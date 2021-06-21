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Реплика Константина Калиниченко: Кажется, нам скоро запретят дышать

21.06.2021 13:57|ПсковКомментариев: 0

Пока страна внезапно, кажется, столкнулась с третьей (или какой там по счету) волной коронавируса и не вполне понимает, что с этим делать, народные избранники не сидят сложа руки. Ухудшение эпидемиологической обстановки не заставило их потерять хватку. А поскольку депутаты Госдумы умеют, в основном, только что-нибудь запрещать, последние дни работы действующего созыва парламентарии с наслаждением посвятили введению новых запретов и ограничений.

 

Так Госдума на пленарном заседании 15 июня рассмотрела и приняла во втором чтении несколько законопроектов, «усиливающих контроль за оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

На слух звучит нормально. Многие резонно обратят внимание, мол, несколько недель назад в стране случился очередной «колумбайн», и вопрос контроля за оборотом оружия более чем актуальный. Реакция депутатов Госдумы кажется адекватной и своевременной. Но это только на первый взгляд, особенно если ограничиться заголовком и не вчитаться в «тело закона». А в этом «теле», дамы и господа, классическая история о том, что если дурака заставить богу молиться, то он обязательно себе лоб расшибет.

Вы, вероятно, думаете, что очередная запретительная депутатская инициатива как-то ограничивает вопрос приобретения и свободного хождения огнестрельного оружия. Чтобы, значит, не превратилась Россия-матушка в некое подобие Дикого Запада. Как бы не так. Есть небольшая ремарка, согласно которой отныне нельзя продавать оружие гражданам, ранее осужденным за терроризм и экстремизм. Но много ли вы знаете террористов, которые идут в охотничий магазин за гладкоствольным и нарезным?

А главное в новом законе заключается в следующем. Любая переделка оружия теперь карается тюремным сроком от 4 до 6 лет. Жестокость санкции тут даже не главное. Вмешательство в параметры огнестрельного оружия и прежде каралось тюремным сроком. Но речь, как вы понимаете, шла о серьезном вмешательстве, которое радикально влияет на изначальные параметры. Например, в старые добрые времена умельцы легко и непринужденно превращали газовое и травматическое оружие в боевое. К этому нет вопросов.

Новый закон вводит понятие переделки оружия в широком смысле. Понять, где та грань, за которой наступает уголовная ответственность, просто невозможно. По крайней мере пока нет правоприменительной практики. Потому что, согласно сухой норме закона, в понятие переделки теперь попадает любой тюнинг оружия. Даже намотав защитную ленту на оружейный приклад, вы, по новому закону, уже изменили «сертифицируемые параметры».

Источник: basskachi.ru

Для чего это сделано — ума не приложу. Возможно потому, что закон писали люди, далекие от будней охотников. И не учли, что новый закон превращает любого охотника в потенциального уголовника. Думаю, не секрет, что многие владельцы огнестрельного оружия, подобно владельцам автомобилей, занимаются тюнингом. Который, разумеется, никак не влияет на тактико-технические параметры, а является лишь формой заботы и украшения любимого карабина. Ну вот, теперь за тюнинг приклада можно совершенно неиллюзорно получить до 6 лет лагерей...

Я, конечно, не думаю, что суды начнут за безобидные украшения раздавать реальные сроки. Хотя в современной России нельзя в этом быть абсолютно уверенным. Но у меня один вопрос: зачем вообще этот закон? Чтобы, как говорится, что?

Под лозунгом борьбы со школьными стрелками и террористами-экстремистами, как это у нас водится, загребли всех, максимально широким бреднем. Результат же будет — опять-таки в лучших российских традициях — печальный. Думаю, что террористы что-нибудь придумают и найдут способ обойти закон. Школьные стрелки тоже, как мне представляется, о тюнинге оружия думают в последнюю очередь. Крайними же остаются охотники как любители, так и профессионалы. Чем они-то провинились перед нашим социальным государством?

Думаю, что ничем. Иначе охоту в России тоже бы запретили. Просто под горячую руку попались. Но беда в том, что Государственная Дума постоянно высасывает из пальца разные запреты и ограничения. И похоже уже просто не мыслит своего существования без того, чтобы еще что-нибудь не запретить...

Константин Калиниченко

Теги: #оружие #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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