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Блоги / Константин Калиниченко

Борисовичи vs Кресты

18.02.2021 21:36|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко. 

 

Let’s make Borisovitchi great again!

(предвыборный лозунг сентября 2020 года) 

Сегодня мы оставим в покое героев искрометной переписки внутри партии «Яблоко» и ни единого слова не скажем об Алексее Навальном, как бы тяжело ему в эти дни не приходилось. Предлагаю спуститься с федеральных небес на многострадальную псковскую землю. Потому как прямо на наших глазах происходят важные, социально значимые процессы. Которые вдобавок, как лакмусовая бумажка показывают истинное лицо людей, очень любящих на публике хвастать своими высокими нравственными качествами. 

На минувшей неделе прошла сессия Псковской городской думы, в ходе которой депутаты одобрили решение администрации Пскова об обмене земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности. 

О чем идет речь. К обмену предлагается два участка, находящихся в муниципальной собственности. Менять решено на один участок, который находится в собственности частной. Это, так сказать, номинальные параметры.

И по сложившейся в последнее время псковской традиции, незамедлительно случилось волнение части общества и бурление известных дурнопахнущих субстанций. Первым делом возбудились представители нашей несистемной оппозиции. Возбудились, как это у них принято, не углубляясь в подробности. А, собственно говоря, зачем? Ведь если перед тобой стоит элементарная задача пинать ногами власть и «раскачивать лодку», то истина тут не просто вторична, а вообще не важна. Поэтому за основу были взяты номинальные параметры.

Из оппозиционных телегам-каналов (других ресурсов у них нет, создать свое нормальное СМИ пока не получается) раздался «стон, который у них песней зовется». Мол, братцы, караул! Что же это творится! Целых два (ДВА!) участка нашей муниципальной землицы, за которую деды кровь проливали, эти гады-чиновники отдают всего лишь за один кусок земли, находящийся в частной буржуйской собственности. Так ведь и Родину по частям недолго распродать! 

На первый взгляд, гнев оппонентов власти кажется насквозь праведным. За один кусок России чиновники отдают целых два. Дальше — больше. Даже невооруженным глазом глядя на карты Google, становилось понятно, что городская администрация отдает два участка в черте Пскова в обмен на один, фактически в Псковском районе. Тут уж возмущенный разум вскипел окончательно. 

Алексей Меринов, «Московский комсомолец».

Все это прекрасно, но когда же мнение несистемной оппозиции хоть что-то значило для власть предержащих? Так бы эта история и сгинула в анналах псковского телегам-сообщества. Однако, выждав неделю, к ней решили подключиться несколько депутатов городского собрания, и сюжет начал обретать новую жизнь. Я не стану тут утомлять цифрами. Претензия господ депутатов, изложенная в формате жалобы прокурору города Пскова, весьма многословна, но я так и не понял, чем именно они недовольны. В тексте жалобы очень много цифр, еще больше букв. Авторы в одном случае оперируют кадастровой стоимостью земли, в другом — рыночной, а это, как всем хорошо известно, все равно, что сравнивать скорость света и скорость горбатого «Запорожца». В итоге, как я понял, вся проблема в том, что поменяли два участка на один. Потому, что два всегда больше, чем один. Тонкое жизненное наблюдение, с этим трудно не согласиться.

Пожалуй, пора расставить точки над i. Два муниципальных участка земли, о которых идет речь, расположены в микрорайоне Кресты. Они пошли на обмен участка в Борисовичах, который находится в собственности специализированного застройщика «Псковжилстрой». Целью данного обмена, совершенного по инициативе администрации Пскова, является строительство еще одной школы в жилом районе Борисовичи.

Тут, мне кажется, не надо быть Спинозой, чтобы разобраться в смысле этого обмена. Борисовичи сегодня — динамично развивающийся жилой район. Можно предъявлять претензии к планировке, даже предполагать, что в обозримом будущем он превратится в социальное гетто. Но так или иначе именно в этом географическом направлении развивается город Псков. Здесь ведется наиболее интенсивное жилищное строительство, именно в Борисовичах наиболее динамичный рынок недвижимости. Логично, что именно здесь сосредоточены основные интересы местных девелоперов.   

Борисовичи.

А на другой чаше весов — два участка в микрорайоне Кресты. Я, честно говоря, не стал даже интересоваться, где именно эти участки. Потому, что какая разница, в какой части богом забытых Крестов они находятся. В то время, как Псков активно растет в западном направлении, в Крестах не происходит ровным счетом ничего. За последние пару десятилетий тут появилась церковь, придорожный фастфуд KFC и пара шиномонтажей. И кладбище. Последний социальный объект показательно характеризует судьбу микрорайона. Согласитесь, если вы хотите встретить активную жизнь и развитие, довольно странно искать все это на кладбище. 

Следует добавить, что в Крестах практически полностью отсутствуют инженерные сети, что просто обнуляет стоимость участков на этой земле. И никто сюда в обозримом будущем не потянет коммуникации. Потому что Кресты — это отшиб. Город в эту сторону не развивается. 

Кресты.

В этом смысле претензии оппозиционеров и нескольких депутатов гордумы выглядят как прямая насмешка над здравым смыслом. Фактически получается так, что город смог обменять какой-то абсолютный неликвид на участок земли в наиболее динамично развивающемся районе города. Это примерно как обменять два куска пустыни Мохаве на участок на центральной улице Лас-Вегаса.

Уж не знаю, как эта феерическая сделка состоялась. Готов допустить, что руководство «Псковжилстроя» было поставлено в условия, которых не могло не принять. Как известно, доброе слово и кольт убеждают лучше, чем просто доброе слово. Тем не менее, отдадим должное менеджерским способностям администрации Пскова. Одни махом они избавились от чего-то ненужного и получили участок земли под остро необходимый социальный объект.

В основу обмена, как это и должно быть по закону, положен акт независимой оценки стоимости земельных участков. Оппозиция настаивает, что в акте реальная стоимость участков фальсифицирована и попросту подогнана к необходимым цифрам, чтобы была возможность совершить обмен. А конкретно — стоимость участка в Борисовичах завышена, а стоимость двух крестовских участков — занижена. 

Разумеется, кроме домыслов и умозрительных заключений, никаких аргументов в пользу этой версии никто не привел. Да и какие тут могут быть аргументы, если любому, кто в здравом уме понятно, что это совершеннейший бред. Не может кусок земли в Борисовичах стоить дешевле двух кусков в Крестах. Я не эксперт, но думаю, что все Кресты целиком вполне можно было бы обменять на пару участков в Борисовичах — таковы уж реалии развития Пскова. 

В общем тут налицо классический сюжет, когда, под видом заботы о жителях города и правильном использовании бюджета, имеет место обычная волна хайпа и набор политических очков. Естественно, в надежде на то, что никто не станет разбираться, а псковичи окажутся настолько идиотами, что легко поверят в бредни записных оппозиционеров. 

Все это в общем печально. Я сам придерживаюсь оппозиционных взглядов, мне совершенно не нравится путь, по которому шагает страна. Но надо же быть хоть немного объективными. Задача оппозиции — пинать нерадивую власть, указывать на ее ошибки. А не жить по принципу «Баба яга против». 

Нельзя быть против любого решения власти. Увы, но именно в этом видят смысл своей деятельности псковские несистемные оппозиционеры. Так было в истории с реконструкцией стадиона «Электрон», когда громче всех протестовали как раз те, кто к спорту не имеет вообще никакого отношения и очень смутно представляет, где этот «Электрон» находится. Так было в ситуации, когда, подобно крысам, толпой набросились на Андрея Царева, который приобрел здание на Карла Маркса, 42 под будущий детский сад. Таких примеров я с десяток навскидку приведу.

Теперь вот новая хайповая тема — обмен участками с целью построить новую школу. Что же это получается — динамично развивающемуся району не нужна школа? Выходит, что так, если посмотреть, что сегодня говорят и пишут представители несистемной оппозиции. Ради сиюминутных политических очков они готовы пожертвовать строительством важнейшего социального объекта, для чего беззастенчиво манипулируют цифрами. 

Кстати, думаю тут всем понятно, что это не городские власти, а как раз «Псковжилстрой» пошел на серьезный дисконт, согласившись пожертвовать своим участком земли. Так-то я ни секунды не сомневаюсь, что г-н Абрамов, руководитель компании-застройщика, предпочел бы не забивать себе голову этим обменом, а спокойно воздвигнуть там еще один типовой жилой дом. 

Немного удивлен, что едва ли не громче других возмущается состоявшимся земельным обменом муниципальный депутат Николай Кузьмин. Будучи депутатом Завеличенской волости, он, как никто другой, должен понимать, что новая школа в Борисовичах необходима как воздух. Надеюсь, он сможет взглянуть на ситуацию с холодной головой. Пока же, видимо, оппозиционный угар побеждает логику и здравый смысл. 

А впрочем, разве когда-то было по-другому? Давно не секрет, что политические амбиции для многих важнее общественного блага. 

Но есть и хорошие новости: в этом вопросе караван продолжает движение, несмотря на лай вокруг. В Борисовичах в недалеком будущем появится новая школа. И еще одна, предположительно, на улице Юбилейной. Хорошие новости в это непростое время. 

Константин Калиниченко

Теги: #строительство #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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