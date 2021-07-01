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Президент прочищает трубы

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Власть и божественное провидение в России неразделимы.

Всякая власть от бога — эту апостольскую истину русские всегда понимали буквально.

Великие дела в России возможны только с санкции власти.

Потому что решение верховной власти у русских равнозначно божественной воле».

Ричард Пайпс, главный научный консультант Института по исследованию

России Стэнфордского университета в 1973-1978 гг.

Давеча случилось невероятное. На ежегодной прямой линии президента Путина с народом прозвучал вопрос из Пскова. Причем не какой-то там заранее согласованный и многократно отработанный, когда президенту, говоря теннисным языком, кидают «свечку», которую он эффектно гасит на голубом глазу под блеск софитов и восторженные вопли обезумевшей толпы. Тут надо сказать, что организаторы прямой линии конкретно посрамили скептиков.

Директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов сумел-таки с темой «чистой воды» пробиться к президенту. Цитирую: «Псков реализовал второй альтернативный источник водоснабжения из подземного водозабора, но в процессе не обратили внимание, что будет с этой водой, когда ее будут нагревать. При нагреве выпадает осадок. Дому три года — остановилось горячее водоснабжение».

Президент, естественно, понятие не имел, что тут за беда в Пскове с водой, и почему при ее нагревании на трубах образуется какой-то осадок. Ну, вообще не президентское это дело думать об осадке в трубах горячего водоснабжения. Потому что кесарю кесарево, а слесарю слесарево.

Но вот беда — с незапамятных времен в России существует ручное управление. Такая уникальная методология, когда решение проблемы, сколь бы незначительна она ни была, зависит целиком и полностью от воли первого лица. Мы подчас возмущаемся, мол почему эти «прямые линии» с президентом давно превратились в бесконечный «плач Ярославны»? Когда раз в год глухая и безнадежная провинция по какому-то неведомому алгоритму прорывается на виртуальную аудиенцию к Путину и изливает ему душещипательную историю про размытую дорогу, не позволяющую проехать «скорой» к бабушке-пенсионерке, или отсутствие спортплощадки на районе, где местная молодежь могла бы гонять мяч (а не вещества по венам, как она делает за неимением спортплощадки и более интересного занятия). Раз в год наш президент, как Будда Шакьямуни, спускается с небес на землю и устраивает аттракцион неслыханной щедрости, решая одним лишь мановением руки годами наболевшие вопросы. Жаль, что лимит вопросов строго ограничен.

А все потому, что по-другому это не решается, хоть ты тресни. Есть нацпроекты, госпрограммы, подпрограммы, дорожные карты и много чего еще, без сомнения, нужного и полезного. Но все равно исход один — случается «прямая линия», кто-то получает «доступ к телу» и выясняется, что пока президент не возьмет в руки разводной ключ, гайки не начинают крутиться.

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Ведь эта история с «чистой водой» — просто хрестоматийный пример. Президент услышал о проблеме впервые, но в Пскове-то это — давно секрет Полишинеля. Пальцев рук не хватит посчитать, сколько раз эту проблему поднимали на Псковской Ленте Новостей. Андрей Тарасов не первый год в социальных сетях пытается привлечь внимание всех заинтересованных сторон. Но разве это что-то изменило?

«Горводоканал» на все претензии отвечает, что номинальные показатели воды в пределах нормы и подтверждает это лабораторными исследованиями. К «Псковским теплосетям» вообще не может быть претензий, потому что они подогревают ту воду, которую получают от «Горводоканала». Чиновники разводят руками, мол ничего нельзя сделать, пока не появится станция умягчения воды, а ее стоимость такова, что проект можно реализовать только при финансовой поддержке федерального центра, у региона таких денег нет. Была надежда, что ученые Псковского госуниверситета изучат проблему и предложат какое-то неординарное решение. Но надежда эта умерла, не родившись. Обычная российская история, когда жители ряда домов фактически остались без горячей воды, при этом никто не виноват и нет решения проблемы. Идеальный замкнутый круг.

Фото: Андрей Тарасов

Больше других отличилась, конечно, Общественная палата Псковской области. Слава богу, предыдущего созыва. А ведь у него был шанс поправить немного карму и войти в историю, уделив этой проблеме пристальное внимание на одном из последних своих заседаний. Но руководство палаты попросту струсило и — давайте назовем вещи своими именами — предало псковичей. Сделало вид, что нет в Пскове никакой проблемы с водой. Кстати, очень хорошо, что у Палаты сегодня новое руководство. Прежнее очень любило рассуждать о патриотизме, но в ответственный момент поступило как последний предатель.

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Так вот, значит, история, которую годами не могли сдвинуть с мертвой точки и вообще как бы не замечали, дошла до ушей президента Путина. И что же — как по мановению волшебной палочки Дамблдора все вокруг пришло в движение. Первым делом выяснилось, что проблема все-таки есть. И даже имеются инструменты ее решения: целые миллиарды выделяются на «инфраструктурные проекты», а к поиску оптимального решения готов подключиться Минстрой и лично вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

Разумеется, не смогли остаться в стороне от нахлынувшего энтузиазма и правоохранительные органы. Буквально через час после «близкого контакта третьей степени» Андрея Тарасова и Владимира Путина Прокуратура Псковской области начала «проверку по информации о ненадлежащем качестве услуг водоснабжения в многоквартирных домах города Пскова и Псковского района и, при наличии оснований, примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования».

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Вот это прекрасно, конечно. Не сомневаюсь ни секунды, что доблестные прокураторы найдут основания и вся тяжесть исчерпывающего комплекса мер упадет на чьи-то бренные головы так, что живые, как у нас в таких случаях принято, позавидуют мертвым. Но вот вопрос: а что мешало прокуратуре или иным заинтересованным сторонам заняться проблемой раньше? Если собрать воедино все посты и видео Андрея Тарасова в Фейсбуке на эту тему, можно несколько сезонов сериала снять под рабочим названием «Непроходимость труб». Но всем было не до того, от того же Тарасова отмахивались, как от назойливой мухи, которая везде лезет со своей «водой» и мешает верхним людям решать важные государственные задачи.

Однако теперь все нужные шестеренки смазаны, а главным механизмам придано магическое ускорение. Но я, честно говоря, не знаю, плакать или радоваться. С одной стороны, здОрово же, что проблему получится решить. Я вот не сомневаюсь, что теперь-то решат. И денег дадут из Москвы. А ведь еще несколько месяцев назад в этом вопросе был полный и безоговорочный тупик.

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А с другой, не могу никак понять: почему у нас такие вот проблемы решаются только после вмешательства президента? Не может и не должен глава государства заниматься вопросами водоснабжения — это нонсенс какой-то. На словах чиновники строят цифровое общество, рассказывают про KPI и то, как технологии блокчейна входят в каждый дом. А в реальной жизни без воли президента не прочистить трубы от накипи.

Печально, что эту проблему решат, а в главном ничего не изменится. Нам повезло, что Андрей Тарасов вытянул этот счастливый билет. Но множество других проблем при этом останутся не решенными. До тех пор, пока снова не случится чуда, и на очередной Прямой линии не выпадет «вопрос из Пскова». Видимо, по-другому в этой стране не получается…

Константин Калиниченко