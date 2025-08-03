Культура

Публичный конфликт разгорелся в руководстве псковской писательской организации. Псковское региональное отделение Союза писателей России опубликовало приказ о закрытии своего сообщества «ВКонтакте» и создании нового. Приказ опубликовала врио председателя организации Светлана Размыслович.

В связи с закрытием сообщества, его создатель член правления псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов опубликовал пост, в котором заявил, что экс-председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) и Светлана Размыслович совершили «попытку уничтожить группу Псковского регионального отделения Союза писателей России».

«В этой группе были размещены уникальные материалы, ставшие частью истории нашей писательской организации. В том числе публикации о Валентине Курбатове, Александре Бологове, Наталье Лаврецовой, Татьяне Гореликовой и других наших писателях, более тысячи фотографий и видеоматериалов, (многие из которых уникальны), посвященных писательской организации и её истории, а также посты и реплики, написанные нашими авторами как ныне живущими, так и ушедшими. Когда Игорь Смолькин потребовал в 2024 году дать ему расширенные права на управление группой – я это сделал. Когда в этом году он назначил Свтлану Размыслович Врио председателя Правления – я также дал ей права администратор. Я старался не обострять ситуацию, желая разрешения конфликта внутри писательской организации мирным путём», - заявил Андрей Бениаминов.

На сегодняшний день он отключил Игоря Смолькина и Светлану Размыслович от функций управления группой и восстановил часть удалённых материалов и пользователей.

Светлана Размыслович в комментариях к публикации ответила, что действует в полном соответствии с Уставом. Союза писателей, а Игорь Смолькин счел действия Андрея Бениаминова узурпацией: «Вы узурпировали право действовать от лица руководства нашего отделения, перешагнув все мыслимые границы».

Ранее председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин сообщил Псковской Ленте Новостей, что планирует оставить пост.