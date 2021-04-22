Табаки и другие политические животные

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.
Обезьяны – отверженные. У них нет собственного наречия; они пользуются украденными словами, которые подслушивают, когда подглядывают за нами, прячась в ветвях. У них не наши обычаи. Они живут без вожаков. У них нет памяти. Они хвастаются, болтают, уверяют, будто они великий народ, готовый совершать великие дела в джунглях, но падает орех, им делается смешно, и они все забывают.
Р. Киплинг
Хорошо известно и доподлинно задокументировано, что Владимир Путин в каждом послании Федеральному Собранию хотя бы раз прибегает к метафорам. Как правило, в адрес наших западных партнеров. В прежние годы были, например, «подхрюкивающие сателлиты» и «простудимся на ваших похоронах». Не обошлось без забавной аллегории и в нынешнем послании.
Президент Путин, говоря о нападках на Россию, провел параллели с сюжетом «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию — то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин. И добавил, что против России продолжаются недружественные акции со стороны других стран. «В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта, кто громче что-то скажет».
Источник: youtube.com/watch?v=zNh901ptddY
Если кто подзабыл, Табаки — это шакал из «Книге джунглей». Шакал — он и в Африке шакал, судьба у него неприглядная и бесславная. В русском языке есть глагол «шакалить», наполненный исключительно негативными коннотациями.
К творчеству великого английского писателя наш президент обращается не впервые. В 2011 году, в разгар «болотных» протестов, Путин назвал протестующих на площади «бандерлогами». Надо сказать, любовь к английским писателям 20 века, пожалуй, единственное, что в материальной культуре роднит меня с президентом Путиным. Мой любимый автор — Джордж Оруэлл — тоже великий английский писатель.
Однако, давайте от метафор и сравнений вернемся в объективную реальность.
Послания президента многие ожидали с опасением. Чем в 2021 году Путин решит сплотить нацию? По каналам инсайдеров бродили самые невероятные слухи — от заезженной мантры про интеграцию с Белоруссией до присоединения Донбасса по крымскому канону, со всем полагающимся фэншуем в виде референдума о добровольном вхождении и «вежливых людей». Особо буйные предполагали, что Путин выдаст коллективному Западу последнее китайское предупреждение и неиллюзорно погрозит какими-нибудь «искандерами».
К счастью, все вышеперечисленное так и осталось бредом воспаленного разума горе-аналитиков. По крайней мере, войну мы ни с кем не начали вчера, в связи с чем лично я считаю это послание президента особенно успешным. Много хорошего было в части, касающейся мер социальной поддержки. Об этом все желающие высказались, тут мне добавить нечего.
В остальном хвастаться нечем. Каждое утро мы просыпаемся в 2021 году. А такое ощущение, что примерно в 1960-м. Причем хороши обе стороны — и мы, и они. Как будто не наигрались в «железный занавес» в 20 веке. Знаменитая Фултонская речь Черчилля кажется детской сказкой на ночь по сравнению с эскападами лидеров нашего времени. Слушаю риторику политиков как наших, так и западных, и, мне кажется, что им сильно не терпится приступить к строительству новой «Берлинской стены». В этот раз где-нибудь в районе российско-эстонской границы. Я остро ощущаю с обеих сторон не обычную конъюнктурную политическую риторику, продиктованную сиюминутными обстоятельствами, а настоящую искреннюю, почти животную ненависть и злобу.
Вот наш президент давеча сравнил страны Восточной Европы с подловатыми шакалами. Обидное сравнение, конечно. Но ведь несколько дней назад бывший президент Эстонии Т. Х. Ильвес призвал запретить въезд в ЕС для всех граждан РФ вне зависимости от целей поездки. По сути, назвал нас людьми второго сорта, недостойными приобщения к благам западной цивилизации.
Это тем более грустно, что именно в эпоху президента Ильвеса России и Эстонии удалось если и не преодолеть взаимную неприязнь, порожденную расхождением взглядов на известные события 20 века, то, по крайней мере, научиться с этим жить. Жить, не акцентируя внимание на деталях, концентрируясь на главном и извлекая из этого взаимную выгоду. Пока там политики тянули резину, ведя бессодержательные переговоры о пограничном договоре, народная дипломатия работала на отлично и в обе стороны, о чем псковичи знают лучше других.
А параллельно удавалось строить и какой-никакой межгосударственный диалог, реализовывались проекты приграничного сотрудничества. Что же теперь — прекратить это все и забыть? Только потому, что они — шакалы Табаки, а мы — недостойны благ западной цивилизации?
Понятно, что у наших восточноевропейских соседей есть претензии к нашей стране. Вероятно, и у России имеются основания для недовольства. И мы, и они испытываем серьезное цивилизационное разочарование друг другом. В этом очень напоминаем обидевшихся друг на друга детей, разбежавшихся по разным углам одной песочницы.
При этом ведь ни одна сторона не в состоянии внятно сформулировать суть претензий. Ну вот чем мотивирует экс-президент Ильвес необходимость запретить русским ездить в ЕС? А тем, что, цитирую: «На кону безопасность Европы». Чья? Какая безопасность? Во-первых, зачем говорить за всю Европу? И, скажите, как страдает европейская безопасность от посещения простыми россиянами тартуского Лыунакескуса?
Справедливости ради, по нашу строну «железного занавеса» не менее достойно зажигают разные геополитические ястребы в МИДе, Госдуме и Совете Федерации. Слушаешь какого-нибудь официального представителя или народного избранника, а ощущение такое, будто ночью на Лепешах нарвался на местного гопника, который в доступных ему выражениях рассказывает, кто тут «папа на районе».
Казалось бы, в 2020 году мы столкнулись с неизвестностью, с общемировой проблемой, которая должна была сплотить нации и государства, отодвинуть на задний план расхождения во взглядах. А вышло все наоборот. Споры о том, чья вакцина хуже, а чья вовсе — гибридное оружие. Запреты на свободное перемещение и иные формы нового цифрового рабства. Зачем это все, если мы взрослые люди в 21 веке?
Ну и главный вопрос: а как дальше-то будем жить? Каждый схоронится за своим железным занавесом? Понастроим стен — реальных и виртуальных? За которыми будем бессмысленно существовать как старухи-соседки, озлобленные на век друг на друга из-за того, что несколько десятилетий назад не поделили парадную? Ради чего все это? Ради удовлетворения мещанских амбиций сиюминутных политиканов по обе стороны?
Перфоманс «Железный занавес» (источник: museum.ru)
Не пора ли к разрядке двигаться? Зарыть порядком заржавевшие топоры войны и заняться восстановлением того, что еще можно восстановить. Хотя бы вернуться в ту прекрасную эпоху, когда люди по обе стороны границы могли ее спокойно пересекать и чувствовать себя полноправными гражданами мира, а не заключенными нового мирового порядка. Ведь только сегодня мы понимаем, какое прекрасное время было всего несколько лет назад. И тем очевиднее, в какое дерьмо мы стремительно погружаемся.
И чем дальше рулят этой планетой современные политики, тем острее хочется остановить ее и сойти…
Константин Калиниченко