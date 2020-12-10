Блоги / Константин Калиниченко

Запретительный зуд — 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Контроль и запрет, на самом деле, естественная реакция организма

на все непонятное и рационально необъяснимое.

Своего рода рудиментарная реакция психики.

Наши предки, когда не могли объяснить происходящее, изобретали богов.

Сегодня предпочитают ничего не придумывать, а просто запрещают».

Вильгельм Райх, австрийский психоаналитик

Пандемия и связанные с ней ограничения внесли серьезные коррективы в нашу повседневную жизнь. Этой осенью последствия начали казаться уже совсем необратимыми. Даже депутаты Госдумы, в былые времена с утра до вечера в поте лица изобретавшие разные запреты и санкции для своих избирателей, в 2020-м поутихли и попрятались на самоизоляцию. Законотворчество, тем самым, фактически остановилось, если конечно не считать процесса обновления Конституции, который — в этом не может быть сомнений — сделает нашу жизнь еще более счастливой, хотя, казалось бы, куда же еще.

Но человек, слава Богу и Чарльзу Дарвину, постепенно адаптируется к любым условиям бытия. Также и депутаты, в чьей человеческой сущности сомневаться, как правило, не приходится, понемногу адаптировались к новой ковид-реальности. И взялись за старое.

Народные избранники за работой (источник: samara-ru.livejournal.com)

15 декабря депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий миллионные штрафы либо тюремное заключение сроком на два года за клевету в сети Интернет. В документе сказано, что клевета может быть как персонифицированной, так и «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». Это, извините, такая цитата из законопроекта. Впрочем, предлагаю на косноязычие г-на депутата не обращать внимание — в конце концов, что в этом нового?

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Смысл же будущего закона (поскольку нет ни малейших сомнений, что он будет принят, подписан и вступит в силу) прозрачен и предельно ясен, даже несмотря на немного нерусские формулировки. Уважаемый депутат Вяткин постеснялся, видимо, изъясняться на нормальном русском языке, поэтому я переведу. В предлагаемом законопроекте идет речь о том, что раньше в интернете можно было написать, например, что «депутаты Государственной Думы принимают антинародные законы». И никакой ответственности за это оценочное суждение последовать не могло в принципе. Потому что обезличенная формулировка не давала права никому из 450 депутатов даже потребовать опровержения, не говоря уж о праве на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации.

А согласно новому закону, можно наказывать за клевету в отношении «индивидуально неопределенных» лиц. То есть любой из 450 депутатов Госдумы сможет подать иск по ст.128 УК РФ, посчитав, что подобным высказыванием оклеветали именно его. Честно говоря, смутно представляю, как все это будет реализовано в судебной практике, но с правовой реальностью я, по роду деятельности, сталкиваюсь чуть ли не ежедневно, и давно ничему не удивляюсь.

Второй принципиальный момент. Сегодня закон, а конкретно ст.128 УК РФ, определяет наказание за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении или в СМИ. Почему-то многие думают, что данная норма статьи выводит из правового поля клевету в сети Интернет. А конкретно — социальные сети. Вот если уважаемый депутат Вяткин тоже так думает, то ему двойка по уголовно-процессуальному праву. Чтобы не вдаваться в дебри юриспруденции поясню, что персонифицированная клевета и оскорбления в социальных сетях давно наказуемы, о чем есть обширная и многолетняя судебная практика. Да, есть объективные трудности доказывания, например определение владельца аккаунта в соцсети, вопрос правоспособности, когда идет речь о несовершеннолетних и т.д. Но, во-первых, предлагаемый «закон Вяткина» эти вопросы никак не снимает — устанавливать владельца страницы в социальной сети, с которой прилетела клевета, все равно придется. А во-вторых, зачем умножать сущности, когда наказание за клевету давно имеется в уголовно-процессуальном праве?

А вот зачем. Г-н Вяткин не стесняется пояснить для тех, кто «в танке». «Большинство сайтов в интернете не зарегистрированы как СМИ…, но при этом зачастую имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации… Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования».

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Вопрос: что же это за сайты такие? Ответ, как говорится, на поверхности. Речь, конечно же, о страницах в социальных сетях Instagram, мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube. То, что г-н Вяткин называет это собирательным термином «сайты», не должно вводить в заблуждение. Смотрите на элементарную математику: YouTube-канал Алексея Навального — 4,33 млн подписчиков. Канал журналиста Юрия Дудя — 8,45 млн подписчиков. В первой десятке политических Telegram-каналов шесть с жестко оппозиционным контентом, а один из этих каналов носит провокационное название «Усы Пескова».

И вот все эти миллионы просмотров на YouTube, ведущие политические Telegram-каналы сегодня находятся по факту вне российской юрисдикции. Представляю, как бесятся «ответственные сотрудники», когда Навальный публикует очередное расследование, а сделать с этим ничего нельзя. Просто потому, что оно в YouTube, а не на каком-нибудь РБК или в газете «Известия».

Вот тут можно бы задать автору законопроекта логичный вопрос: а как все это он планирует реализовать на практике? Написать закон много ума не надо, в чем мы регулярно убеждаемся. Но вот исполнять его — тут уже головой думать нужно.

Повторюсь, для большинства составов статья о клевете прекрасно работает уже сегодня, и нет никакой необходимости ее менять. Что же касается упомянутых ресурсов, то у меня очень большие сомнения, что идеи депутата Вяткина могут воплотиться в жизнь. Давайте возьмем все того же пресловутого Навального. Очевидно, у власти есть к нему некоторые претензии. И за последнее свое расследование вполне хотели бы привлечь. Но вопрос: а кого привлекать? Если прочитать норму закона в редакции депутата Вяткина, то нужно привлекать автора ресурса. А вы можете поручиться, что страница Алексея Навального в YouTube зарегистрирована именно на него, а не на третье лицо?

Еще более запутанно дело с авторством Telegram-каналов. Вычислить реального автора в большинстве случаев невозможно, а крупные «телеги» по вполне понятным причинам зарегистрированы либо на «левые сим-карты», либо на подставных лиц. Всегда, конечно, можно посадить за клевету какого-нибудь «зиц-председателя Фунта», но вряд ли перед авторами закона ставилась такая задача.

Вася Ложкин, «Чорта лысого вам, а не интернет»

Добавлю то, что и так хорошо известно: все вышеперечисленные, говоря словами депутата Вяткина, «сайты» находятся вне российской юрисдикции. Что это значит на практике отлично показала тщетная и позорная попытка Роскомнадзора заблокировать Telegram либо получить от него желаемую информацию. Впрочем сам автор законопроекта, похоже, не питает иллюзий на этот счет и говорит, что «сам факт угрозы такого наказания может оказывать отрезвляющее действие».

Не знаю, отрезвит факт угрозы кого-нибудь или наоборот, но вот что, на мой взгляд, имеет принципиальную важность. Смотрите на пальцах. Вот сидит в Госдуме такой условный «сферический депутат в вакууме». Шевелит извилиной, мучительно раздумывая, чтобы такое еще запретить. На первый взгляд, задача непроста. Потому как коллеги этого депутата ранее уже почти все запретили. И, конечно же, неведомая кривая депутатских размышлений приводит его к мысли что-нибудь еще запретить в этом проклятом нерусском интернете. Между тем, практически всем известно, что параллельно с легальным интернетом существует так называемый DarkNet — теневая сеть, «интернет-подполье», где можно приобрести все, что угодно, от тяжелых наркотиков оптом до баллистических ракет, и в целом творятся поистине страшные вещи. Но нашему депутату не приходит в голову попробовать разобраться с DarkNet. Во-первых, это не так-то просто. Во-вторых, на этот DarkNet не попадешь прямым переходом с Яндекса или Google, а для наших законотворцев это, скорее всего, означает, что проблемы не существует вовсе. Но, пожалуй, главное то, что этот DarkNet никак не участвует в политической жизни страны. А значит не представляет опасности для действующей власти. Так зачем же с ним бороться?

Источник: kod.ru

Поэтому продолжат бороться с тем, что оказывает влияние на общественно-политическую жизнь страны, но при этом не укладывается в парадигму сохранения власти любой ценой. В общем, в этом нет ничего нового, процесс идет далеко не первый год. Так что нам остается разве что сказать спасибо депутату Вяткину, что его законопроект предполагает всего лишь 2-летний тюремный срок за клевету в сети Интернет. А ведь вполне мог бы прописать и пожизненное.

Константин Калиниченко