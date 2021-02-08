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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Вопиющее Дно

08.02.2021 10:51|ПсковКомментариев: 0

На прошлой неделе в соцсети было выложено, а затем опубликовано в СМИ жуткое видео. Двое парней избивают лежащего на снегу сверстника. Кричат: «Лежать, тварь!». Избиение сопровождается матом и угрозами. Жестокая экзекуция длится четыре минуты. Избиваемый молодой человек пытается защищаться, закрывается руками, но получается у него не очень. Отморозки бьют его ногами по телу, по ногам, пинают в голову, будто это не голова, а футбольный мяч. В какой-то момент он кричит: «Вы мне ребро сломали». «Да мне насрать, что у тебя сломано!» - спокойно отвечает отморозок и угрожает: «Не дай бог, ты ментам скажешь, мы тебя закопаем». Кто-то все это спокойно снимает на камеру телефона.

 

Довольно быстро стали известны первые подробности случившегося. Участники происшествия - учащиеся Дновского железнодорожного техникума. Инцидент с избиением парня произошел 2 февраля в городе Дно. На следующий день в отделение полиции по Дновскому району Псковской области поступило заявление от родителя пострадавшего несовершеннолетнего. По одной из версий произошедшего, пострадавший парень около месяца назад якобы ударил девочку, а ее друзья решили за нее отомстить. По другой версии - женщины, близкой к семье избитого, все это неправда, дескать, пострадавший молодой человек не мог поднять руку на девушку. Цитирую: «Вечером, около 18.00 ему написала девочка. Она предложила встретиться за гаражами, чтобы поговорить. Есть переписка, - рассказала женщина корреспонденту Псковской Ленты Новостей. - Подросток пришел в указанное место, где его ждали четверо знакомых, в том числе назначившая встречу девочка и ее подруга». В итоге у подростка «…черепно-мозговая травма, переломы, гематомы. <…> Чувствует себя не очень хорошо. Он был очень напуган, до сих пор напуган», - рассказала собеседница интернет-издания.

Довольно быстро последовала реакция властей. «Это вопиющее происшествие, - высказался об избиении председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. - Администрация техникума, управление образования Дновского района вместе с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить причины, побудившие учащихся к совершению этих противоправных действий. Затем будет дана всесторонняя оценка этому происшествию».

Прокомментировали инцидент и власти Дновского района, цитирую: «…больше всего мне хотелось бы обратить внимание на другой немаловажный момент. Это видео снимали. Снимали и наблюдали, не пытаясь вмешаться в ситуацию и остановить ее, – заявила заместитель главы администрации Дновского района Марина Карпова. - Затем это видео опубликовали в соцсетях взрослые люди, родители таких же несовершеннолетних. И у них тоже не дрогнула рука, не появилась мысль о том, что это противозаконно. А дальше все это подхватили официальные СМИ. В нарушение целого ряда статей федеральных законов видео оказалось в лентах региональных новостей». И далее: «…все это говорит о том, что наше общество сильно больно. Пора бить тревогу о соблюдении законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. И мы со стороны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дновского района это обязательно сделаем. По крайней мере, заявление о проведении проверки по факту размещения видеороликов в СМИ и соцсетях мы напишем». (Конец цитаты).

Стоп! А вот тут давайте остановимся и подумаем. Это что же получается, опять СМИ во всем виноваты? Выяснить, кто избивал, снимал, выкладывал, почему и зачем это делал, разумеется, надо, но весь фокус в том и заключается, что только благодаря этому видео и его публикации мы сейчас и знаем о свершившемся преступлении. А в том, что это именно преступление, а не что-то другое, не безвинная подростковая шалость, никаких сомнений нет у всех, кто просмотрел видео. До всякого разбирательства и суда.

И я не очень понял, какие такие «причины» инцидента желает выяснить председатель комитета по образованию. Каковы бы ни были «причины», пинать голову сверстника, будто футбольный мяч, никому не позволено. Вы видео-то внимательно смотрели? Очевидно, что снимала происходящее девочка, которая вызвала мальчика на откровенный разговор, или ее подруга, а вот кто его выложил, - большой вопрос. Потому что для тех, кто избивал, как раз видео и есть главное доказательство их вины, фактически - приговор.

Какой резон был в том, чтобы выкладывать доказательство своего преступления в соцсети? Глупость или какой-то неведомый нам коварный замысел? Кто кого тут подставил? Непонятно. Я не Агата Кристи, и гадать не хочу. Одно ясно: история мутная, и где-то даже таинственная. Не без «шерше ля фам».

Надеюсь, следователи установят всю цепочку событий и их истинные мотивы, вот только, пожалуйста, не надо «переводить стрелки» на масс-медиа. Неужели было бы лучше, если бы никто ничего не слил, и все подробности избиения пришлось бы устанавливать без видео: слово против слова? Как-то сомневаюсь, что тогда бы полицейские столь же оперативно докопались до фактов. А так – вот оно, доказательство, на экране. Тут остается только дождаться экспертизы, результатов следствия и решений суда. При наличии видео, уверен, виновные получат по заслугам.

Меня, признаться, немного напрягла несколько «странная» реакция чиновников: нужно установить причину, найти тех, кто выложил видео в Сеть. Никакой «оправдательной» причины у жестокого избиения подростка быть не может. Пусть он даже месяц назад и обидел девочку. Мне интересно, а почему не полгода назад? Или, к примеру, год? Меня, скажу откровенно, особенно поразил другой момент: подростки, избивающие лежащего на снегу сверстника, полностью уверены в своей правоте, в том, что они вершат справедливый самосуд. Нет, они вроде как понимают, что действуют незаконно и даже требуют от жертвы молчания. Но они уверены, что поступают правильно. И вот это, на мой взгляд, по-настоящему страшно!

Я понимаю, что любые аналогии всегда притянуты за уши, однако не нечто ли похожее, - только не физически, а вербально, - постоянно происходит в Сети? Вот так же люди, на сто процентов убежденные в своей правоте, собираются в виртуальные «шоблы» и начинают методично, садистски «мочить» оппонента, оскорблять, унижать, как модно нынче выражаться, «абьюзить».

И занимаются этим, замечу, не какие-то малолетние дебилы, а вполне себе респектабельные, образованные граждане, иногда даже пожилые люди, пенсионеры. Главное, уверенность в своей полной и безоговорочной правоте, убеждение в том, что все средства хороши, и что тебе в итоге ничего за это не будет. Дело-то происходит в Сети.

И вот весь виртуальный садизм видят и чувствуют дети, начинают копировать повадки взрослых, и рано или поздно сами становятся участниками перманентного кибербуллинга. А потом легко переносят онлайновые установки в офлайн, будто перед ними не живой человек, а цифровой манекен, персонаж компьютерной игры. Меня поразила просьба одного из избивающих к жертве: «Блок убери, по-хорошему прошу». Это чтоб удобнее было избивать, ведь жертва не должна защищаться. А еще его попытка запрыгнуть на голову лежащего двумя ногами. Ребята явно не понимали последствий своих действий. Попутали компьютерную игрушку и физическую реальность. Удивительно, как они вообще не забили мальчишку до смерти! Можно сказать, что всем им еще сильно повезло: один остался жив, а другие не стали убийцами. А ведь могли бы. А потом бы удивлялись: «Мы же не хотели ничего плохого. За девочку заступались».

Александр Донецкий

Теги: #дновский район #драка #дно
Источник: Псковская Лента Новостей
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