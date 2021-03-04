Блоги / Константин Калиниченко

Учитесь мыслить стратегически

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Деятельный чиновник - несчастье для народа…»

Хельмут Рюдигер, немецкий социолог



Давно и справедливо замечено, что трындеть — не мешки ворочать. Эта универсальная философская максима особенно наглядно работает на государственной службе. Обратите внимание: чем более шумное и говорливое ведомство, тем больше в нем проблем и менее всего заметен результат. Вот, например, весь прошлый год мы натурально ухахатывались от перлов бывшей повелительницы ОЭЗ «Моглино» мадам Юшко. На вопрос о том, что следует изменить в работе «Моглино», чтобы оно перестало вызывать изжогу и начало превращаться в локомотив псковской экономики, Наталья Юшко ответила прямо: «Модель ориентирована на улучшение визуального восприятия пользователей, совместное путешествие по материалам, знаниям, свободное подключение к персонализации понимания реальности и информационному обмену. Ключевым моментом становится сотрудничество между бизнес-единицами, поскольку новая экономика строится через партнерство». Все понятно, да?

Как вы понимаете, после этого «Моглино» заработало «еще более лучше». На глазах изумленной публики зона лихорадочно обновляла сайт, мадам Юшко ссорилась с коллективом, а резиденты смотрели на весь этот псевдоэкономический паноптикум грустными глазами, пытаясь понять, насколько глубоко они тут вляпались?

Таких примеров, к сожалению, становится слишком много в нашей и без того непростой жизни. Есть у нас такие чиновники, которые, видимо, приходят на государственную службу, руководствуясь целью довести любую ситуацию до полнейшего абсурда. Так, чтобы Хармс от зависти в гробу весь извертелся.



Источник: risovach.ru

Вот свежий сюжет. Новость, молнией облетевшая псковские информагентства: «В Псковской области разрабатывают стратегию развития туризма»! Я сначала глазам своим не поверил. Какая еще, к чертовой матери, стратегия? Ведь только на моей памяти их было с десяток штук. На ПЛН даже раздел специальный был в свое время, посвященный этим стратегиям. Стратегиям. Чем прежние-то не угодили? Сколько себя помню, туризма в Псковской области нет, от слова почти. Ну, то есть немного все-таки есть, но уж точно не благодаря, а вопреки усилиям государственных чиновников. Бизнес обходил эти концепции стороной, как чумные бараки, чтобы в Пскове был хоть какой-то туризм.

Потом меня посетила страшная по своей сути, прямо-таки удушливая мысль — а что, если нам это все привиделось? Вот так, живем в полной уверенности, что у нас есть стратегия развития туризма. Ну просто потому, что в современной России ее не может не быть. Много без чего страна выживает: без нормальной экономики, здоровой внешней политики, даже как-то без допинга в спорте пробуем выживать (правда, пока не слишком получается). А вот без концепции и стратегии развития эту страну представить, извините, не могу. Но вдруг это только иллюзия, которую старательно поддерживали все предыдущие туристические начальники региона? Вот, приходит новый руководитель в полной уверенности, что он сейчас с первых шагов начнет поднимать с колен псковский туризм, как оно и прописано в «стратегии развития», — а стратегии-то и нет. Конечно, если чиновник не дурак, он сделает вид, что все под контролем и никогда ни в чем не признается. Но ведь на посту руководителя отрасли совершенно неожиданно может оказаться наивный честный человек. И вот тут, как любил говорить один действительно хороший псковский чиновник — тушите свет.

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Я решил развеять эти сомнения на практике и, не ожидая подвоха, направился для начала в Google, чтобы отыскать псковский туристический портал. Что тут сказать: с первого шага начались неприятности.

Поисковая система сообщила, что есть два туристических портала Псковской области. Например, у Праги, Вены, Барселоны по одному туристическому сайту. А у нас два, и оба официальные. К счастью, есть и отличия. Первый называется «Туристический сайт Псковской области». Второй — «туристический портал Псковской области» (ага, с маленькой буквы).

Беглое изучение понемногу проясняло картину. Судя по всему, «сайт» решили принести в жертву «порталу». И это логично, потому что слово портал звучит, прямо скажем, солиднее. Всяк входящему с порога говорит, что люди тут мыслят масштабными категориями, а не маются ерундой. Стратегически мыслят, понимаете? Это у какого-нибудь задрипанного Лувра или Хофбурга — сайт. А у Псковской области — портал.

Впрочем, ладно. Более-менее понятно, что старый сайт решили, видимо, ликвидировать и открыть новый. Мысль правильная — старый сайт, который легко узнать по структуре, в IT-шной среде известной как «братская могила», давно пора было похоронить с миром. Сильно удивлюсь, если за все время его существования хотя бы один человек извлек из него какую-то пользу.

Новый создан на какой-то современной бесплатной платформе, не требующей навыков программирования, вроде Tilda или чего-то подобного. Мудрое решение. Любой, кто работал с такими конструкторами сайтов, знает, что там крайне сложно что-либо испортить, откуда бы ни росли руки авторов. Но нет таких вершин, которые не взяли бы наши чиновники. Разумеется, им гениально удалось совершить невозможное и сломать то, что не ломается в принципе.



Старый сайт

Ну, давайте зайдем на этот новый сайт, чтобы критика не была голословной. Первое, что там встречает потенциального туриста - цитата губернатора. Ок, цитата, как цитата. В том смысле, что можно бесконечно смотреть на 3 вещи: огонь, воду и Псковскую область. На этом позитив закончился. Дальше в прокрутке пошли фото, которые — полагаю, что такова была задумка авторов — должны сходу цеплять потенциального туриста, чтобы у него уже не осталось сомнений в необходимости посетить наш богоспасаемый регион.

Итак. На первом фото вам сообщают, что «Россия начинается здесь», и эта новость не может не радовать. Вот только используется старое фото Варлаамовской башни, сделанное задолго до отличной, на мой взгляд, реставрации. Как раз новый облик, в котором гармонично сочетается старое и новое, мог бы привлечь немало туристов.

На следующем фото тупо, холодно и в лоб, чуть ли не в приказном порядке велено «посетить святые места». Ок, посетить так посетить, приказы не обсуждают. Правда не понятно, какие именно. Потому что в качестве иллюстрации «святых мест» используется фото с начисто обрезанным куполом храма и колокольней (я думаю, что это колокольня, хотя не могу быть на все сто уверен, потому что отрезали метров 5-6 минимум). То есть подобрать подходящее фото было не судьба?

Третье фото предлагает «полюбоваться природой». Ну, я не эксперт в этом деле. Но, мне кажется, что какое-то невыкошенное поле с невзрачным кустарником и чахлыми деревцами — не самая лучшая реклама действительно прекрасной псковской природе. Я не знаю… неужели трудно съездить в Мальскую долину, куда-нибудь в «Псковскую Швейцарию», где есть просто хрестоматийно открыточные виды? Почему всегда надо все делать через задницу, по принципу «сойдет и так»?

Венчает галерею фото «Добро пожаловать в Псков», где, в общем, правильный вид на Кремль с высоты птичьего полета. Но и тут не обошлось без ложки дегтя — в центре композиции расположена колокольня Троицкого собора в ее нынешнем состоянии. То есть в строительных лесах и полиэтилене. Найти фото, чтобы без стройки и ремонта оказалось не судьба.

Дальше я не стал углубляться, чтобы уж не расстраиваться окончательно.

И вот теперь, надо полагать, эти же самые люди уже не могут сидеть сложа руки, поэтому взялись написать стратегию развития туризма Псковской области. Объясняют это объективными трудностями, в которых оказался туристический сектор. Я знаком с несколькими руководителями туристических фирм в Пскове. Весь прошлый год я периодически спрашивал, как они выживают в условиях ограничений и запретов? Помогает ли им государство? Вот честно, когда заходила речь о «мерах поддержки», я от реальных участников рынка слышал в основном инфернальную лексику. О том, куда государству следует пойти со своими инициативами. А выживали, кто как мог: одни начали ранее почти неизвестный в Пскове Сапбординг развивать, другие освоили пешеходный туризм, разработали новые маршруты, реанимировали забытые старые. Все по-разному. Одно лишь общее — работали. Без этих ваших концепций и стратегий развития. Старались поменьше соприкасаться с государством, у которого, видимо, опять свой, особый путь намечается.

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Накануне вечером я спросил трех руководителей псковских турфирм, в курсе ли они, что в регионе готовят новую стратегию развития туризма. Одна долго хохотала. Другой просто обматерил чиновников со всеми их концепциями. Третий флегматично ответил: «Стратегия? Да ради бога. Пусть пишут, хуже от этого не станет и лучше тоже не будет. У нас своя жизнь, у них своя». И, помолчав, добавил: «Вообще, это даже хорошо. Пока они там что-то такое пишут, им явно не до нас. А мы пока спокойно поработаем».

Вот верно сказано, что деятельный чиновник — несчастье для народа. Автор, конечно же, имел в виду такого карикатурного чинушу, который не разбирается в предмете, зато лезет в каждую бочку, суетой и гиперактивностью пытаясь оправдать свое бессмысленное существование.

В этом смысле чиновник напоминает кота. Тот сами знаете, что лижет себе от безделья. А чиновники в подобной ситуации пишут концепции и разрабатывают стратегии.

Эффект, кстати, в обоих случаях сопоставим.

Константин Калиниченко