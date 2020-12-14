Общество

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

Законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете внесен в понедельник в Госдуму. Как сообщает ТАСС, его автором выступил первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Согласно пояснительной записке к документу, текст которого размещен в электронной базе данных Госдумы, он предполагает внесение поправок в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»). Как поясняет автор законопроекта, «одним из квалифицированных составов указанной статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации». Однако, констатирует Вяткин, в связи со стремительным развитием информационных технологий большая часть информации распространяется через интернет, при этом большинство сайтов не зарегистрированы в качестве СМИ, хотя зачастую «имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации».

«Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить часть вторую статьи 128.1 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», - подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, документом предлагается дополнить перечень возможных наказаний за совершение преступлений, предусмотренных составами данной статьи УК «в целях предоставления суду возможности выбора справедливого наказания с учетом общих начал назначения наказания».

В конце ноября комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом доработки этот законопроект. Действующая редакция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривает ответственность за «клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ». Она наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.