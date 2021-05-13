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Константин Калиниченко Публикаций: 166
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Блоги / Константин Калиниченко

До следующего «колумбайна»

13.05.2021 19:11|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Мы принимаем близко к сердцу два вида преступлений: преступления, где жертвами являются дети, и преступления, где дети являются преступниками. В первом случае мы оплакиваем невинных; во втором — понимаем, что неверно считали всех детей невинными.

Сью Клиболд «Дневник матери»

Школьное побоище, «казанский колумбайн» — СМИ и блогеры сегодня соревнуются в терминологии, кто более хлестко обрисует случившееся.

Отовсюду незамедлительно, как клещИ по весне, повылезали диванные эксперты и самопровозглашенные аналитики. Еще вчера они с высоты своего продавленного дивана авторитетно рассуждали о вакцинах и коронавирусе, а тут жизнь внезапно подбросила новую тему для размышлений. Есть где разгуляться унылому скудоумию. И сходу пошла писать губерния — о том, что все у нас неправильно, продолбали советскую систему образования и т. д. Вот, дескать, в советской школе не было никаких «колумбайнов». Советский школьник был занят делом, обладал правильными ценностями, четко знал, что такое хорошо, а что такое плохо, готовился стать космонавтом и повторить подвиг Гагарина. А нынешние школьники предоставлены сами себе, оторваны от правильных ценностей, слушают на переменах всяких Моргенштернов, отчего впадают в ощущение безысходности и хватаются за дробовик.

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев (источник: e1.ru)

Я честно скажу — когда читаю посты таких вот аналитиков, рука невольно тянется к виртуальному дробовику. Поражаюсь, откуда у нас такое количество специалистов в области возрастной психологии и теории воспитания и почему их до сих пор не упекли в Богданово.

Впрочем, безработные умники в соцсетях, возомнившие себя экспертами — это полбеды. Куда хуже, когда аналогичным образом оценивают ситуацию на государственном уровне. Мне стало в этот раз сильно тревожно. Не тогда, когда случилась бойня в школе — это, как раз, новых эмоций не вызывает. Тут классический shit happens — время от времени такие побоища имеют место, независимо от социально-экономических условий страны или семейных обстоятельств конкретного индивида. Мне стало тревожно, когда я отчетливо увидел — ответственные государственные чиновники совершенно не понимают, что со всем этим делать. Как минимизировать опасность повторения казанского сюжета? Тут следовало бы выдохнуть, взять небольшую паузу, осмыслить произошедшее, проанализировать. Но, увы, вместо разумного подхода, чиновники наперегонки ринулись формулировать «новые подходы», которые, по их мнению, решат все проблемы.

Первым предсказуемо отметилась Росгвардия. Ну, к ним у меня нет особых вопросов. Не секрет, что с 2018 года — после аналогичной трагедии в Керчи — ведомство подготовило законопроект, согласно которому охрана образовательных учреждений должна полностью отойти Росгвардии. Даст это нужный эффект или не даст — бабушка надвое гадала. Но логика в целом понятна: сегодня система охраны школ носит совершенно стихийный характер. Какие-то ЧОПы с невнятными полномочиями и, по сути, небоеспособные должны как-то отреагировать на возникшую ситуацию. Я задал вопрос руководителю одного из псковских ЧОПов, каковы полномочия его сотрудников в подобной ситуации. Он ответил: «Нажимать тревожную кнопку, вызывать правоохранительные органы. По сути, все, других полномочий нет». Ну, прекрасно — что тут еще скажешь. Вот, в Казани охранник, который то ли охранник, то ли простой вахтер — тут стороны активно путаются в показаниях — успел нажать тревожную кнопку. И кому это помогло? Так что пусть уж Росгвардия берет на себя всю полноту ответственности. В любом случае вооруженный и обученный сотрудник в форме имеет больше шансов остановить слетевшего с катушек подонка.

Добавлю, что, по данным Министерства образования Республики Татарстан, здание школы, где была стрельба, оснащено системами речевого оповещения, видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлодетекторами. То есть в части «пассивной безопасности» полный фэн-шуй. Не хватает разве что пулеметного расчета и растяжек при входе.

И — это, конечно, главное — школу опоясывает забор. Прекрасный новый забор — он четко виден на камерах видеонаблюдения. Преступник шел вдоль этого забора, в одной руке держал оружие, другой махал прохожим. Так паноптикум вошел в повседневную жизнь, чтобы несколькими минутами спустя наполнить ее кровью и смертью.

Источник: tatarstan24.tv

Давайте будем честными: к этому мы шли уверенной походкой. Казанская история — в чем-то закономерный исход «страусиной» политики государства. Сюжет ведь не нов, он повторялся не раз в современной истории страны. Был Беслан-2004. После чего повсеместно стали появляться рамки-металлодетекторы, в детских и образовательных учреждениях внедрена обязательная охрана. Позднее появились «тревожные кнопки» и т. д. Бюджеты освоили, о повышении уровня безопасности образовательных учреждений кому надо отчитались и успокоились.

В 2018 году случилась бойня в Керчи. И снова все разводили руками — как же так получилось, что «керченский стрелок» легко и непринужденно преодолел все существующие системы школьной безопасности? А, собственно, чему удивляемся, если в стране миллион разных ведомств, у которых семь пятниц на неделе. Прокуратура требует держать все выходы из школы, кроме главного, закрытыми, из соображений безопасности. А МЧС — ровно из тех же соображений — требует их держать открытыми. По всему периметру висят камеры видеонаблюдения, но какой в них толк, если видео с камер просматривают только тогда, когда в обычном школьном классе лежит гора трупов, а у доски витает кровавый туман?

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А, кстати, в России же есть целый уполномоченный по правам детей. Некто Анна Кузнецова, если кто не в курсе. Накануне она опубликовала пост на своей странице «ВКонтакте». Я позволю процитировать его почти полностью, чтобы вы понимали всю глубину наших глубин: «В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА... Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен?

Работали с ним специалисты? В Республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решён вопрос охраны образовательного учреждения?..Особое внимание — укреплению безопасности наших детей. И это должно стать постоянной задачей, не связанной с какими-либо ЧП. Мы, реализуя акцию #Безопасностьдетства силами общественных организаций, видим как важен системный и ответственный подход в этой сфере и предлагаем каждому региону разработать свою концепцию безопасности детства и комплекс мер. Такие программы уже работают в нескольких регионах и приносят пользу детям. А еще, нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями...».

Скриншот страницы А. Кузнецовой в социальной сети «ВКонтакте»

Твою ж дивизию. Это пишет главный чиновник страны по вопросам детей. Не первый год на посту.

При чем здесь премодерация постов в соцсетях? Что бы она изменила в казанском сюжете? Пуля что ли не вылетит из дробовика, если вы включите премодерацию?

Проверить, законно ли приобрел оружие? А, ну сходите, проверьте. Родителям погибших детей от того, несомненно, будет легче. Тем более, что в Росгвардии уже официально заявили, что приобрел законно, но г-жа Кузнецова может перепроверить, если ей это так необходимо для какого-нибудь отчета.

«Работали ли с ним специалисты», задается вопросом омбудсмен. Какие специалисты? Парню 19 лет, он совершеннолетний и дееспособный, в «дурке» на учете не состоял — с какого перепугу с ним кто-то должен был работать?

Сокрушается по поводу нехватки школьных психологов — а вы, уважаемая уполномоченная по правам ребенка, знаете, какая зарплата у школьного психолога? В курсе ли вы, что нормальный психолог, если он в своем уме, вряд ли пойдет работать в школу, чтобы получать нищенскую зарплату и находиться в условиях постоянного стресса, что случись подобное, и на тебя всех собак повесят.

Как была организована охрана? В рамках действующего законодательства была организована. Все, как того требует закон — рамка, кнопка и вахтер-охранник. Скажете, что этого как-то маловато? Так ведь это действующей властью так было предусмотрено, аккурат по итогам Беслана и керченской бойни. Вот я отлично помню, как в 2018 году президент потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Все покивали и… Где-то рамок-металлодетекторов добавили, на чем и успокоились. Рамки на самом деле — штука полезная, но как часть комплексной системы безопасности. А когда эти рамки существуют просто как элемент отчетности перед проверяющими, толку от них, как от иконок на торпеде отечественного автомобиля.

Особенно доставило про «оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями». Я не очень понимаю, о чем тут идет речь, но, судя по пафосу и тональности, эта какая-то цитата из позднего Ким Ир Сена о пользе идей Чучхе в процессе воспитания подрастающего поколения. Наш федеральный омбудсмен по правам детей так-то в курсе, что ценности — это не таблица умножения? Их невозможно навязать человеку только лишь потому, что в каком-то госоргане их признали правильными «высокими».

Вообще, мне кажется, весь этот пост был затеян лишь для того, чтобы под шумок прорекламировать хэштег какой-то там очередной программы. Нагуглил я по этому хэштегу «Безопасность детства». Одно могу сказать: громкое название и унылое содержание. Какие-то недоприкормленные общественники ходят в какие-то рейды. А, может, плюнули на это дело и не ходят — на сайте уполномоченного последняя новость о проекте датирована 2018 годом. Занавес.

И последнее. Я смотрю, как псковские чиновники пытаются реагировать на ситуацию. К ним у меня как раз никаких вопросов: им поставили задачу, они ее вынуждены выполнять. Проверят рамки, кнопки, проведут инструктажи охранников.

А дальше, не сомневаюсь, все вернется на круги своя. Казань потихоньку забудут, как ранее забыли Беслан и Керчь. И, прежде всего, потому, что глобальное решение проблемы находится далеко за пределами региона. Оно кроется в уходе от суррогатов в виде заборов и вахтеров и создании комплексной системы безопасности образовательного учреждения. Велосипед тут не надо изобретать — этот путь давно пройден в США, Финляндии и ряде других стран, столкнувшихся с «колумбайнами» несколько раньше нас.

Но главное — создание системы раннего выявления проблемы. Это возможно только при наличии сильной и компетентной психологической службы на всех образовательных уровнях.

Однако об этом можно только мечтать, отдавая себе отчет, что государство не будет ничем подобным заниматься. Потому что долго, дорого и неинтересно. Вместо этого подкрутят какие-то гайки в интернете, много будут говорить о «высоких ценностях» и тлетворном влиянии Запада — без этого никак. На том и успокоятся. До следующего «колумбайна». А родители будут в страхе ждать, в каком городе бабахнет в следующий раз. Потому что при таком подходе обязательно бабахнет.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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