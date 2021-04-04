Общество

Губернатор прокомментировал концерт Niletto в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте прокомментировал концерт Niletto и Клавы Коки, который состоялся в Ледовом дворце Пскова 3 апреля.

«Субботний концерт в Ледовом дворце вызвал справедливую волну возмущения, - отметил он. - Мероприятие прошло с грубейшими нарушениями противовирусных требований: количество зрителей не соответствовало согласованному; масочный режим и социальная дистанция не соблюдались; организатор мероприятия и руководство Ледового дворца устранением замечаний должным образом не занимались».

«Это возмутительно и недопустимо – особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса, - продолжил глава региона. - Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19».

Михаил Ведерников рассказал, что получил десятки обращений на эту тему. «Отвечаю всем: безнаказанным никто не останется. По итогам разбирательства вчера и сегодня: начаты служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре; отдельная служебная проверка проводится в отношении директора ГАУ ПО "Дирекция спортивных сооружений" (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом). На время проверки он отстранен от исполнения обязанностей», - сказал губернатор.



В отношении организатора концерта рассматривается вопрос о привлечении к ответственности в виде штрафа до 500 тысяч рублей, добавил Михаил Ведерников.