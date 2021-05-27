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«Великий диктатор»

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Падение режима Чаушеску стало для всех нас полной неожиданностью. Конечно, мы не были слепыми, понимали, что все шатается, все нестабильно. Знали про бедность, граничащую с нищетой. Настроения людей — это мы знали лучше других. Но все, я подчеркиваю — все, были на сто процентов уверены, что ничего не случится, а любые выступления мы легко сможем подавить. Как делали это в Жиу в 1977-м и Брашов5е в 1987-м. Если бы 20 декабря [1989 года] мне сказали, что через неделю нас не будет, я бы рассмеялся этому человеку в глаза. А через неделю нас не было...».

Юлиан Влад, последний руководитель Сикуритате (службы госбезопасности Румынии) в 1987-1989 гг.



Главное событие последнего времени, без сомнения, - принудительная посадка самолета в Минске. Напомню кратко фабулу и хронологию событий. Воздушное судно ирландской авиакомпании Ryanair, следовало по маршруту Афины - Вильнюс. При пролете над территорией Республики Беларусь, находясь в зоне ответственности диспетчерского центра управления воздушным движением в Минске, командир получил сообщение о якобы заложенной на борту бомбе. После непродолжительных переговоров с «вышкой» Минска, пилотам было «рекомендовано» следовать в международный аэропорт столицы Республики Беларусь.

Борт Ryanair в аэропорту Минска. Фото: Andrius Sytas / Reuters

Тут надо дать некоторые юридические пояснения. Подобные ситуации четко регламентированы Международным воздушным правом. Правила таковы, что при получении сообщения с земли об угрозе воздушному судну, командир экипажа обязан, прежде всего, подать сигнал бедствия MAYDAY и следовать указаниям диспетчерской вышки, которая в данный момент ведет борт. То есть у пилотов самолета не было выбора, как им поступить. Воздушное право писалось, разумеется, не под Лукашенко, а для нормальных людей, и авторам в голову бы не пришло, что одним из параграфов закона воспользуются для того, чтобы свести счеты с политическим оппонентом.

По прилету в Минск довольно быстро выяснилось, что никакой бомбы на борту, конечно же, нет. После чего самолет вылетел в Вильнюс. Правда, как минимум, без одного пассажира. Им оказался Роман Протасевич, бывший главный редактор главного белорусского телегам-канала NEXTA. Для тех, кто не в курсе, поясню, что канал NЕХТА — это, без ложной скромности, главное негосударственное белорусское медиа. Именно этот канал координировал масштабные акции протеста против сфальсифицированных выборов президента Белоруссии в 2020 году. Число подписчиков канала в августе прошлого года доходило до 2 миллионов. Неудивительно, что главный редактор канала NEXTA в одночасье стал «врагом государства» и личным врагом самого диктатора Лукашенко.

Роман Простасевич. Фото: vrogacheve.ru

После того, как стало известно, что с самолета принудительно сняли Романа Протасевича, мало кто питал иллюзии об истинной причине посадки самолета в Минске. И немедленно всему цивилизованному миру открылась вся бездна нравственного падения белорусского лидера.

Вот давайте взглянем на ситуацию, отбросив политические пристрастия. Понимаю, что многим в России нравится Лукашенко. Прежде всего тем, что сохранил некое подобие «совка», с колхозами, райкомами и прочим псевдокоммунистическим фэншуем. Мода на Лукашенко мне чем-то напоминает увлечение Мао Цзэдуном, весьма характерного для западной интеллектуальной элиты середины прошлого века. Ну, это ради бога, каждому свое, как говорили в Германии. Аналогичным образом я не собираюсь оценивать политические взгляды и моральный облик Романа Протасевича. Я, собственно, о его существовании узнал, как почти все у нас, только после инцидента с самолетом. Поэтому речь о другом — о потере белорусским режимом человеческого облика.

На это, кстати, можно было бы наплевать, если бы этот режим не был у нас под боком географически и не являлся нашим едва ли не главным политическим союзником. Вот, например, был в далеком Зимбабве режим Роберта Мугабе, который кромсал собственный народ не хуже Лукашенко. Но нам нет дела до товарища Мугабе, потому что где мы, а где Зимбабве. Скажу крамольную вещь. Мне в принципе нет дела до чужих кровавых режимов — до тех пор, пока они насилуют свой народ и не лезут в дела других. Цинично, но такова жизнь. Со своими Мугабе, Пол Потами и прочими «мадурами» пусть разбираются народы этих стран.

Но в этом случае белорусский режим вылез за пределы своего «колхоза» и сделал это нагло и демонстративно, с бесцеремонностью, присущей быдлу из криминального гетто. Тем, кто сегодня оправдывают действия Лукашенко, я предлагаю поставить себя на место 133 пассажиров рейса Афины - Вильнюс. Представьте, каково им было там, на высоте 10 000 метров, когда первый пилот объявил, что самолет меняет курс и за каким-то чертом летит в Минск. Не знаю, что именно сообщил пилот по громкой связи пассажирам, но учитывая, что за минуту до этого он подал сигнал бедствия, думаю, что на борту в целом была довольно напряженная обстановка.

Вынужденная посадка — это всегда стресс и форс-мажор. Для экипажа, для самолета, для пассажиров. Откройте, кто сомневается Википедию, и посмотрите, сколько авиакатастроф случилось только лишь потому, что самолету пришлось внезапно изменить маршрут.

Я не стану тут акцентировать внимание, что у пассажиров самолета обычно есть свои планы: у кого-то деловые вопросы, других ждет пересадка на следующий рейс (думаю, многие псковичи с прежних доковидных времен знают, что Вильнюсский аэропорт часто используется именно для пересадки на рейсы в Западную Европу), третьи запланировали туристическую поездку. Все эти планы были бесцеремонно сорваны. Вроде как, мелочи это все на общем фоне. Но лишь до тех пор, пока сами не окажетесь в подобной ситуации. А коснуться это может очень даже легко. Буквально накануне Лукашенко выхватил симметричный ответ, когда обычный рейс белорусской авиакомпании «Белавиа», следующий по маршруту Минск - Барселона, просто не пустили в воздушное пространство Польши. Самолету пришлось возвращаться в Минск. Планы полутора сотен простых людей были нарушены. И кто в этом виноват? Можно, наверно, предъявить претензии польской стороне, но ведь понятно, что именно Лукашенко сделал своих же граждан заложниками этой ситуации.

Скриншот трекера Flightradar24 рейса Минск-Барселона 26.05.2021

Вот что важно в этом аспекте. Наша европейская цивилизация прошла огромный путь, прежде чем общечеловеческие ценности стали общепризнанным благом, не подлежащим оспариванию. Права и свободы не взялись из неоткуда и не были нам дарованы господом богом в процессе акта творения. Права человека — это следствие многовековой борьбы, в которой погибли десятки миллионов. Нужно было победить средневековые предрассудки. Победить нацизм в мировой войне. Провести в жизнь решения Нюрнбергского процесса. и денацификацию. Сначала законодательно, а затем и ментально уравнять людей по расовому признаку, признав за всеми без исключения людьми равные права.

И для чего? Разве для того, чтобы весной 2021 года местечковый князек в центре Европы решал, кому куда лететь?

133 пассажира в один момент стали заложниками человека, который решил свести счеты со своим, как он считает, личным врагом. Сомневаюсь, что 26-летнего блогера реально признавать политическим оппонентом Лукашенко. Так что тут личная вендетта белорусского лидера и ничего другого. Ради этой цели он подверг опасности и насильно «приземлил» 130 совершенно посторонних людей. Что это, если не воздушное пиратство?

В среду Лукашенко с утра ринулся оправдываться и объяснять. Выглядело все это крайне лицемерно, убого и смешно. Прежде всего, странно, что в окружении белорусского диктатора не нашлось ни одного толкового советника, который бы объяснил, что чем больше ты оправдываешь, тем меньше тебе веры.

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Меня же совершенно шокировало содержание выступления Лукашенко. Такого забористого и одновременно по-детски наивного вранья от политического лидера мне никогда не приходилось слышать. Лукашенко с трибуны нес просто эпический бред. Тут одно из двух: если он сам верит в то, что говорит, это чистой воды психиатрия, тут надо вмешиваться специалистам. Если же он понимал, что цинично врет, то неужели нельзя было врать хотя бы чуть-чуть правдоподобно?

Вот для понимания того, насколько белорусский лидер оторван от реальности, хрестоматийный пример лукашенковского вранья. В частности, он заявил следующее: «После сообщения о бомбе на борту, аэропорты Вильнюса, Варшавы, Львова и Киева отказались принять самолет. Поэтому его пришлось посадить в Минске».

Что тут сказать. Для начала следовало бы Лукашенко подарить глобус Восточной Европы. Чтобы он на старости лет изучил географию. Тогда бы он понял, что ни Львов, ни Варшава, ни Киев не могли быть аэропортами экстренной посадки. Таковыми, согласно положению воздушного судна, могли быть Белосток, Каунас и, собственно, Вильнюс, куда борт и летел по маршруту. Логичной в этом случае выглядела именно посадка в Вильнюсе. Однако после того, как были опубликованы переговоры экипажа с «башней» Минска, стало понятно, что пилотов просто вынудили лететь именно в столицу Белоруссии.

Во-вторых, согласно Международному воздушному праву, в ситуации, когда воздушное судно подало сигнал MAYDAY (а он был подан и зафиксирован в 9:57), ни один аэропорт не только не имеет права отказать в приеме терпящего бедствие самолета, но и обязан незамедлительно расчистить воздушное пространство в зоне подхода к аэропорту и предоставить максимально удобную схему захода.

В общем даже дети в детском саду врут более убедительно. При том, что едва ли не вся речь белорусского президента, во время которой он вел себя как пожилая истеричка, путаясь в словах как законченный дислектик и срываясь на фальцет, выглядела отвратительно и состояла из вранья чуть более, чем полностью. Кстати эпично закончил, сообщив, что самолет так долгое не мог вылететь в Вильнюс, потому что пилоты самолета Ryanair не хотели улетать из Минска. На фоне этого даже идеи Чучхе кажутся образцом здравого смысла.

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Ну и что же в сухом остатке? Многие, вероятно, скажут, мол и черт с ним, с этим Лукашенко. Это ведь не наш президент, а чужой. Увы, мы не можем себе позволить такого восприятия действительности.

Отношения РФ и РБ сегодня — это классика отношений созависимости. По ним можно учебники психиатрии писать, и раздел патологии может состоять исключительно из разных этапов российско-белорусских отношений. Представьте семью, где мать-одиночка вырастила непутевого сына, который пьет, дебоширит, время от времени имеет приводы в отделение за хулиганство и нарушение норм общественной морали. Общественность и милиция сбились с ног, не знают, что делать с хулиганом. Но мать, которую собственный отпрыск давно достал так, что иной раз хочется пристрелить, каждый раз отмазывает непутевого деточку — все же какой-никакой, а своя кровь.

Так что никуда мы от белорусского батьки, к сожалению, не денемся. Россия и Белоруссия повязаны кровно-родственно. И экономически, конечно, тоже, хотя это и не столь существенно. И многое в ближайшем будущем будет зависеть от того, как в России отреагируют на казус с принудительной посадкой самолета в Минске. И тут, как мне кажется, есть два пути.

Первый — показательно жестко привести слетевшего с катушек диктатора в чувство. Не то чтобы в эту грязь приятно погружаться, но реальность такова, что кроме России сделать это никто не в силах. Думаю, что это сильно повысило бы уважение к нашей стране в цивилизованном мире.

Второй путь — сделать вид, что нас это не касается. Что ж, такой путь тоже возможен и даже весьма вероятен. Ну, в таком случае мы лишь подтвердим, что ничем от них не отличаемся. И что в сегодняшней Белоруссии, как море в капле воды, отражается будущее России…

Константин Калиниченко