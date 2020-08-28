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Блоги / Константин Калиниченко

Ожидание неизвестности

28.08.2020 10:28|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Ожидание неизвестности порождает, в лучшем случае, пессимизм, в худшем – панику. Люди, общество имеют естественное право задавать вопросы. Власть, государство обязаны давать внятные ответы».

Л. Альтюссер

Близится начало нового учебного года. Но такое ощущение, будто все ждут начала Третьей мировой войны. Я, как и большинство людей сегодня, общаюсь с родителями школьников и должен сказать, что состояние у многих близко к паническому. Все силятся что-то понять, выяснить, что же все-таки будет после 1 сентября: начнутся нормальные школьно-учебные будни, с уроками, переменами и школьной столовкой или снова все рассядутся по дома, уткнутся носом в веб-камеры ноутбуков и будут делать вид, что получают образование?

Чем ближе к Дню знаний, тем больше разной информации на этот счет. И как это у нас принято, одно сообщение немедленно вступает в противоречие с другим. Вот, смотрите, какая ситуация складывается.

С конца минувшей недели по городу со скоростью пандемии стали распространяться слухи о том, что учебный год начнется вовремя, но с 20 сентября всех принудительно вернут на домашнее дистанционное обучение. Якобы все школы получили на этот счет секретную инструкцию в конверте, который надлежит вскрыть в означенное время. Инструкция настолько секретной оказалась, что о ней сегодня знает примерно весь город. До такой степени, что губернатору области пришлось официально опровергать наличие какого-либо письма и информации о возврате к дистанционному обучению.

Ну, хорошо. Губернатор с этим делом вроде как разъяснил. Надо сказать, это за долгое время первое внятное пояснение по началу учебного года. Хотя, честно говоря, этот комментарий оставляет все же вопросы. Ну а губернатор оставил себе пространство для маневра. Процитирую: «В настоящее время ситуация с распространением коронавируса в регионе стоит не так остро, как весной. У нас есть опыт, понимание болезни, настроенная система здравоохранения – все это позволит обойтись без дистанционного режима обучения… Слухи о переходе школ на дистанционное обучение 20 сентября не соответствуют действительности. Все, конечно, может произойти, но мы рассчитываем, что этого не случится. Мы все для этого делаем».

Вот это «все, конечно, может произойти» подливает масла в огонь ничем не подкрепленных слухов. Вряд ли ошибусь, предположив, что оппозиционные власти медиаресурсы начнут скоро активно спекулировать на эту тему. Так что, по крайней мере, до 20 сентября многие будут ощущать себя в подвешенном состоянии.

Но в целом чиновники в очередной раз разочаровали. Прежде всего неспособностью взять на себя ответственность в рамках своих полномочий. И дать четкие однозначные ответы в диапазоне «да» или «нет».

Тут надо просто четко понимать основное предназначение чиновника. Грубо говоря, за что ему из наших налогов платится весьма приличная заработная плата. Это не секрет, основное предназначение профильного чиновника-руководителя – умение в нужный момент взять на себя ответственность при принятии решения. Я сам довольно длительное время работал на руководящих государственных должностях и готов поспорить хоть на почку, что никакой премудрости в работе ответственного чиновника нет. Примерно 99% работы за руководителя способна выполнять его секретарша, причем, как минимум, не хуже. Но вот этот оставшийся 1% – та самая способность в нужный момент принять решение и нести за него ответственность. За это и платят высокую зарплату, премии, дают звания и ордена.

К сожалению, российский чиновник об этом давно и напрочь забыл. Сегодня главное качество чиновника – умение перекинуть свою работу на кого-то другого или третьего. Картинно при этом разводить руками и красноречиво показывать пальцем на своего коллегу, мол это от него зависит принятие важного решения. Работа, таким образом, тонет в уйме ненужных бумаг, бессмысленных и бесконечных согласованиях. Итог, как правило, один – решения нет и никто не виноват.

Вася Ложкин «Сложная штука»

История с новым учебным годом в 2020 году – это просто классика жанра. Родители школьников сбились с ног, пытаясь понять, каким образом в этом году собирать ребенка в школу? Нужна ли школьная форма, тетради и т. д., или все это окажется невостребованным, а нужно будет купить новый ноутбук и оплатить широкополосный интернет? И параллельно думать, как выстраивать собственный график, потому что ребенок дома и ребенок в школе – это, как бы сказать, две разные жизненные ситуации. В общем, родители ждут от ответственных чиновников четкий и внятный ответ: или обычный учебный год в школе, или опять садимся на дистанционное обучение.

Что делают профильные чиновники вместо того, чтобы ответить на этот вопрос? Правильно, включают чиновничий футбол. Комитет по образованию разводит руками – ждем, как решит Управление Роспотребнадзора. Что говорит наш Роспотребнадзор? Говорит, мы бы рады, но ждем четких указаний из Москвы. И все, как один повторяют одну фразу: «все будет зависеть от конкретной ситуации». Ну то есть выйдем 1 сентября, изучим оперативную обстановку и сообщим родителям и школьникам, куда им следует пойти.

Естественно, что это лишь увеличивает нервозность и подталкивает родителей школьников собирать разные слухи и домыслы. В которых, разумеется, нет недостатка. Только на этой неделе несколько человек мне буквально клялись, что 20 сентября все школы повесят на дверь амбарные замки и перейдут на дистанционное обучение. Другие говорили, что после линейки 1 сентября всех отпустят по домам, а учебный год начнется 1 октября. Наверно, есть и другие версии, одна  бредовее другой. Но так уж психология человека устроена – в отсутствии четко артикулированной позиции он начинает аккумулировать слухи.

Другое дело, что пора бы на этот счет уже перестать рефлексировать. Чиновники у нас именно такие, причем не первый год, других в ближайшее время не предвидится. Вот, наконец, сообщили, что регион вроде как может и даже должен обойтись без дистанционки. Но ведь мы не вчера родились и отдаем себе отчет: ничто не помешает нашим чиновникам все в сотый раз переиграть, если у них на то будут достаточные основания…

А жаль, если так будет. Ведь как бы плохо мы ни думали о псковских чиновниках, вчера ими принято правильное решение. Школьники должны учиться в школе, что бы там ни говорили скептики и паникеры. Сколько нам еще жить с коронавирусом сегодня не знает никто. Но совершенно очевидно, что большего зла, чем дистанционное обучение просто не существует. Весенние опыты дистанционного образования наглядно доказали, что это никакое не обучение, а самый настоящий, извиняюсь, харрасмент и вивисекция. Циничное насилие над головным мозгом учителей, родителей и школьников. Надеюсь, система никогда больше к этому не вернется, а у ответственных руководителей хватит душевных сил раз и навсегда принять по этому вопросу единственно верное решение.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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