Блоги / Константин Калиниченко

Shit happens…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

В день, когда Каин раскроил череп своему брату Авелю, единственным побуждением, в котором он нуждался, была его собственная человеческая предрасположенность к насилию… Когда встает вопрос о том, кого винить в убийствах в средней школе, бросьте камень, и вы заденете виноватого…

Мэрилин Мэнсон «Колумбайн: чья это вина?»

В списке моих любимых книг роман Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» занимает одно из верхних мест. Я практически знаю его наизусть. Временами я его перечитываю, особенно при наличии повода. Мне всегда было интересно, кем вырос Холден Колфилд - главный герой произведения? Стал «нормальным взрослым» или, как говорит современная молодежь, «добровольно прекратил эволюцию каноническим способом, путем самовыпиливания».

Холден Колфилд

С одной стороны, классический пример подросткового бунта. Первые попытки анализа окружающей действительности. Бескомпромиссные оценки, демонстративная биполярность суждений - есть только черное и белое. В основном, конечно, черное. С этим все более-менее понятно - через «трудный возраст» в свое время проходили все без исключения. С другой стороны, зарождение системного протеста. Против бездушной системы, ориентированной на культ успешности и зарабатывание «бабла». Причем не особенно важно, по какую ты сторону успешности: подростковый бунт в обеспеченных семьях вполне обычная история.

Думаю, Холден успешно пережил свой подростковый бунт, показал «фак» системе, а затем благополучно стал ее частью. Так бывает. Бизнес, ничего личного.

Самый обычный парень Владислав Росляков из богом забытой Керчи частью системы не станет. Зато, надо полагать, станет частью фольклора. Мы, в который уже раз, догнали и перегнали Америку. В рай пока еще не попали, но теперь у нас есть свой собственный «колумбайн».

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Самые разные личности сегодня пытаются как бы анализировать и делать далеко идущие выводы. Даже президент Путин не смог пройти мимо. В своих умозаключениях он был вполне предсказуем. Далее цитата:

«Вчерашняя трагедия - это … результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода».

Тут не нужно быть конспирологом 80-го уровня, чтобы уловить основной месседж главы государства: беда (как и все дерьмо этого мира) пришла к нам, естественно, из США, а интернет у нас неправильный, потому что там нет «нужного, полезного и интересного для молодежи контента».

Насчет второй части утверждения сразу возникает вопрос: когда национальный лидер последний раз заходил в интернет? Потому как совершенно очевидно, что контент там присутствует разный, в том числе нужный и полезный. Например, прекрасные глобальные образовательные системы, такие как Coursera, позволяющие абсолютно всем - даже тем, кто живет в глухой российской провинции - в наши дни легко и непринужденно получать самые актуальные знания от ведущих мировых специалистов.

Сегодня совершенно непонятно, что сподвигло 18-летнего парня пойти на такое преступление. Все попытки покопаться в его прошлом, взаимоотношениях в семье и как-то это все классифицировать выглядят более чем неубедительно. Да, родители Владислава не смогли создать образцовую ячейку общества, но у нас полстраны в похожих условиях воспитывалась. Трудности в отношениях со сверстниками? Тоже не бог весть какой мотив. Многие через это проходят и ничего. Все остальное пока только домыслы.

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Но «компетентные органы», конечно же, не смогли остаться в стороне. Тем более, что и национальный лидер тонко намекнул, в каком направлении следует провести «работу над ошибками». Впрочем, думаю, он мог и не намекать - наши карательные органы в принципе не способны к иным формам деятельности, кроме наложения запретов и ограничений. Сегодня у нас и без того не запрещено только то, что различные органы не могут запретить. Как, например, Роскомнадзор показывает свою полную беспомощность, когда тужится заблокировать Телеграм. Полагаю, интернет в России существует лишь потому, что все эти ФСБ и Росгвардии пока не понимают, как его можно запретить.

Однако же они, судя по последним телодвижениям, руки не опускают. Еще не остыли тела многочисленных жертв массового убийства, как деятельные росгвардейцы потребовали ужесточения системы контроля и охраны образовательных учреждений. Не секрет, сегодня Росгвардия стремится к монополии на охранную деятельность на государственных объектах. Также не секрет, что эти услуги от Росгвардии стоят значительно дороже, чем у обычных частных охранных предприятий. Разницы же, по-моему, совершенно никакой. Это, кстати, легко проверить на примере администрации Псковской области, где частных охранников сменили сотрудники Росгвардии,

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ФСБ предсказуемо затянуло старую песню о необходимости контроля над интернетом.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», - заявил первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов.

Тут мы видим типичную фсб-шную оговорку по Фрейду: под предлогом борьбы терроризмом, чекисты хотят наложить свою лапу на весь интернет целиком. Как говорится, кто о чем, а вшивый о бане. Многолетняя мечта советского, а позднее российского КГБ о тотальном контроле периодически вырывается из больного чекистского подсознания. Нет никакого смысла это обсуждать. Как у нас умеют контролировать киберпространство, опять же понятно на примере истории с блокировкой Телеграма. А после эпического сюжета с «солсберецкими туристами» Петровым и Бошировым рассеялись последние иллюзии на предмет компетенции и профессионализма бойцов невидимого фронта.

Однако же просят добавить функций контроля, увеличить бюджеты. И, конечно же, чешутся ручонки, что-нибудь еще запретить. Думаю, ни для кого не секрет, что любая громкая криминальная история в современной России становится поводом для очередного витка закручивания гаек и новых запретов. После «прямого эфира» с последующим самоубийством в Стругах Красных два года назад на полном серьезе предлагалось ввести цензуру в медиапространстве, запретить материалы на суицидальную тематику. Что-то там даже запретили. И вот, сюжет повторился, разве что под немного другим углом. Никакие запреты не помешали Владу Рослякову организовать кровавую бойню.

Напомню, что системное закручивание гаек началось после трагедии в Беслане в 2004 году. Именно тогда повсеместно стали появляться рамки-металлодетекторы, в детских и образовательных учреждениях внедрена обязательная охрана. Позднее появились «тревожные кнопки» и т.д.

Вот, вроде бы все это правильные и полезные штуки. Один только нюанс: на практике это все ни черта не работает. И весь утренний путь «керченского стрелка», который сегодня заботливо восстановлен, благодаря бесчисленным камерам наблюдения, как раз доказывает бесполезность всех этих мер псевдобезопасности. Согласитесь, какой смысл ставить охранника на входе в школу, если по требованиям противопожарной безопасности в образовательных учреждениях должны быть открыты все имеющиеся запасные выходы? У каждого ведь не поставишь охрану.

Если сегодня дать волю силовикам, они начнут все образовательные учреждения превращать в Форт-Нокс. Какой только в этом смысл?

На фоне многочисленной псевдо-аналитики случившегося, мало кто находит смелость признать очевидное. Это может показаться циничным, но следует признать, что керченская трагедия - история рандомного порядка. Попросту говоря, случайное стечение обстоятельств. Не стоит вообще тут что-либо глубоко анализировать. Поиск причин, заставивших Влада Рослякова устроить массовое побоище в родном учебном заведении, может привести только к ошибочным выводам и умозаключениям. Это примерно как пытаться проанализировать причины выигрыша джек-пота в национальной лотерее. Просто иногда такое случается.

Такое могло произойти в любом другом российском городе. Точно так же, как история стругокрасненских подростков могла произойти где угодно еще. Тогда не повезло обычному райцентру Псковской области, в этот раз не повезло Керчи и местному учебному заведению. Нужно смириться с тем, что подобные истории будут периодически происходить.

Потому что корень подобных сюжетов лежит глубоко в психике конкретного человека. Докопаться до этих глубин современная наука очевидно не в силах. Равно как и не в силах дать сколько-нибудь аргументированный ответ на вопрос, в каком возрасте завершается формирование фундаментальных личностных качеств, которые в будущем должны обеспечить нравственные ориентиры, целеустремленность, жизнеспособность. Большинство ученых полагают, что психика человека в своей основе завершает формирование к 3 году жизни. Все остальное - не более чем надстройки и дополнения.

Если так, то поиск причин и смыслов утрачивается полностью. Становится особенно грустно, когда чиновники пытаются извлечь выгоду из подобных трагедий и, прикрываясь неостывшими телами, начинают активно реализовывать собственные амбиции.

Едва ли не из каждого утюга сегодня кричат, что надо извлечь уроки и не допустить повторения. Уважаемые, какие уроки? Что ребенок из неполной семьи - это потенциальный маньяк-убийца? Или если он играет в компьютерные «стрелялки», то со временем обязательно перепутает виртуальный и реальный мир?

Схожие по смыслу и сюжету истории случались в разных странах с совершенно разными людьми. У Эрика Харриса, организовавшего бойню в школе «Колумбайн» в 1999 году, нет ничего общего с Владом Росляковым. Как нет его с Джеффри Уизом, устроившим бойню в школе «Ред лэйк», Чо Сын Хи, расстрелявшим 32 человека в 2007 году, Адамом Лэнза и так далее. Список похожих сюжетов, в которых внешне нормальный учащийся слетает с катушек, расстреливает учителей и одноклассников, затем совершает самоубийство, достаточно длинный. Общее у всех историй только одно: никто не мог даже предположить, что вполне обычные парни могут совершить такое.

Эрик Харрис

Из всего этого следует только один разумный вывод: не нужно делать никаких выводов. Shit happens, как говорят американцы. Так бывает. И будет еще.

Как-то застраховаться от этого, видимо, невозможно. Единственное, что было бы небесполезно - попытаться подготовить ребенка к тому, что нужно делать в подобной ситуации. Дать алгоритм действий и научить элементарным правилам безопасности. Не нужно ничего запрещать. Просто оставить все, как есть. И жить дальше…

С надеждой на то, что разум когда-нибудь все же победит, я с вами попрощаюсь. Надеюсь, до следующей недели…

Константин Калиниченко