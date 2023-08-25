Блоги / Дина Дабришюте

Культурная плесень, презренный труд, обходные пути

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

VPN государственной важности.

Школа близко.

Приличное псковское общество.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

«Карта мира, помещенная в голову дурака». Источник: pikabu.ru

В древних городах есть много легенд о подземных ходах. Куда они только не ведут! О тайных тропах всегда знали те, кому следовало. Путями пользовались официально, когда это было необходимо, в том числе в интересах власти. Думаю, у каждого из нас есть в голове воспоминания о подобных реальных и вымышленных историях, псковских в том числе. Например, я недавно слышала о подземном ходе, который шел между мужским и женским монастырями. Автор рассказа утверждал, что копать начали женщины! Вот, мол, на чем мир весь держится… Вымысел или реальность? Кто ж разберет.

Обходные пути существуют и в современной России. Это неоспоримый факт. Они давно строятся без лопат и прочих атрибутов. Совсем без них наше общество никак не может, судя по всему. В доказательство своих слов приведу последние новости - в Госдуме обсуждают создание национального VPN-сервиса с государственной поддержкой. В этой информации прекрасно абсолютно все. Она отлично иллюстрирует сюрреалистическую сторону происходящего. Освежим в памяти примерную хронологию событий. Сначала в прошлом году ряд ресурсов, нарушивших российское законодательство, заблокировали у нас. Невелика потеря, в общем-то. Когда весной 2022-го полетели головы у соцсетей – стало больнее, ведь есть люди, которые вложили много денег и времени в продвижение своего продукта на различных платформах. Карета превратилась в тыкву за одну ночь! Несмотря на то, что власти предупреждали россиян о этом, сильно легче не было. Реальную помощь и поддержку в трудную минуту для всех (и для законодателей тоже) оказали сервисы VPN. Они как подземные ходы, позволяли и позволяют идти, куда необходимо. Государство о существовании этой лазейки знает, само пользуется и гражданам дает. Резонный вопрос: зачем что-то было запрещать? Наверное, в новых школьных учебниках по отечественной истории есть ответ.

Мнения по поводу необходимости блокировок ресурсов и обеспечения информационной безопасности таким образом разнились и разнятся. Громче всех говорят возмущенные, оттого порой кажется, что их больше. Но если пойти по любому обходному пути - VPN, добраться до своей страницы в ныне запрещенных сетях, открыть список друзей, то станет ясно, что очень многие люди спокойно перестали туда заходить. Бизнес-аккаунты нашли другие платформы, творческие люди освоили иные пути самовыражения. А те, кто не может/не хочет мириться с реальностью и законами, скачали себе несколько VPN и отправляются, куда хотят. Я уверена, что уже каждый для себя решил, на чьей он стороне и зачем. Инициативы о разного рода ограничениях можно назвать сейчас не только культом, модой или тенденцией, но и способом пиара. Бессмысленным и беспощадным, как VPN с господдержкой.

Источник: pristor.ru

Август – он как вечер воскресенья. Так говорят грустные картинки в интернете. Родителям особенно больно провожать последний месяц лета, потому что их ждут колоссальные траты. Школьные базары в сетевых магазинах и маркетплейсах больше не позволяют существенно сэкономить. Самый паршивый масс-маркет выкрутил цены на одежду и обувь так, что хоть рожай всех своих отпрысков обратно. Сколько будет стоить питание в садиках и школах, с учетом подорожания продуктов, думать даже не хочется. Еще успеем ужаснуться в сентябре, надо переварить текущую порцию финансового ущерба.

Пока дети догуливают последние деньки свободы, а мамы и папы затягивают пояса, учителя готовятся морально к предстоящему учебному году. Чаты оживают сообщениями о линейках, собраниях и прочей обязательной атрибутике учебной жизни. Вот и традиционный общий педсовет прошел на днях в Пскове. Конечно, было сказано много теплых слов в адрес работников образования, и заключены важные соглашения о сотрудничестве. Что ж, дело нужное!

Смотрите также Традиционный августовский педсовет прошел в Пскове

Школы пока пустые и тихие, где-то досыхает краска в чьем-то свежеотремонтированном кабинете… Все идет по плану, только вот статистика печальная. И я сейчас не только про свои и чужие финансовые затраты на сборы в школу. Аналитическое агентство A2:Research провело исследование, согласно которому более 70% российских педагогов не хотят возвращаться на работу после летних каникул.

Надо ли говорить, что далеко не все из них смогут осуществить свои желания? Причин для негативного настроя перед новым учебным годом у учителей даже больше, чем у детей и родителей вместе взятых: отчеты, низкие зарплаты, не всегда прозрачная система оплаты труда, негибкий график, дополнительная воспитательная работа, токсичный коллектив и так далее. С любой статистикой можно спорить, скажете вы. Мне кажется, не в этом случае. Так, согласно другому исследованию, выяснилось, что у педагогов в Псковской области самые низкие зарплаты по СЗФО.

Смотрите также В Псковской области предлагают самую низкую зарплату учителям в СЗФО

Есть мнение, что в деревнях могут платить еще меньше, это в областном центре и Великих Луках еще можно работать в школе и есть хлеб с маслом каждый день. Не знаю, так ли это на самом деле, мои знакомые педагоги утверждают, что плюсов и минусов хватает в любом типе школ, в любом районе Псковской области. Все мои впечатления о работниках общеобразовательных учреждений сводятся к тому, что я никогда не встречала специалиста полностью удовлетворенного своей работой. Ни разу, ни во время своего обучения, ни когда работала по профессии сама. И это, как мне кажется, самая печальная статистика из всех, что приведены в сегодняшней программе. Школа – это фундамент общества. Она учит и воспитывает, поддерживая традиционные ценности наравне с семьей, она дает базовые знания и помогает будущим специалистам разных направлений осознать, чего они хотят, она формирует социальные навыки. Что будет со всем перечисленным, если реализацией задач занимаются недовольные нищие люди? Вот действительно насущный вопрос в Год педагога и наставника.

Источник: pikabu.ru

По разным причинам прошедшая неделя имела множество поводов подумать о культуре, в самом широком смысле этого слова. С разницей в неделю у нас в Пскове проходят два больших музыкальных фестиваля – «Музыка на воде» и «Крещендо». Это во-первых. А во-вторых, уже который месяц не утихает шумиха вокруг фильма «Барби», и в последнее время в России было сделано несколько интересных заявлений насчет его показа. Как концерты классической музыки в Пскове связаны с американским кино, которое даже в официальный прокат еще не вышло? Легко! Глазами смотрящих!

Начну издалека. Самое подлое и пошлое, что только возможно в обмене мнениями о чем-либо – это переход на личности. То ли потому что город у нас маленький, то ли в силу скобарского особенного характера, началась давеча возня и поливание грязью друг друга по поводу памятников в Пскове. Культурное болото сообщество возбудилось от чужих мнений о скульптурах. В качестве незыблемых аргументов любого нормального человека сейчас используются сила его патриотизма и прочность личных духовных скреп. Вроде разговор был вообще не об этом изначально, а воплощенном искусстве... Как мы пришли к тому, что человек, высказывающий свое мнение в публичном поле, автоматически превращается во врага, если ваши точки зрения не совпадает? Одному скобарю известно.

Борцы культурного фронта, раз уж они так вписываются за хороший вкус, по идее должны являть собой образец интеллигентного человека (по возможности) и быть примером всем прочим товарищам. «Музыка на воде» в Дендропарке показала, что в этом плане ни культурой, ни воспитанием слушатели в массе своей похвастаться не могут. Это было самый ужасный уличный концерт, который я видела и слышала. Орущие дети, пьющие взрослые, возмущающиеся о чем-то своем в полный голос молодые люди и пенсионеры – под музыку Верди вообще не заходит. Конечно, это был вечер пятницы, люди хотели расслабиться, но за этим стоило идти в бар или на лавочку в парке хотя бы, чтобы не мешать тем, кто пришел на концерт классической музыки послушать классическую музыку.

Ну и где наша культура, за которую с удовольствием ратуют в соцсетях? Наверное, в душе, где-то рядом с обостренным чувством духовности. Иногда эти лучшие качества все же проявляются нашим народом, но совсем не в приличном и подобающем поведении, нет. Исключительно в осуждении и демонизации явлений западной культуры, например, картины о «Барби». В эру просвещенного пиратства я смогла найти фильм по первой ссылке и посмотреть, что ж там такое неприличное показывают. Спойлер: ничего. Та же третья часть «Фантастических тварей» вызывает гораздо больше вопросов. Мусульманские страны, которые запретили ленту про куклу у себя, понять можно. А вот выбросы негатива от наших соотечественников вызывают недоумения. В одной такой разгромной статье автор называет Барби фашисткой, обвиняет в детоубийстве, извращении института брака и так далее. Не фильм, а троянский конь порока какой-то!

Вот так вот прочитаешь про проклятых американцев, подрывающих, наше все, выйдешь из квартиры, а в подъезде нассано. Отправишься на приличное мероприятие, а там говорят в полный голос под симфонический оркестр. Ну и в чем тут виновата «извращенная» американская культура?

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Всего хорошего!

Дина Дабришюте