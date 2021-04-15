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Блоги / Константин Калиниченко

Жизнь дорожает или мы дешевеем?

15.04.2021 18:13|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Вывести экономику из кризиса, по большому счету, можно только одним способом —
дать людям живые деньги. Вы можете проводить реформы, применять разные способы,
но если у людей не будет денег на удовлетворение базовых потребностей,
экономический кризис не преодолеть»

Дж. М. Кейнс, американский экономист

Жизнь в объективной реальности вынуждает нас переживать и волноваться о самых разных вещах. Работа, здоровье, дети, положение дел в семье — все это заставляет людей ежедневно напрягаться, пытаясь сделать свою жизнь лучше. Или хотя бы менее унылой и бессмысленной. Но есть фактор, который все вышеперечисленное объединяет. Он может сделать нас счастливыми Он может все разрушить. Этот фактор — деньги.


Карикатура «Денег нет», Алексей Булатов (источник: caricatura.ru)

Точнее их наличие в нашем кармане. И наша, как говорят макроэкономисты, покупательская способность. Я обратил внимание на две тенденции последнего времени. Первая состоит в том, что мои знакомые, друзья в социальных сетях стали регулярно, в той или иной форме, жаловаться на безденежье. Кто-то делает это извиняющимся тоном — видно, что людям неудобно говорить о таком. В современном мире немодно быть без денег. Социальные сети приучили нас демонстрировать во внешний мир прежде всего успешность, что #жизньудалась. Наши инстаграмы наполнены фото из заграничных поездок, престижных фитнес-центров, дорогих ресторанов. Когда ты годами вываливал на своих подписчиков атрибуты собственной успешности, довольно трудно потом сообщать, что у тебя возникли материальные затруднения.

Второй тренд — информационные сообщения в СМИ, что в очередной раз росгвардейцы задержали человека, пытавшегося обворовать магазин. Причем не бриллианты с витрины ювелирного или норковую шубу. Люди активно пытаются воровать самую обычную еду. Как будто на дворе не весна 2021-го, а голодная весна 1921 года. Отличие лишь в том, что теперь воруют из супермаркетов, но это, мне кажется, не повод для оптимизма.

Я поначалу думал, что это все же эпизоды, разовые акции. Потом поймал себя на мысли, что как-то много однотипных эпизодов. А затем обратил внимание, что на Псковской Ленте Новостей сообщения об очередном задержании человека, пытавшегося украсть еду, присутствуют почти ежедневно. Тут не надо быть Спинозой, чтобы сделать логичный вывод: крадут еду потому, что нет на нее денег. Вот это мы нормально приплыли.

Оба эти тренда абсолютно взаимосвязаны. Все последние годы мы как бы деградируем материально. Речь, понятное дело, не об олигархах, я имею в виду широкие народные массы. Россияне, года так с 2015-го, встали на путь системного обнищания. Твердо так встали, не спихнешь. Мы научились со многим мириться. Когда исчезли нормальные качественные продукты питания, нам ненавязчиво предложили заменить их суррогатами российского производства, гордо именуя это импортозамещением. Научились экономить на отдыхе, поняли, что в супермаркетах следует отбросить гордость и не стесняться приобретать товары по скидке. Какой товар выберет среднестатистический пскович из двух-трех аналогичных? Правильно, выберет тот, что дешевле. А уж вопрос качества при этом не принято обсуждать. Вот такая объективная реальность.

И где-то на противоположной стороне этой реальности располагается статистика Росстата. Которая из года в год нам сообщает, что инфляция в пределах 4%, а если где-то резко взлетели цены, так не следует волноваться, речь идет, скорее всего, о сезонном росте. Нам так постоянно рассказывают, что к Новому году растет цена на зеленый горошек — мол, сами виноваты, нечего готовить оливье в промышленных масштабах. К Масленице растут блинообразующие продукты, к посту — постное и т.д. Привыкли. Как привыкли деликатно не замечать тот неловкий факт, что по завершении очередного Нового года, Великого поста или Масленицы цены как бы забывают прийти в норму.

Что нам на это отвечает всезнающий Росстат? Ну, говорят, это вообще нормально, рост цен — явление современного общества. Есть опять же объективные факторы, в других странах тоже растут.

И ведь действительно растут. Попросил месяц назад одного австрийского приятеля сделать небольшой анализ динамики местных цен на товары первой необходимости. Получилось, что за минувший год все немного подросло в цене. Правда не критично, на 1-1,5 процента.

Пару дней назад моя коллега Дина Дабришюте делала программу «Дневной Дозор» на «Эхо Москвы» в Пскове как раз на тему роста цен на сельхозпродукцию. Для получения объективной картины она взяла комментарии у экспертов: сельхозпроизводителя, чиновника, ответственного за сельское хозяйство, директора гипермаркета и чиновника, отвечающего за потребительский рынок. И получили прекрасный срез экспертного мнения.

Чиновник, ответственный за сельское хозяйство, в росте цен обвинил торговые сети, которые диктуют свои условия на рынке.

Директор гипермаркета пояснил, что вообще-то действует множество факторов: рост цен на ГСМ и энергоносители, дефицит товаров на оптовых рынках, динамика биржевых котировок на стратегические товары и ресурсы.

Чиновник, отвечающий за потребительский рынок пояснил, что всему виной — наш климатический пояс. Ну, то есть, образно говоря, прошлогоднее мы проели, а новое еще не выросло. Стало быть, приходится закупать импортное, а курс рубля — сами понимаете…

Вот, я все это послушал — ну ведь логично всё объяснили, не к чему придраться. Все разложили по полочкам. И тут совершенно ясно одно — что и в дальнейшем нас ждет рост цен, ни по одной причине, так по другой.

А что в сухом остатке? Все предельно просто. В здоровой экономике, если в числителе — рост цен, то в знаменателе должен быть рост заработной платы. А вот его-то и нет. Тот же Росстат стыдливо замечает, что по уровню заработной платы в реальном секторе экономики мы находимся на уровне 2016-2017 года. У госчиновников только нормально растут доходы. А у народа с деньгами как-то не складывается.

Самое тревожное, что тренд этот усугубляется, а государство наше, как известная собачка, по традиции делает вид, что все идет по плану.


Источник: risovach.ru

Но мне кажется, что ситуация на самом деле близка к критической. Главная угроза нашему обществу — не отсутствие гражданских прав и свобод или низкий уровень демократических процедур, коррупция и т. д. А то, что люди в этой стране перестали нормально зарабатывать. Даже те, кто более-менее приподнялись к середине 2010-х, сегодня отброшены в непонятное прошлое. Люди, человеческий материал являются истинными драйвером экономики страны. «Человек тратящий», если перефразировать великого американского экономиста Кейнса. Но русскому человеку нечего тратить.

Старики нас часто пугают «возвратом в лихие 90-е». Но мне все чаще кажется, что мы в эти 90-е вернулись, как-то незаметно для себя. И просто стесняемся в этом признаться…

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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