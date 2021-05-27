Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
Для чего это нужно и где установить?
Лицей Ростелекома
Акция «Импортируй с нами!»
Модно и практично
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
БОПЭТ цифры и факты
Школьников научат, как стать миллионерами
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
Константин Калиниченко Публикаций: 168
27.05.2021 18:470 «Великий диктатор» 20.05.2021 17:517 Дело Гавунаса в суде 13.05.2021 19:115 До следующего «колумбайна» 06.05.2021 18:3316 Победить диванного вакцинолога 29.04.2021 18:432 Краткий курс истории России Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:305 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 26.05.2021 14:173 Опубликовано видео задержания псковских полицейских по уголовному делу о мошенничестве 20.05.2021 10:051 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым 22.05.2021 09:5927 Как тупить за рулем по-скобарски
Блоги / Константин Калиниченко

«Великий диктатор»

27.05.2021 18:47|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Падение режима Чаушеску стало для всех нас полной неожиданностью. Конечно, мы не были слепыми, понимали, что все шатается, все нестабильно. Знали про бедность, граничащую с нищетой. Настроения людей — это мы знали лучше других. Но все, я подчеркиваю — все, были на сто процентов уверены, что ничего не случится, а любые выступления мы легко сможем подавить. Как делали это в Жиу в 1977-м и Брашов5е в 1987-м. Если бы 20 декабря [1989 года] мне сказали, что через неделю нас не будет, я бы рассмеялся этому человеку в глаза. А через неделю нас не было...».

Юлиан Влад, последний руководитель Сикуритате (службы госбезопасности Румынии) в 1987-1989 гг.


Главное событие последнего времени, без сомнения, - принудительная посадка самолета в Минске. Напомню кратко фабулу и хронологию событий. Воздушное судно ирландской авиакомпании Ryanair, следовало по маршруту Афины - Вильнюс. При пролете над территорией Республики Беларусь, находясь в зоне ответственности диспетчерского центра управления воздушным движением в Минске, командир получил сообщение о якобы заложенной на борту бомбе. После непродолжительных переговоров с «вышкой» Минска, пилотам было «рекомендовано» следовать в международный аэропорт столицы Республики Беларусь.

Борт Ryanair в аэропорту Минска. Фото: Andrius Sytas / Reuters

Тут надо дать некоторые юридические пояснения. Подобные ситуации четко регламентированы Международным воздушным правом. Правила таковы, что при получении сообщения с земли об угрозе воздушному судну, командир экипажа обязан, прежде всего, подать сигнал бедствия MAYDAY и следовать указаниям диспетчерской вышки, которая в данный момент ведет борт. То есть у пилотов самолета не было выбора, как им поступить. Воздушное право писалось, разумеется, не под Лукашенко, а для нормальных людей, и авторам в голову бы не пришло, что одним из параграфов закона воспользуются для того, чтобы свести счеты с политическим оппонентом.

По прилету в Минск довольно быстро выяснилось, что никакой бомбы на борту, конечно же, нет. После чего самолет вылетел в Вильнюс. Правда, как минимум, без одного пассажира. Им оказался Роман Протасевич, бывший главный редактор главного белорусского телегам-канала NEXTA. Для тех, кто не в курсе, поясню, что канал NЕХТА — это, без ложной скромности, главное негосударственное белорусское медиа. Именно этот канал координировал масштабные акции протеста против сфальсифицированных выборов президента Белоруссии в 2020 году. Число подписчиков канала в августе прошлого года доходило до 2 миллионов. Неудивительно, что главный редактор канала NEXTA в одночасье стал «врагом государства» и личным врагом самого диктатора Лукашенко.

Роман Простасевич. Фото: vrogacheve.ru

После того, как стало известно, что с самолета принудительно сняли Романа Протасевича, мало кто питал иллюзии об истинной причине посадки самолета в Минске. И немедленно всему цивилизованному миру открылась вся бездна нравственного падения белорусского лидера.

Вот давайте взглянем на ситуацию, отбросив политические пристрастия. Понимаю, что многим в России нравится Лукашенко. Прежде всего тем, что сохранил некое подобие «совка», с колхозами, райкомами и прочим псевдокоммунистическим фэншуем. Мода на Лукашенко мне чем-то напоминает увлечение Мао Цзэдуном, весьма характерного для западной интеллектуальной элиты середины прошлого века. Ну, это ради бога, каждому свое, как говорили в Германии. Аналогичным образом я не собираюсь оценивать политические взгляды и моральный облик Романа Протасевича. Я, собственно, о его существовании узнал, как почти все у нас, только после инцидента с самолетом. Поэтому речь о другом — о потере белорусским режимом человеческого облика.

На это, кстати, можно было бы наплевать, если бы этот режим не был у нас под боком географически и не являлся нашим едва ли не главным политическим союзником. Вот, например, был в далеком Зимбабве режим Роберта Мугабе, который кромсал собственный народ не хуже Лукашенко. Но нам нет дела до товарища Мугабе, потому что где мы, а где Зимбабве. Скажу крамольную вещь. Мне в принципе нет дела до чужих кровавых режимов — до тех пор, пока они насилуют свой народ и не лезут в дела других. Цинично, но такова жизнь. Со своими Мугабе, Пол Потами и прочими «мадурами» пусть разбираются народы этих стран.

Но в этом случае белорусский режим вылез за пределы своего «колхоза» и сделал это нагло и демонстративно, с бесцеремонностью, присущей быдлу из криминального гетто. Тем, кто сегодня оправдывают действия Лукашенко, я предлагаю поставить себя на место 133 пассажиров рейса Афины - Вильнюс. Представьте, каково им было там, на высоте 10 000 метров, когда первый пилот объявил, что самолет меняет курс и за каким-то чертом летит в Минск. Не знаю, что именно сообщил пилот по громкой связи пассажирам, но учитывая, что за минуту до этого он подал сигнал бедствия, думаю, что на борту в целом была довольно напряженная обстановка.

Вынужденная посадка — это всегда стресс и форс-мажор. Для экипажа, для самолета, для пассажиров. Откройте, кто сомневается Википедию, и посмотрите, сколько авиакатастроф случилось только лишь потому, что самолету пришлось внезапно изменить маршрут.

Я не стану тут акцентировать внимание, что у пассажиров самолета обычно есть свои планы: у кого-то деловые вопросы, других ждет пересадка на следующий рейс (думаю, многие псковичи с прежних доковидных времен знают, что Вильнюсский аэропорт часто используется именно для пересадки на рейсы в Западную Европу), третьи запланировали туристическую поездку. Все эти планы были бесцеремонно сорваны. Вроде как, мелочи это все на общем фоне. Но лишь до тех пор, пока сами не окажетесь в подобной ситуации. А коснуться это может очень даже легко. Буквально накануне Лукашенко выхватил симметричный ответ, когда обычный рейс белорусской авиакомпании «Белавиа», следующий по маршруту Минск - Барселона, просто не пустили в воздушное пространство Польши. Самолету пришлось возвращаться в Минск. Планы полутора сотен простых людей были нарушены. И кто в этом виноват? Можно, наверно, предъявить претензии польской стороне, но ведь понятно, что именно Лукашенко сделал своих же граждан заложниками этой ситуации.

Скриншот трекера Flightradar24 рейса Минск-Барселона 26.05.2021

Вот что важно в этом аспекте. Наша европейская цивилизация прошла огромный путь, прежде чем общечеловеческие ценности стали общепризнанным благом, не подлежащим оспариванию. Права и свободы не взялись из неоткуда и не были нам дарованы господом богом в процессе акта творения. Права человека — это следствие многовековой борьбы, в которой погибли десятки миллионов. Нужно было победить средневековые предрассудки. Победить нацизм в мировой войне. Провести в жизнь решения Нюрнбергского процесса. и денацификацию. Сначала законодательно, а затем и ментально уравнять людей по расовому признаку, признав за всеми без исключения людьми равные права.

И для чего? Разве для того, чтобы весной 2021 года местечковый князек в центре Европы решал, кому куда лететь?

133 пассажира в один момент стали заложниками человека, который решил свести счеты со своим, как он считает, личным врагом. Сомневаюсь, что 26-летнего блогера реально признавать политическим оппонентом Лукашенко. Так что тут личная вендетта белорусского лидера и ничего другого. Ради этой цели он подверг опасности и насильно «приземлил» 130 совершенно посторонних людей. Что это, если не воздушное пиратство?

В среду Лукашенко с утра ринулся оправдываться и объяснять. Выглядело все это крайне лицемерно, убого и смешно. Прежде всего, странно, что в окружении белорусского диктатора не нашлось ни одного толкового советника, который бы объяснил, что чем больше ты оправдываешь, тем меньше тебе веры.

Меня же совершенно шокировало содержание выступления Лукашенко. Такого забористого и одновременно по-детски наивного вранья от политического лидера мне никогда не приходилось слышать. Лукашенко с трибуны нес просто эпический бред. Тут одно из двух: если он сам верит в то, что говорит, это чистой воды психиатрия, тут надо вмешиваться специалистам. Если же он понимал, что цинично врет, то неужели нельзя было врать хотя бы чуть-чуть правдоподобно?

Вот для понимания того, насколько белорусский лидер оторван от реальности, хрестоматийный пример лукашенковского вранья. В частности, он заявил следующее: «После сообщения о бомбе на борту, аэропорты Вильнюса, Варшавы, Львова и Киева отказались принять самолет. Поэтому его пришлось посадить в Минске».

Что тут сказать. Для начала следовало бы Лукашенко подарить глобус Восточной Европы. Чтобы он на старости лет изучил географию. Тогда бы он понял, что ни Львов, ни Варшава, ни Киев не могли быть аэропортами экстренной посадки. Таковыми, согласно положению воздушного судна, могли быть Белосток, Каунас и, собственно, Вильнюс, куда борт и летел по маршруту. Логичной в этом случае выглядела именно посадка в Вильнюсе. Однако после того, как были опубликованы переговоры экипажа с «башней» Минска, стало понятно, что пилотов просто вынудили лететь именно в столицу Белоруссии.

Во-вторых, согласно Международному воздушному праву, в ситуации, когда воздушное судно подало сигнал MAYDAY (а он был подан и зафиксирован в 9:57), ни один аэропорт не только не имеет права отказать в приеме терпящего бедствие самолета, но и обязан незамедлительно расчистить воздушное пространство в зоне подхода к аэропорту и предоставить максимально удобную схему захода.

В общем даже дети в детском саду врут более убедительно. При том, что едва ли не вся речь белорусского президента, во время которой он вел себя как пожилая истеричка, путаясь в словах как законченный дислектик и срываясь на фальцет, выглядела отвратительно и состояла из вранья чуть более, чем полностью. Кстати эпично закончил, сообщив, что самолет так долгое не мог вылететь в Вильнюс, потому что пилоты самолета Ryanair не хотели улетать из Минска. На фоне этого даже идеи Чучхе кажутся образцом здравого смысла.

Ну и что же в сухом остатке? Многие, вероятно, скажут, мол и черт с ним, с этим Лукашенко. Это ведь не наш президент, а чужой. Увы, мы не можем себе позволить такого восприятия действительности.

Отношения РФ и РБ сегодня — это классика отношений созависимости. По ним можно учебники психиатрии писать, и раздел патологии может состоять исключительно из разных этапов российско-белорусских отношений. Представьте семью, где мать-одиночка вырастила непутевого сына, который пьет, дебоширит, время от времени имеет приводы в отделение за хулиганство и нарушение норм общественной морали. Общественность и милиция сбились с ног, не знают, что делать с хулиганом. Но мать, которую собственный отпрыск давно достал так, что иной раз хочется пристрелить, каждый раз отмазывает непутевого деточку — все же какой-никакой, а своя кровь.

Так что никуда мы от белорусского батьки, к сожалению, не денемся. Россия и Белоруссия повязаны кровно-родственно. И экономически, конечно, тоже, хотя это и не столь существенно. И многое в ближайшем будущем будет зависеть от того, как в России отреагируют на казус с принудительной посадкой самолета в Минске. И тут, как мне кажется, есть два пути.

Первый — показательно жестко привести слетевшего с катушек диктатора в чувство. Не то чтобы в эту грязь приятно погружаться, но реальность такова, что кроме России сделать это никто не в силах. Думаю, что это сильно повысило бы уважение к нашей стране в цивилизованном мире.

Второй путь — сделать вид, что нас это не касается. Что ж, такой путь тоже возможен и даже весьма вероятен. Ну, в таком случае мы лишь подтвердим, что ничем от них не отличаемся. И что в сегодняшней Белоруссии, как море в капле воды, отражается будущее России…

Константин Калиниченко

Теги: #Белоруссия #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 177 человек
27.05.2021, 19:200 Николай Козловский: Усилиями всех уровней власти Псковская область справилась с вызовами пандемии 27.05.2021, 19:020 Около 100 человек эвакуировали из торгового центра в Пскове из-за пожарной тревоги 27.05.2021, 18:550 В Пскове взят под стражу еще один полицейский-подозреваемый по делу о мошенничестве 27.05.2021, 18:470 «Великий диктатор»
27.05.2021, 18:330 Участок кругового движения на улице Леона Поземского перекроют в Пскове на выходных 27.05.2021, 18:161 В Псковской области усилят борьбу с теневым сектором экономики 27.05.2021, 18:040 В Пскове подросткам в 50 семьях дали рекомендации по трудоустройству 27.05.2021, 17:590 В дорожном комитете рассказали о принятых решениях по сохранению дороги на Самолву
27.05.2021, 17:500 Общественная палата не пустила директора «Псковжилсервиса» на заседание 27.05.2021, 17:410 Всего один пляж принят в эксплуатацию в Псковской области 27.05.2021, 17:292 Виновнику смертельного ДТП в Великих Луках сократили срок лишения свободы 27.05.2021, 17:201 В Пскове заключен под стражу один из полицейских, подозреваемых в мошенничестве
27.05.2021, 17:021 Евгений Седов не смог оспорить свое отстранение от должности главы Палкинского района 27.05.2021, 16:560 Андрей Маковский рассказал о планах партии «Новые люди» в Пскове на июнь 27.05.2021, 16:526 Александр Козловский рассказал о личной заслуге губернатора в борьбе с пандемией 27.05.2021, 16:440 В Пскове подрядчиков призвали заботиться о людях во время ремонта дорог
27.05.2021, 16:390 Магазин «MANGO» представил коллекцию одежды на весну и лето 27.05.2021, 16:331 С начала года в Псковской области произошло 21 ДТП с участием детей и подростков 27.05.2021, 16:292 Елена Полонская поблагодарила губернатора за внимание к Пскову 27.05.2021, 16:221 Пскович сломал руку сожительнице, прочитавшей его переписку с другой девушкой
27.05.2021, 16:170 Названы типичные причины суицидов среди псковских подростков 27.05.2021, 16:000 Пскович метнул флакон тонального крема в лоб девушке и оказался на скамье подсудимых 27.05.2021, 15:592 Борщевик законом не запрещен - подрядчик об опасном растении в обновленном парке Пскова 27.05.2021, 15:510 В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации «Спутником V»
27.05.2021, 15:490 Многие дети не чувствуют опасности со стороны интернета — психолог 27.05.2021, 15:410 Крупную партию суррогатного алкоголя изъяли в Псковской области 27.05.2021, 15:390 Около 300 псковичей наказали за нарушение их детьми комендантского часа 27.05.2021, 15:361 Подрядчик рассказал, когда на улице Инженерной в Пскове появится разметка
27.05.2021, 15:230 Два факта выпадения детей из окна зафиксировано с начала года в Псковской области 27.05.2021, 15:203 Организатор концерта Клавы Коки в Пскове заплатит штраф 27.05.2021, 15:060 В Пскове 5-летняя девочка выпрыгнула из окна 27.05.2021, 15:010 Начинается видеотрансляция круглого стола «Безопасное лето»
27.05.2021, 14:560 Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Великих Луках и Острове 27.05.2021, 14:453 Александр Котов: Мы видим стремление губернатора работать на благо региона 27.05.2021, 14:420 Все лучшее - медицине: видеопроект «Сделано из БОПЭТ» 27.05.2021, 14:400 Псковские депутаты поддержали инициативу по совершенствованию системы оказания помощи онкобольным детям
27.05.2021, 14:341 Кандидатура Игоря Романова согласована для участия в выборах в Псковской области 27.05.2021, 14:280 Проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет внесен в Госдуму 27.05.2021, 14:221 Газета «Псковская правда - Вече» ликвидирована 27.05.2021, 14:110 «Сообразим на троих» об эффективности «закручивания гаек» в политическом мире. ВИДЕО
27.05.2021, 14:101 В Псковской области обновили положения регионального Избирательного кодекса 27.05.2021, 14:050 Сирота из Великих Лук по решению суда получит жилье большей площади 27.05.2021, 13:567 В Псковской области изменен срок полномочий мировых судей 27.05.2021, 13:480 Псковичам доплатят более 11 тысяч рублей за организацию приемных семей для пожилых и инвалидов
27.05.2021, 13:340 Новые полномочия появятся у сотрудников областного комитета по транспорту 27.05.2021, 13:310 До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 28 мая 27.05.2021, 13:260 Псковские депутаты назначили двух мировых судей 27.05.2021, 13:230 Пожилая женщина попала под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках
27.05.2021, 13:211 Псковских журналистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека» 27.05.2021, 13:186 Виктор Антонов: Губернатор блестяще справился со своими обязательствами 27.05.2021, 13:130 Псковичи смогут купить книгу Вениамина Смехова с автографом на творческом вечере 27.05.2021, 13:100 Попасть на муниципальную службу в Псковской области станет труднее
27.05.2021, 13:060 Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к проблемам, которые обозначают депутаты 27.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 27.05.2021, 13:030 Псковская команда ветеранов выиграла турнир по футболу в Ленинградской области 27.05.2021, 13:023 Петр Алексеенко посоветовал Михаилу Ведерникову больше опираться на местные кадры
27.05.2021, 12:590 Лучших педагогов и медработников будут премировать в Псковской области 27.05.2021, 12:572 Новый закон о пчеловодстве приняли в Псковской области 27.05.2021, 12:460 «Сообразим на троих»: Эффективен ли метод «закручивания гаек» в современном политическом мире? 27.05.2021, 12:442 Новый подход к созданию инфраструктуры у объектов культурного наследия применят в Псковской области
27.05.2021, 12:410 Недвижимость с сюрпризом 27.05.2021, 12:350 Михаил Ведерников: Подрядчик соцгородка скрывает огромное число недочетов 27.05.2021, 12:300 В Великих Луках следователи выясняют обстоятельства повреждения памятника Неизвестному солдату 27.05.2021, 12:270 Кабинет врача общей практики откроют в Любятово
27.05.2021, 12:241 Многодетные матери Псковской области могут досрочно выйти на пенсию 27.05.2021, 12:202 Значительное число псковичей работает в «сером» секторе экономики — Михаил Ведерников 27.05.2021, 12:150 Псковичей приглашают на экскурсию по библиотеке после реконструкции 27.05.2021, 12:120 Антон Минаков попросил привести в порядок муниципальную баню в Себеже
27.05.2021, 12:071 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 27.05.2021, 12:044 Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье 27.05.2021, 11:580 Михаил Ведерников: 2020 год стал периодом больших достижений жителей Псковской области 27.05.2021, 11:560 Россияне рассказали, при какой зарплате они готовы отказаться от отпусков
27.05.2021, 11:561 Годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36% 27.05.2021, 11:540 350 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2020 году 27.05.2021, 11:510 Пскович стал лауреатом международного телеконкурса 27.05.2021, 11:510 Электросетевой комплекс Псковской области сделают более устойчивым к ударам стихии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.