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Блоги / Константин Калиниченко

Популисты и иждивенцы у власти

12.11.2020 18:53|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Представительная демократия тем хороша, что позволяет держать слуг народа в тонусе. Деградация чиновника, депутата парламента неизбежна, это следует принимать как медицинский факт. Забота о гражданах даже у самого честного чиновника со временем замещается заботой о собственном благе. Кроме того, народ может ошибаться в своем выборе…».

Сеймур Липсет, американский социолог
 

Пару месяцев назад, когда мы активно обсуждали вопрос сокращения числа депутатов областного Собрания, одним из главных доводов в пользу секвестра было значительное число депутатов-молчунов. «Стулохранителей», которые во время парламентских сессий по степени вовлеченности в процесс напоминают египетского сфинкса. И, похоже, сами не вполне понимают, зачем они присутствуют в высоком собрании.

У любой медали, как известно, есть обратная сторона. Так и у народных избранников: если кто-то упорно молчит, как Мальчиш-Кибальчиш на допросе, то обязательно находится такой, которому никак не заткнуть рот.

Долгое время депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев эпатировал в основном провинциальную псковскую публику. Чтобы постоянно находиться в сфере внимания средств массовой информации, народный избранник делился фантазиями об изобретении грибоискателя, предлагал употреблять крапиву для долголетия, а средиземноморскую диету в условиях санкций заместить пожиранием местных гадов и рептилий. Вероятно, немало еще подобных идей мог бы генерировать мозг Александра. Но на горизонте замаячили выборы в Госдуму, а это значит, что пора завязывать с местечковыми инициативами и надо срочно выходить на федеральный уровень.

 
Второй день федеральные СМИ ухохатываются от новой инициативы псковского депутата Васильева. Который, выглянув из теплого думского комитета в окно и увидев там первые признаки неумолимо надвигающейся зимы, сходу предложил запретить шипованную резину в центральной части России. Цитирую: «Я считаю, что какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину». Депутат также отметил, что в России хватает любителей «шипов», поскольку такая резина стоит дешевле по сравнению с другими зимними аналогами, но при этом «выгрызает» дорогу шипами до колеи. Фанатам шипованной резины законотворец предложил изучить европейский опыт. Соответственно, запрет использования шипованной резины поможет сохранить дороги страны в надлежащем качестве. Вот такие дела.

У меня только один вопрос: твою ж мать, за что нам все это? Как же мы должны были прогневать боженьку, что он нам в наказание посылает таких вот народных депутатов? Мы, в общем, привыкли и где-то с пониманием относимся к существованию в Думе всяких там Милоновых и Федоровых, которые каждый день борются с мировой закулисой, гей-пропагандой и облучающими телевышками. Эта клоунада никак не затрагивает нормальных людей. Но потом, как черт из табакерки, появляется такой вот умник, который с заднего сидения авто представительского класса начинает советовать, на каких колесах россиянам следует ездить зимой.

Думаю, любой, кого тема автомобилей касается лично, хотя бы раз участвовал в непримиримых дискуссиях о преимуществах шпигованной и нешипованной зимней резины, в которых никогда нет и не было единого мнения. Но, как правило, дискуссия заканчивается на одном поворотном моменте: когда все участники признают, что бывают ситуации, когда шипованная резина может спасти жизнь.

 
Но давайте посмотрим на аргументы депутата Васильева. По-моему, это какая-то запредельная концентрация забористого бреда. Запретить зимнюю резину он предлагает в «средней полосе России». Не знаю, как Александр разбирается в автомобилях, но с географией у него явно проблемы. Могу лишь отослать к Википедии, которая вполне популярно поясняет, какой климат бывает зимой в этой средней полосе.

Второй аргумент: «шипы» не нужны там, где есть хорошие асфальтовые дороги. Тут прекрасно все: начиная от представлений депутата о дорогах средней полосы России. И ведь что странно: на заре своей депутатской карьеры Александр активно ездил по стране, организовывал автопробеги. Ну, то есть видел «дороги России». Вероятно, когда ты наблюдаешь жизнь из окна депутатского членовоза, который редко выезжает за пределы Кутузовского проспекта и Большой Дмитровки, то реально начинаешь думать, что и во всей России дороги такие же, как на Новом Арбате. Специально для народного избранника приходится пояснить, что в России все еще немало дорог, где «асфальта зимой практически не видно». Как и весной, и летом, и в любое другое время года – по объективным причинам. Не снег тому виной, а отсутствие нормальных дорог в принципе.

Источник: yaplakal.com

Насчет же снега – ну, как-то совсем неудобно рассказывать народному депутату, что в России бывает снег. В последние годы несколько меньше и реже, но все-таки еще бывает. Водители, разумеется, спорят, помогают ли шипы на снегу – я в этот спор влезать не планирую, желающие могут выразить мнение в комментариях на ПЛН.

А вот утверждение, что шипы сильно изнашивают дорожное полотно, глубоко ошибочно. Равно, как и утверждение, что запрет на шипованную резину в некоторых странах связан с заботой о качестве дорог. Отнюдь, в тех европейских государствах, где действительно запрещена шипованная резина, этот выбор продиктован заботой об экологии и здоровье населения. Считается, что пыль, образующаяся при трении шипов об асфальтовое покрытие, очень вредна и может стать причиной возникновения онкозаболеваний. Не берусь комментировать это утверждение, но и не вижу оснований ему не доверять.

Однако же в Финляндии, Швеции, Норвегии, Австрии, Швейцарии и много где еще шипованная резина не запрещена. И вот какое дело – дороги в этих странах в идеальном состоянии. Примерно как под окнами Государственной Думы.

Комментировать утверждение, что россияне покупают шипованную резину потому, что она дешевле нешипованной, я не буду. Могу разве что предложить выводить иногда народных депутатов в магазины. Вот, как детей в школе классом в зоопарк водят, так и этих – гуртом, чтобы как-то познавали окружающий мир. Делать это лучше под конвоем, потому что новые знания, проникнув в мозг депутатов, могут произвести неизгладимый эффект с непредсказуемыми последствиями.

Источник: risovach.ru

Вся эта история, конечно, не о предпочтениях в зимней резине. И даже не про казус отдельного депутата. Просто в лице депутата Васильева, как море в капле воды, отражается великая суть российского парламентаризма. Власть в нашей стране годами целенаправленно уничтожала публичную политику, взамен создавая институт голосования по команде сверху. Как результат – выросло поколение бессмысленных популистов у власти. В их ежедневном инструментарии – критиканство и многословное обсуждение всем известных недостатков, прожектерство, попытки что-то контролировать. Толку – ноль, одна лишь имитация бурной деятельности, интенсивность которой повышается, по мере приближения выборов.

И в целом идея демократии в России разбилась о кочующие табуны депутатов-болтунов. Которые, вместо того, чтобы принимать для нас, простых россиян, правильные законы, что сделают нашу жизнь лучше, расхаживают по фуршетам и занимаются пустопорожней болтовней.

Это можно понять, когда такими вещами занимаются представители оппозиции. Уже хотя бы потому, что они десятилетиями отлучены от власти и имеют моральное право критиковать систему. Но очень странно видеть представителей партии власти, напяливающих на себя тогу обличителя.

Причем система пронизывает всю отечественную вертикаль законодательной власти, от Государственной думы до муниципальных собраний, где бессмысленный популизм депутата ощущается особенно остро. Все эти «выходы на округ» под вспышки фотокамер, во время которых щедро раздаются обещания разобраться, решить проблему и наказать виновных традиционно ведут в никуда. Как только исчезают фотокамеры, проблема тут же забывается, а персонаж уже мчится на следующий округ, где снова будет раздавать несбыточные обещания. Ведь система устроена так, что отвечать за свои слова не придется.

Кстати, этот сюжет прекрасно экстраполируется на псковский политический ландшафт, где корень многих бед заложен непосредственно в том, как организована власть в городе. Мы сотни раз обращались к теме двухголового устройства власти в Пскове. На эту тему написаны десятки аналитических разборов. Никто так и не может внятно пояснить, для какой такой великой миссии у города Пскова целых 2 градоначальника? Один из которых непосредственно руководит экономикой и городским хозяйством, а второй, за неимением конкретных полномочий и зоны ответственности, вынужден «участвовать в мероприятиях» и всеми силами имитировать бурную деятельность.

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Разумеется, нельзя всех стричь под одну гребенку. Всегда есть депутаты, которых, наверно, в чем-то можно упрекнуть, но уж точно не в популизме и продвижении бредовых идей. Лично я, например, не припомню, чтобы Александр Котов выходил с такими вот популистскими идеями. Так что все познается в сравнении.

И последнее. В 2021 году пройдет большая избирательная кампания. Понятное дело, что опять будет отовсюду раздаваться нытье, что «от нас ничего не зависит», «выберут, кого им надо». Дорогие россияне, ну соберитесь уже, возьмите свою судьбу в свои руки. Прекратите голосовать по указке, за кого сверху укажут. Иначе наша законодательная власть так и будет состоять из таких вот экспертов, которые толком нигде не работали даже и умеют только быть депутатами, у которых «жизнь удалась». А когда открывают рот, то совершенно непонятно, это они бредят или тупо глумятся над всеми нами…

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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