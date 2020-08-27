Общество

Показатель заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает среднероссийский

Показатель заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает среднероссийский. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в ходе селекторного совещания губернатора с медиками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На 100 тысяч населения показатель заболеваемости в регионе составляет 727,8, тогда как среднероссийский показатель - 652, уточнил Александр Нестерук.

«За последние две недели отмечаем рост заболеваемости», - констатировал он. При этом за три дня текущей недели зафиксировано 98 новых случаев.

Александр Нестерук рассказал, что в 171 случае коронавирус на территорию региона завезли извне, а в 2903 случаях заражение произошло по контакту (520 - в медицинских учреждениях, 1767 - в быту, 545 - на предприятиях).

Всего в регионе было зарегистрировано 30 вспышек, в которых заразились 569 человек. Под наблюдением остаются семь вспышек, отметил Александр Нестерук. Активные очаги: Псковская областная клиническая больница (нейрохирургическое отделение, неврологическое отделение, отделение острого нарушения мозгового кровообращения), санаторий «Гороховое озеро» в Островском районе, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы, Крыпецкой монастырь (25 случаев заражения) и Псково-Печерский монастырь (18 случаев заражения).

Александр Нестерук пояснил, что пока показатели не позволяют перейти на третий этап снятия ограничений.