где и среди мужского, и среди женского пола так и не нашел себе равных. Власти же в это время сидят и думают, что же с такими персонажами делать, общественность в шоке, микросообщество каких-то там гендеров ликует – их права не нарушаются. Позволю себе мысль, что на законодательном уровне правильнее все-таки ориентироваться на интересы большинства граждан и общественные традиционные ценности.

Трансгендерные переходы – это, наверное, весело, но давайте как-нибудь не здесь. В моем детстве такой фигни не было, хотелось бы, чтобы и внуки этого не знали. Важный момент в новости о работе над законом о запрете смены пола в России - его одобрил комитет Госдумы по охране здоровья. В погоне за внутренними душевными движениями (модой или помешательствами – тут у кого что) человек вполне может забыть о сохранении нормального функционирования своего организма. Ни одна ситуация того не стоит, разве только в случае спасения жизни других людей. Не думаю, что кто-то пострадает от того, что не сможет в скором времени поменять пол на другой в нашей стране. Это может ранить только бизнес, который оказывает такие услуги. Но лично мне его не очень жаль. Запретов и ограничений с каждым месяцем становится больше в нашей жизни. Предложения о том, как и кому закрутить гайки сыплются будто из рога изобилия. Но не все инициативы одинаково бесполезны, особенно если дочитывать новости о них до конца и соотносить их со здравым смыслом.

Источник: ru.pinterest.com

Один мой педагог сказал как-то, что лучшее свойство детей – то, что они вырастают. Она не добавила, что при этом родительские переживания и тревоги с каждым новым сантиметром в росте отпрысков не уменьшаются. Только и радует, что безопасность детства уже давно в нашей стране является задачей всего общества, а не только отдельно взятой семьи. Ежегодно в России проходит акция, которая так и называется - «Безопасность детства». Если не вдаваться в канцеляризмы и определения, отойти от заявлений омбудсменов и сочувствующих общественников, то можно припомнить рейды взрослых по заброшкам, попытки контроля постоянных маршрутов перемещения несовершеннолетних. У меня нет сомнений, что такие вещи работают. Но, к сожалению, сколько проверок объектов ни проводят, сколько памяток для детей и родителей о правилах поведения на дорожных объектах, водоемах, в лесах и т.д. ни выпускают, увы, жертвы есть. 15 июня в реке Великой в Пскове утонул ребенок.

К сожалению, типичные летние новости. Причина трагедии до тупости банальна – купание в неположенном месте. А ведь тепло только началось… Жаль, что вместе с ним всегда приходят и печальные известия. Начинаются они, как правило, с выпадающих из окон детей. Эти случаи травматизма и летальных исходов несовершеннолетних, обычно малышей, вызывают много бурных обсуждений в обществе. На родителей набрасываются все, кому не лень! И нередко совершенно справедливо.

Если рассматривать проблему детской безопасности в целом, то роль ответственных за ребенка взрослых ни в коем случае нельзя умалять. Мамам и папам, дедушкам и бабушкам, дядям, тетям и прочим родственникам нужно постоянно напоминать о хрупкости жизни ребенка. Пожалуй, даже больше, чем самим несовершеннолетним. Часто травматизма можно избежать, просто включив голову. Наряду с несчастными случаями на воде и, например, при несоблюдении правил дорожного движения, есть отдельная категория факторов риска – развлечения. Например, так любимые многими батуты. К сожалению, рекламы этого аттракциона пока больше, чем описаний его травматичности. Юные псковичи становятся жертвами халатности сотрудников детских центров и стационарных объектов на воздухе ежегодно.

Ладно, детей, но почему родителей-то жизнь ничему не учит? Можно обвинять в беспределе сферу предоставления таких услуг. Что стоило бы делать с бизнесменами, которые положили болт на качественное обслуживание своего аттракциона – пусть решает общественность и контролирующие органы. Хорошо бы, если последние включались не только после того, как кто-то в буквальном смысле допрыгается. Но это уже другая история. Не на всякий алчный роток у нас накидывают платок. 10 лет назад лошадь в Детском парке покалечила детей и взрослых, испугавшись трактора.

Стало ли меньше лошадей на городских праздниках после этого случая? Едва ли. Перестали ли родители сажать своих чад покататься на милой лошадке? Нет. Ну и кто после этого виноват в печальной статистике увечий несовершеннолетних? Непарнокопытные точно ни при чем.

Источник:demotivatorium.ru

В Пскове можно бесконечно смотреть на одну вещь – как местные жители защищают скрепы. То ли количество церквей в городе обязывает, то ли мода на религиозность, но духовный вопрос встает ребром в любой непонятной ситуации. Даже когда ничто не предвещает. Уже 17 июня стартует многодневный фестиваль «Виноград».

Неделю еды и пития, развлечений на любой вкус ждут любители культурно отдохнуть. Много людей планируют приехать из других городов. Что делаем мы, псковичи, в первую очередь? Обсуждаем уместность праздника. Если в прошлом году главным этическим вопросом было начало СВО, то нынче только и разговоров, что о… Петровском посте у православных христиан. Пожалуй, это аргумент против феста меня удивил. Да, даже после реакции на Уитмена на стене дома у «Рижской» гостиницы меня что-то продолжает удивлять в нравах жителей нашего славного городка. Очень сложно удержаться здесь, чтобы не вступить в полемику, не напомнить, что с искушениями надобно бороться. И вообще можно просто не ходить на праздник, вместо сурового обличения организаторов в комментариях. Но даже железный аргумент в виде того, что РФ все еще светское государство, в котором живут представители разных религий, не сработает. Видимо, глядя на Троицкий собор почти каждый день - по пути на работу, с работы или на работе - забываешь о мироустройстве в целом. Ну, как говорится, бог судья.

Среди прочих возмущенных возгласов общественности одним из самых громогласных является забота о моральном состоянии детей. Этот вопрос волновал чуть ли не каждого, кто приходил на фестиваль в прошлом году. Несчастные детеныши человека, по мнению ряда комментаторов, станут свидетелями тотальной массовой пьянки и людей в зверином обличье. В моменты, когда кто-то начинает рассуждать о том, что некое явление или событие - плохой пример для подрастающего поколения, мне дурно от уровня человеческого ханжества. Если не хотите, чтобы ваши чада видели пьяные рожи – не напивайтесь. Ни дорогим алкоголем, ни дешевым – все равно вредно для здоровья. А если уж на то пошло: от души кого-то хаять в глаза и за глаза и обвинять окружающих во всех смертных грехах – тоже так себе пример для молодежи. Ну это если разбираться и копать на уровне скреп.

Псковичи же любят зреть в корень любых проблем? Вот давайте и заглянем. В себя. Может, и «Виноград» тогда перестанет быть оплотом порока. Радует, что его не отменили из-за вида продаваемого алкоголя. Фестивалю «I Love Cider 2023» повезло в этом смысле гораздо меньше. Впрочем, на «Виноград» ходят не только для того, чтобы подбухнуть. Культурная программа мероприятия и в этом году обширна и разнообразна. Особенно, если смотреть на нее трезво.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришуте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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