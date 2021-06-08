Экономика

Нинель Салагаева о ПМЭФ: Люди соскучились по живому обсуждению вопросов экономики

Значимость участия Псковской области в недавнем Петербургском международном экономическом форуме оценила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

По ее словам, форум был ценен обсуждением экономической повестки, подписанием ряда соглашений, деловыми встречами и дискуссиями по проблемным вопросам мировой и отечественной экономики. «Было ощущение, что после года перерыва люди соскучились (по ПМЭФ — ред.), соскучились по живому масштабному обсуждению вопросов экономики. Некоторые мероприятия уже проходят в очном формате, но мероприятия такого глобального уровня не было давно», - отметила вице-губернатор.

Также она напомнила, что на площадке форума были подписаны значимые для псковского региона инвестиционные соглашения с потенциальными резидентами ОЭЗ «Моглино». Это компании, которые будут выпускать нетканые материалы и комплектующие для мебели. Общий объем инвестиций обеих компаний — 400 млн рублей.

«Мы ценим инвесторов, которые к нам заходят в "Моглино". Нам есть, чем гордиться. Может, это не миллиардные контракты, но, как говорится, курочка по зернышку клюет да сыта бывает. Так что для нас эти инвесторы имеют большое значение», - пояснила Нинель Салагаева.

Одна из компаний, которая станет резидентом «Моглино» - «ВЕСТА-производство». «Оно будет производить спанбонд — материал, из которого делают защитные комбинезоны, средства индивидуальной защиты. Это будет весомым вкладом в импортозамещение важного стратегического продукта», - отметила вице-губернатор.

Кроме того, Нинель Салагаева высоко оценила важность подписанного на ПМЭФ соглашения с руководством Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. «Мы давно взаимодействуем с корпорацией, у нас хорошие рабочие отношения. У нее расширяется линейка продуктов в части поддержки бизнеса., появляются новые финансовые инструменты», - уточнила вице-губернатор. Заключенное соглашение позволит малому и среднему бизнесу Псковской области получать меры поддержки в приоритетном порядке. Речь идет о льготном кредитовании, помощи в цифровизации объектов МСП и самозанятых граждан, расширении условий для участия предпринимателей в госзакупках.