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Реплика Константина Калиниченко: Дно не может выехать из девушки

2 февраля в Дно подростки жестоко избили сверстника. При этом, как это принято в молодежной среде, записали происходящее на видео. Так бы эта история и осталась очередным казусом из жизни города с говорящим названием. Если бы Псковская Лента Новостей не придала истории медийное звучание.





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Незамедлительно начались нервные телодвижения по всей вертикали власти. Мертвая тишина сменилась чиновничьим шумом и гамом, попытками взять ситуацию под контроль. Отреагировала детский омбудсмен Наталья Соколова, которая о вопиющем случае узнала именно из прессы. В официальном телеграм-канале Псковской области противоправные действия подростков осудил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. В конечном итоге губернатор Михаил Ведерников назначил проверку Дновского железнодорожного техникума, где учатся участники инцидента. Это прекрасный пример того, как власть грамотно реагирует на сигнал СМИ. Не стали замалчивать историю или перекладывать ответственность. Без ложного пафоса, это признак здорового общества.

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Тем более удивительной на этом фоне выглядит реакция администрации Дновского района. Нашлись чиновники, которые оказались крайне недовольны, что СМИ придали этой истории огласку. От лица администрации района выступила заместитель главы администрации района, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дновского района Марина Карпова. Вот ее комментарий: «А дальше все это подхватили официальные СМИ. В нарушение целого ряда статей федеральных законов видео оказалось в лентах региональных новостей. Я считаю, все это говорит о том, что наше общество сильно больно».

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То есть для Марины Карповой проблема не в том, что в ее районе подростки натурально чуть не замочили своего товарища, снимая это на видео. А то, что СМИ не дали эту историю замолчать. А ведь некогда Марина Карпова сама была журналистом, коллеги говорят, очень неплохим, работала главным редактором районной газеты.

Чиновницу Карпову, по-чиновничьи, понять нетрудно - так бы, глядишь, не помер этот потерпевший и замяли бы ситуацию. А теперь по душу чиновницы Карповой из Пскова едет проверка, еще не известно, какие факты установит. Жила чиновница в своем «Дне», проблем не знала, а тут такая беда. А все проклятущие СМИ.

Карпова не была бы настоящей «чиновницей из Дно», если бы не развила свой успех. И написала донос в местный Роскомнадзор, потребовав «сурово наказать» СМИ, сделавшие историю избиения подростка достоянием гласности. Тот и рад стараться. Впрочем, эту мелкую пакость мы как-нибудь переживем.



Марина Карпова

Проблема в другом. Ведь «чиновница Карпова» - типичный образец провинциального чиновничьего менталитета. Который функционирует по принципу «проблему лучше замолчать». Марочный карикатурный чиновник, шагнувший в нашу цифровую реальность откуда-то со страниц Салтыкова-Щедрина. Единственное, что по-настоящему волнует таких чиновников - это безопасность собственной карьеры. Страх за нее - основной мотив их повседневной деятельности. Такой вот «основной инстинкт» чиновницы Карповой. Похоже, что эту породу из нашей власти никаким дустом не вытравить.

Константин Калиниченко