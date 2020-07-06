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Реплика Константина Калиниченко: «Что это вообще было»?

Второй западный окружной военный суд признал виновной псковскую журналистку Светлану Прокопьеву в публичном оправдании терроризма. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Пока все, промежуточная точка. Эти выходные мы провели в томительном ожидании, переживали и держали за Светлану пальцы скрещенными. Казалось, эта история станет трагедией, а в итоге не покидает ощущения фарса. И слава Богу. Да, приговор обвинительный, что само по себе ничего хорошего не означает. Но лично я считаю, что в данной ситуации любой приговор, не связанный с изоляцией от общества – это прежде всего торжество принципа гуманизма. Все остальное – уже в ходе апелляции, которая, вне всякого сомнения, последует.

Многие сегодня искренне выражают солидарность со Светланой Прокопьевой. К сказанному в поддержку наши редакции присоединяются в полном объеме.

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А вот к системе есть вопросы. Первый и главный – что это вообще было?

Те, кто затевал эту историю, какую цель они преследовали? Полтора года рьяно и последовательно «закручивали гайку», выстраивали некий собирательный образ «оправдателя терроризма». Прокурор без тени сомнения зачитала обвинительное заключение, где «факты нашли свое подтверждение» и попросила «шестерочку». И в итоге – штраф? Гора родила мышь. Как это понимать?

Что значит решение суда? Система поняла собственную неправоту, узрела «перегиб палки» и решила аккуратно откатить? Классический случай «сорванной резьбы» при чрезмерном закручивании гайки? Или же не ожидали столь широкой поддержки обычного, в общем, журналиста из провинции и впопыхах решили «сливать воду» и выходить из ситуации с наименьшими для себя потерями? А может силовики разошлись во мнениях с администрацией президента, переиграв буквально все в последний момент? Или же просто потому, что сегодня – первый рабочий день новой Конституции и, что называется, решили не омрачать?

Вот только о наименьших потерях говорить не приходится. Действительно, система сама разогнала этот «реактор» до такого состояния, когда остановить движение «микрочастиц» уже нет возможности. Статью Светланы Прокопьевой на момент публикации посмотрели 2-3 сотни человек – жанр «критика режима» вообще чтиво не для широких масс. В итоге из стандартного, в общем, набора критических заявлений в адрес власти за полтора года сделали «библию оппозиционера», хотя в самом тексте нет никаких революционных открытий и откровений. Однако теперь имя автора знают все, даже те, кто не хотел – без малого сотни тысяч людей. А в поддержку не высказались разве только представители «Black Lives Matter» и пилоты Формулы-1 во главе с Льюисом Хэмилтоном перед стартом очередного этапа гран-при.

Давайте не будем обольщаться – это не история про «прогиб системы» под давлением гражданского общества. Вот что угодно, кроме этого. Когда система не хочет, она не прогибается. Слишком просто было бы свести все к широкому общественному резонансу, который в данной ситуации был совершенно предсказуем. Власть, уверен, принципиально бы не пошла на поводу. Есть, очевидно, другие скрытые мотивы и алгоритмы такого решения.

Скорее эта история о том, как наша власть сама взращивает новых «шлосбергов», причем на ровном месте. Практически все гражданские лидеры наших дней – это результат «рукотворной работы» властей. Вспомните, как Льва Шлосберга буквально в одночасье превратили в федерального политика. И если у авторов этой затеи стояла цель сделать из Светланы Прокопьевой звезду российской политической журналистики, то операция была проведена блестяще. Вопрос – зачем?

И в целом понимать логику системы нам становится все сложнее. Лет 10 назад подобные критические тексты являлись общим местом любого оппозиционного ресурса. Сегодня за это внезапно «прилетает» уголовное дело. Господа-хорошие, вы уж как-то внятно объясните россиянам, где в современной России те самые буйки, за которые нельзя заплывать. Чтобы впредь нам всем избежать подобных трагифарсов.

Константин Калиниченко