Блоги / Константин Калиниченко

Приехали. Конечная…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую вер-сию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Автобусы в Пскове? -

У меня нет слов это описать.

Я думала, такие ездят где-то в Африке,

в самых «медвежьих углах»,

куда цивилизация поленилась заглянуть...

О.Л.

Совсем немного остается до завершения 2018 года. Окончательные итоги будем подводить через неделю, а пока в преддверии новогодних праздников предлагаю обсудить главный сюжет последних дней – ситуацию вокруг предприятия «Псковпассажиравтотранс».

В преамбуле хочу сразу расставить акценты. Политику нового руководства государственным предприятием я совершенно не понимаю и считаю вредной и порочной. В отдельных случаях – преступной. Уверен, что тот курс, который сегодня предлагает новое московское руководство, в скором времени приведет общественный транспорт Пскова к так называемому «великолукскому варианту». Это когда вместо нормальных вместительных и безопасных автобусов, на маршруты выходят сотни «маршруток» самого разного вида. Город, наполненный убогими «ПАЗиками» и «Газелями», – вот к чему все это приведет.

Добавлю, что радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» и Псковская Лента Новостей неоднократно пытались пригласить руководителя «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца в эфир для того, чтобы тот смог донести широкой общественности свое видение развития предприятия. Ведь нельзя исключать того, что правда как раз на стороне руководства автобусного парка.

Увы, все попытки оказались тщетными. С чем это связано, я затрудняюсь ответить. То ли вы, Николай Анатольевич, слишком высокомерны, чтобы разъяснять жителям Пскова, как вы видите выход предприятия из кризиса. То ли побаиваетесь честного разговора в эфире независимого СМИ. Мне, если честно, без разницы, поскольку оба варианта одинаково плохи и характеризуют вас, помимо прочего, как человека из прошлого. Потому как в современном мире менеджер, который боится СМИ и не способен честно говорить с людьми, – это плохой менеджер.

Я и сегодня приглашаю вас, Николай Анатольевич, в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». У вас есть прекрасный шанс еще до наступления Нового года доказать, что вы не сноб и не боитесь острых вопросов. Сможете это доказать – с удовольствием возьму свои слова обратно. А пока вы молчите, как партизан на допросе, уж извините, буду излагать свое видение проблемы…

Немного ретроспективы.

Непростые времена в судьбе «Псковпассажиравтотранса» наступили не вчера. Предприятие серьезно лихорадит, и видно это невооруженным взглядом. Финансовое положение ухудшается все последние годы. Предпринимались попытки что-то сделать, но переломить ситуацию не удалось. На наших глазах старел и ветшал автобусный парк, но на это закрывали глаза. Наконец, в этом году начались задержки выплаты заработной платы. Лишь вмешательство губернатора этим летом смогло предотвратить забастовку сотрудников организации. Впрочем и сегодня информация о задолженности по зарплате перед персоналом носит противоречивый характер.

На этом фоне смена руководителя предприятия в сентябре 2018 года выглядела абсолютно логичным решением. Прежнее руководство, при всем к нему уважении, как-то не давало надежд на выход из пике. В этом смысле назначение новым руководителем московского менеджера с 20-летним опытом работы в серьезном современном предприятии как раз порождало определенные надежды на преодоление кризиса.

С тех пор прошло почти четыре месяца. Срок не очень большой, но, говоря прямо, основные итоги работы команды Николая Киянца выглядят сегодня удручающими. Обещанных еще летом «около 100 новых автобусов», которые должны были пополнить псковский автобусный парк, понятно что не предвидится. Очередная «сказка Венского леса» от представителей власти.

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Вместо этого на маршрутах появились неудобные, совершенно дискомфортные для пассажиров автобусы на базе автомобиля «Газель Next». «Газель Next», если кто не знает, по классификации производителя является цельнометаллическим фургоном. Так что московские товарищи снова проявили присущее им уважение псковичам – теперь людей перевозят в тесных фургонах. Про то, что данные «автобусы» в случае, не дай бог, ДТП или пожара мгновенно могут превратиться в «капсулу смерти», думаю, понятно каждому. Интересно, какие еще гениальные идеи имеются у эффективного менеджера из Москвы? Для финансового оздоровления предприятия можно, например, арендовать в десантной дивизии бортовые «Уралы» и использовать на целом ряде коммерчески выгодных маршрутов…

Ситуацией с появлением на дорогах Пскова этих непонятных автобусов, за рулем которых, как правило, находятся граждане с характерной немного не славянской внешностью, возмущены были буквально все. Граждане, сами водители автопарка, профсоюзы. Однако же Николай Киянец заявлял, что юридически все чисто, с полным соблюдением закона. Правда, сколько-нибудь внятных объяснений, с какой целью и на каких основаниях к городским пассажирским перевозкам привлечена никому не известная частная московская фирма, предоставить так и не мог. Ему в этом неблагодарном деле пытались помочь профильные чиновники из областной администрации, но, по сложившейся традиции, делали это еще более неубедительно.

Ответ по поводу «юридической чистоты» вопроса не заставил себя ждать. И пришел он, как часто бывает в таких ситуациях, из областной прокуратуры. В ходе проведенной проверки выяснилось, что новое руководство «Псковпассажиравтотранса» пошло по старому многократно проверенному пути. Сегодня даже ребенок знает о необходимости соблюдать 44-й Федеральный закон для любого государственного предприятия, организовывать конкурсы на выполнение работ и т. д. Но многие также в курсе, что допускается не проводить конкурс и заключать контракт напрямую, если стоимость контракта не превышает 100 тысяч рублей. По большому счету, можно сказать, что история госзакупок в России – это история дробления больших контрактов на бессчетное количество маленьких, до 100 000 рублей.

Казалось бы, государство в последние годы сумело найти управу на подобные махинации. Искусственное дробление объема работ сегодня является прямым нарушение закона. Но московские менеджеры «Псковпассажиравтотранса» на такую ерунду решили не обращать внимание. И с чистым сердцем раздербанили госзакупку на такое количество мелких лотов, которое им требовалось.

По итогам проверки областной прокуратуры были установлены факты искусственного дробления закупок на несколько контрактов, что противоречит требованиям 44-го Федерального закона, ограничивает круг потенциальных участников закупки и нарушает принципы добросовестной конкуренции.

Так, в период с 21 сентября по 31 октября 2018 года между ГППО «Псковпассажиравторанс» и ООО «Стартранс» заключено 32 контракта на оказание услуг по транспортным перевозкам пассажиров по маршруту № 30 г. Пскова, каждый из которых на сумму 99500 рублей.

Маленькой сморщенной вишенкой на этом торте из вредительства и беззакония стала информация о том, что и. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец может быть дисквалифицирован как руководитель, если получит еще одно предупреждение от Государственной инспекции труда в Псковской области.

В чем причина столь жестких санкций? А все предельно просто: у руководства предприятия хорошо получается распиливать госконтракты, но со своевременной выплатой заработной платы работникам получается не очень. До последнего времени зарплата выплачивалась с большими задержками, в неполном объеме и только по предписаниям надзорных органов. Сегодня, опять же со слов менеджмента, долгов по оплате труда вроде бы нет. Но с другой стороны, образовалась немаленькая задолженность по налогам. И это тоже плохая тенденция.

Впрочем, налоговая служба ждать не стала. Понимая, что новое руководство «Псковпассажиравтотранса» вряд ли самостоятельно будет платить по долгам, налоговики обратились в Арбитражный суд Псковской области с иском о неисполнении предприятием обязательств по уплате налогов. На минувшей неделе состоялся суд, который, как нетрудно догадаться, «Псковпассажиравтотранс» проиграл. И тут важен не сам факт проигранного суда, а то, что данное решение стало последним шагом на пути к блокированию счетов предприятия. А вот это уже проблема глобального масштаба. Потому как запускается простая и понятная последовательность событий. Блокированные счета не позволят «Псковпассажиравтотрансу» как государственному предприятию участвовать в госзакупках. Значит не будет возможности закупать ГСМ и иную необходимую продукцию. Без ГСМ автобусы, понятное дело, не смогут выйти на маршруты. Ну, дальнейшее развитие сюжета, думаю, все и так понимают…

Есть ли чем это крыть руководству «Псковпассажиравтотранса»? Напрасно думаете, что у них нет аргументов. Их, как говорится, есть и они весьма нетривиальные. Вот, например, Николай Киянец хотел бы, чтобы кондукторы в псковских автобусах напоминали стюардесс.

А как вам свежая и актуальная идея про общественное обсуждение дизайна проездных билетов… ой, простите, транспортных карт.

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Боюсь предположить, в какие дебри подсознания зайдет руководство предприятием в поисках выхода из кризиса. Какие еще кровати нужно переставить, чтобы забрезжил свет в конце тоннеля…

На этом фоне в минувшую субботу состоялся митинг в поддержку государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», организованный профсоюзами.

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В митинге, несмотря на холодную погоду, приняли участие около 600 человек. Это, черт возьми, для вечно инертного и пассивного Пскова много. Власть просто не имеет права закрыть глаза и сделать вид, что «ситуация под контролем».

Невооруженным глазом видно, что ситуация вышла из под контроля. Руководство «Псковпассажиравтотранса» каждым своим действием лишь усугубляет проблемы. Если не принять меры, уже в следующем году Псков и область останутся без годами работавшей системы общественного транспорта. Какие это повлечет последствия, думаю, все прекрасно понимают…

Добавлю, что и руководству псковских профсоюзов, как минимум, не следует останавливаться на достигнутом. Почивать на лаврах, довольствуясь тем, что люди пришли на митинг, было бы не конструктивным решением. Не удивлюсь, если органы власти втайне надеются, что митингами все и ограничится – побурлит народ и разойдется по домам. Ситуация вокруг «Псковпассажиравтотранса» – это повод перейти к более серьезным коллективным действиям. В рамках закона, конечно же…

С надеждой на то, что разум в этой истории все же победит и власти примут, наконец, правильное решение, я с вами попрощаюсь. Надеюсь, до следующей недели…

Константин Калиниченко