Блоги / Константин Калиниченко

Табаки и другие политические животные

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Обезьяны – отверженные. У них нет собственного наречия; они пользуются украденными словами, которые подслушивают, когда подглядывают за нами, прячась в ветвях. У них не наши обычаи. Они живут без вожаков. У них нет памяти. Они хвастаются, болтают, уверяют, будто они великий народ, готовый совершать великие дела в джунглях, но падает орех, им делается смешно, и они все забывают.

Р. Киплинг

Хорошо известно и доподлинно задокументировано, что Владимир Путин в каждом послании Федеральному Собранию хотя бы раз прибегает к метафорам. Как правило, в адрес наших западных партнеров. В прежние годы были, например, «подхрюкивающие сателлиты» и «простудимся на ваших похоронах». Не обошлось без забавной аллегории и в нынешнем послании.

Президент Путин, говоря о нападках на Россию, провел параллели с сюжетом «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию — то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин. И добавил, что против России продолжаются недружественные акции со стороны других стран. «В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта, кто громче что-то скажет».

Источник: youtube.com/watch?v=zNh901ptddY

Если кто подзабыл, Табаки — это шакал из «Книге джунглей». Шакал — он и в Африке шакал, судьба у него неприглядная и бесславная. В русском языке есть глагол «шакалить», наполненный исключительно негативными коннотациями.

К творчеству великого английского писателя наш президент обращается не впервые. В 2011 году, в разгар «болотных» протестов, Путин назвал протестующих на площади «бандерлогами». Надо сказать, любовь к английским писателям 20 века, пожалуй, единственное, что в материальной культуре роднит меня с президентом Путиным. Мой любимый автор — Джордж Оруэлл — тоже великий английский писатель.

Однако, давайте от метафор и сравнений вернемся в объективную реальность.

Послания президента многие ожидали с опасением. Чем в 2021 году Путин решит сплотить нацию? По каналам инсайдеров бродили самые невероятные слухи — от заезженной мантры про интеграцию с Белоруссией до присоединения Донбасса по крымскому канону, со всем полагающимся фэншуем в виде референдума о добровольном вхождении и «вежливых людей». Особо буйные предполагали, что Путин выдаст коллективному Западу последнее китайское предупреждение и неиллюзорно погрозит какими-нибудь «искандерами».

К счастью, все вышеперечисленное так и осталось бредом воспаленного разума горе-аналитиков. По крайней мере, войну мы ни с кем не начали вчера, в связи с чем лично я считаю это послание президента особенно успешным. Много хорошего было в части, касающейся мер социальной поддержки. Об этом все желающие высказались, тут мне добавить нечего.