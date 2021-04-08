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Плевать на ограничительные меры

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Дискриминация и неравенство -

вот истинный двигатель общественного прогресса».

Дж.Оруэлл

В минувшие выходные в Пскове в Ледовом дворце прошел концерт популярных вокально-инструментальных исполнителей, певцов ртом - Клавы Коки и Niletto. Кто вообще эти люди, и почему у девушки кликуха, как у плечевой проститутки с федеральной трассы, мне неизвестно. Отношу это на свой зрелый возраст. Поименно знаю весь состав немецкой группы Kraftklub, а вот запоминать «погоняла» российских поп-звезд новой волны у меня нет желания.

Так или иначе, эти Клавы с коками понаехали в город Псков, где выступили с концертом. Клаву с Нилеттой скоро забудут, а вот концерт, похоже, что останется в веках. И многих, судя по всему, переживет.



Источник: инстаграм Клавы Коки

Мероприятие, вероятно, прошло бы почти незамеченным, как любая провинциальная дискотека. Если бы оно не стало живым наглядным олицетворением возврата в славные доковидные времена. Причем возврата настолько демонстративного и циничного, что мало кто смог пройти мимо и остаться равнодушным. Видео, по сей день гуляющее по социальным сетям, во всей красе демонстрирует, как сотни людей в тесном кругу в едином порыве придаются безудержному веселью. Маски и прочие детали времени сброшены, как позорные пролетарские оковы. Хоккейная площадка превращена в гигантский танцпол, где люди ведут себя так, будто завтра не наступит никогда…

Логично, что подобное возмутило многих. Громче других высказались представители общепита и интертейнмента, которых, давайте назовем вещи своими именами, государство просто приносит в жертву обстоятельствам. Индустрия развлечений простаивает фактически год, надеясь, что ограничения - во многом бессмысленные и беспощадные - снимут со дня на день. Но этого не происходит, Роспотребнадзор не дает добро, региональные власти призывают «еще потерпеть».

Как вдруг неожиданно выяснилось, что никаких запретов-то и нет. Оказывается, можно устроить мероприятие в закрытом помещении на полторы тысячи человек, без масок и социальной дистанции. Как будто на дворе 2019 год. Сегодня уже во всю идет служебная проверка, анонимный телеграм-канал, приближенный к областной администрации, анонсирует какие-то наказания виновных. Это, в общем, тоже интересно, но не более, чем любое махание кулаками после драки. Но давайте разложим всю ситуацию по полкам. Смотрите, что получается.

Организаторы концерта, по-моему, либо клинические идиоты, либо беспринципные жулики. Довольно легко было предположить, что после годичного отсутствия развлечений даже на выступление сельских баянистов соберется уйма народу. И, конечно, надо быть полным дебилом, чтобы в этих обстоятельствах превратить ледовую арену в танцпол.

Все это - не только прямое и циничное нарушение закона, но и плевок в душу коллегам по цеху. Индустрия развлечений в предсмертной агонии, но люди худо-бедно терпят. Видимо, им и дальше придется терпеть. Потому что история резонирует сегодня таким образом, что у чиновников по сути нет иного выхода, как закрутить гайки и продлить ограничения. Об очередных послаблениях теперь, думаю, можно на какое-то время забыть.

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Вопрос: что и кому хотели этим концертом доказать организаторы? Что они донельзя устали от противоковидных мер и более не могут терпеть? Или что в мире животных, где все равны, некоторые все же равнее, и им позволено то, что не позволено другим?

Проблема тут не в концерте и не в том, заболеет кто-то после него или не заболеет. Проблема в том, что все мы, независимо от пола, возраста, социального положения и вероисповедания ждем одного - когда же эти гребаные ограничения уйдут в прошлое. Соблюдаем, подчас вопреки логике, по одной лишь причине - чтобы как можно скорее сняли ограничительные меры, а знаменитый указ губернатора стал достоянием истории. Но вот такие перфомансы способны только лишь отдалить нас от этого счастливого момента, увы…



Источник: thelaymenindia.wordpress.com

Впрочем и власть в этой ситуации выглядит не лучшим образом. Повторюсь, все меры, принимаемые сегодня в отношении виновных, вероятно, правильные. Но крайне запоздалые и являются ни чем иным, как размахиванием кулаками после драки. Ну должны же быть у ответственных чиновников хотя бы зачатки аналитического мышления. Предположить, что на концерте будет яблоку негде упасть можно было уже хотя бы исходя из числа проданных билетов. Когда после «мертвого сезона» приезжает цирк с конями, а по всему городу развешаны афиши - какого результата вы ждали?

Сейчас там некоторые притворно заламывают руки и закатывают глаза. Я сам был чиновником и отлично понимаю, что в этой истории все будут валить вину друг на друга и, в конечном итоге, найдут крайнего. Им окажется какой-нибудь условный «вахтер», которого показательно распнут на потеху публике. Но по хорошему надо было бы распять ответственных чиновников, благодаря формализму которых случившееся стало возможным.

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Но все это, в общем, ерунда. Кого-то накажут, других наградят - это все мы забудем уже завтра. Важно в этой истории другое. А именно люди, которые пришли на концерт и демонстративно наплевали на все ограничения. И, положа руку на сердце, мне не в чем их упрекнуть. Люди устали от ограничительных мер, многие из которых лишены какой-либо логики. И если быть совсем честными, то почти никто давно ничего не соблюдает. Все всё прекрасно понимают. Маски из идейных соображений носят единицы. остальные надевают их только там, где этого настойчиво требуют. Да и то в 9 случаях из 10 эту маску носят где-то в районе подбородка. Социальная дистанция тоже, как я смотрю, уходит в прошлое.

Обычных граждан эти ограничения уже просто бесят. Думаю, любой психолог легко объяснит природу такого поведения — ведь всех нас фактически заперли в один большой концлагерь. Где нужно жить в наморднике и на пионерском расстоянии. Люди просто устали, утратили мотивацию соблюдать эти ограничения, бесконечные продления которых и неопределенность будущего только добавляют скепсиса и пофигизма.



Источник: bigpicture.ru

Вот, у нас теперь есть вакцина. И что? Едва ли не каждый день мы читаем сетования чиновников, что вакцинация идет как-то вяло и неубедительно. В Псковской области привилось что-то вроде 30 тысяч человек, то есть около 5% населения. Маловато для коллективного иммунитета. Причин такого положения дел несколько. Но одна из них в том, что люди не вполне видят смысл делать прививку. А правда, что она дает в социальном плане? Ни-че-го, кроме морального удовлетворения и сертификата с невнятными перспективами. Вот я привился при первой возможности, но никаких дополнительных прав у меня не прибавилось. Маску я должен носит как и прежде, в кабак после полуночи ни ногой, потому что государство по-прежнему не видит разницы между привитыми и теми, кто еще раздумывает.

Скажу крамольную мысль. Если государство хочет добиться реально массовой вакцинации, ему придется перейти к дискриминации антипрививочников. Против них следует ввести санкции. Пусть те, кто не хочет прививаться, живет в маске, сидит дома после 23:00 и досконально соблюдает иные ограничения. Если человек хочет жить в своих заблуждениях - пусть живет и мучается, раз уж таков его осознанный выбор. А тех, кто прививается, нужно наделить соответствующими правами и возможностями. Так, чтобы антипрививочники ежечасно чувствовали социальное неравенство. Уверен, кстати, что в подобном случае число убежденных антипрививочников очень скоро будет стремиться к нулю. И только так мы сможем победить не только коронавирус, но весь этот паноптикум, творящийся уже более года, конца и края которому пока что не видно.

Константин Калиниченко