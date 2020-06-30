Культура

Экскурсоводы смогут работать в Псковском кремле только после платного обучения

Экскурсоводы смогут работать на территории Псковского кремля, только после того, как пройдут специальные платные курсы переквалификации от Псковского музея-заповедника. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Мы очень поддерживаем и любим всех экскурсоводов. Но напоминаем, что Кремль - это музейная территория, как, например, Поганкины палаты, Приказная палата. На первых порах мы ввели небольшую плату, но сейчас мы вводим такое понятие, как внештатный экскурсовод. Люди должны будут пройти переподготовку, и тогда они смогут работать на территории музея», - заявил Александр Голышев.

Он отметил, что такую систему планировалось ввести с сентября, однако коронавирус внес свои коррективы. «Мы разработаем курсы, привлечем серьезных ученых и какую-то денежку за это будем брать», - сказал спикер.