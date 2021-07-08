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Блоги / Константин Калиниченко

Обкакались. Новый сезон

08.07.2021 18:53|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«К сожалению, имеются исчерпывающие основания считать, что допинг в России стал частью подготовки спортсменов. У меня не осталось сомнений, что это элемент государственной политики. Многие процессы контролировались государственным органами, в частности Министерством спорта...»

Ричард Макларен, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи

Дорогие товарищи, друзья. Вы, конечно, будете смеяться, но нас опять постигла невосполнимая утрата. Все помнят этот анекдот эпохи позднего Застоя, когда советские вожди мерли оптом и в розницу, так что страна, не успев выйти из одного траура, оперативно погружалась в следующий.

С тех пор много воды утекло, времена изменились. Но грустный анекдот продолжает преследовать нас и в жизни. Вожди, правда, умирать перестали. Но в остальном мы так часто наступаем на мирно лежащие грабли, что трагедия в России давно превратилась в фарс и стала деталью повседневности.

Еще не стерлись из памяти подвиги российских футболистов на чемпионате Европы по футболу. Жирную точку в этом «героическом» походе поставил капитан команды Артем Дзюба, заявив емко и по существу, что «мы обкакались». Не прошло и трех недель, как снова есть повод повторить эту нетривиальную мысль.

Российская парная четверка со швейцарским «серебром» — путевкой в Токио. В составе команды: Павел Сорин (первый слева), Николай Пименов, Артем Косов, Никита Моргачев

Как гром среди ясного неба — новость о том, что допинг-проба единственного псковича на стартующей летней Олимпиаде в Токио гребца Павла Сорина дала положительный результат. Весь предыдущий месяц Псков обсуждал, как это круто и здорово, что регион будет представлен нашим спортсменом на главном всемирном спортивном форуме. А сегодня внезапно выбывшему спортсмену судорожно ищут замену, но это, в общем, уже мало кому интересно. Вот так — выходит, снова «обкакались». Причем в этот раз даже не успев доехать до непосредственно соревнований. Попытаемся разобраться, что тут вообще происходит.

Меньше всего вопросов, наверно, к самому спортсмену. Спортивная биография Павла Сорина достаточно хорошо известна и до вчерашнего дня была абсолютно безупречна. Давно гребет на самом высоком уровне, должен был выступать за российскую сборную по академической гребле еще на прошлой Олимпиаде. Но, как известно, российскую команду туда не пустили из-за допингового скандала. Должен был выступить на Олимпиаде в Токио.

Российские спортсмены как многократно пойманные за руку на использовании стероидов не первый год находятся под самым пристальным вниманием международных контролирующих органов. Санкции за допинг сегодня совершенно драконовские, для пойманного спортсмена фактически означающие завершение спортивной карьеры. При таких обстоятельствах почти невероятно, чтобы спортсмен сознательно пошел на использование запрещенных стимуляторов, тем более пресловутого мельдония, совершенно бесполезного в плане спорта высших достижений. Если спортсмен не клинический идиот, конечно.

Тогда откуда взялся допинг в этот раз? Еще нет никаких подробностей, не вскрыта проба «Б», но уже нет никаких сомнений, что российский спорт снова по уши в дерьме. Я иной раз просто диву даюсь: как так получается, что спортивные успехи в современной России случаются по великим праздникам. А вот вляпываемся в очередные неприятности мы каждый раз легко и непринужденно. И что самое главное — с завидной регулярностью.

Давайте правде в глаза посмотрим хотя бы в спорте. Согласитесь, чего-то такого, наверное, и надо было ожидать. Не один так другой российский спортсмен попался бы на употреблении запрещенных препаратов. Не может просто у нас что-нибудь не случиться.

Почему так? Посмотрел, какая реакция истеблишмента и общественности на этот казус. Тут ничего нового. Ответственные чиновники оперативно начали поиски крайнего. Кто-то валит на федерацию гребли, другие на врачей, третьи на самих спортсменов. Только чиновники от спорта, как тот «Рафик», ни в чем не виноваты. Депутаты Госдумы тоже в своем репертуаре. Сходу оседлали любимого хромого конька, что это все происки проклятых западных империалистов, которые так «терпеть ненавидят» успехи наших спортсменов, что аж кушать не могут. И каждый раз подкладывают гордой и независимой России жирную свинью. При этом никто даже не попытался увидеть в этой истории системную проблему.

Смотрю я на наших депутатов и чиновников и не могу понять: это такая форма мазохизма, когда мы на потеху всему миру упорно наступаем на одни и те же грабли? Или это они так расписываются в том, что мы — конченые неудачники? Вот нам с голубых федеральных экранов рассказывают, какая мы великая держава, какими уникальными технологиями и достижениями обладаем. И что на любые недружественные акции «наших западных партнеров» незамедлительно последует симметричный ответ. Ну так вот же, если верить народным избранникам, Россию снова пытаются подставить наймиты мировой закулисы. И где же наш «симметричный ответ»?

Вася Ложкин. Масоны изобретают мельдоний

Вообще, думаю, тут нет смысла искать виноватых. А крайних и без нас найдут. Но если по гамбургскому счету, то эта история — логичный результат глубочайшего кризиса, в который российский спорт падает последние годы. Надо просто признать — сегодняшние крайне редкие, по сути единичные, победы российских спортсменов являются следствием сильной, во многом еще советской, инерции отдельных видов спорта. Попробуйте навскидку без Гугла вспомнить последние спортивные победы России? Туго вам придется, дамы и господа, и долго будете ворошить оперативную память. Вспомните фигурное катание. Кто-то выудит из недр памяти спортивную и художественную гимнастику. Лыжник есть успешный — жаль, что один против всего остального лыжного мира. Ну, пожалуй, и все.

Давно не секрет, что большой спорт — это большие деньги. Даже в таком совершенно некоммерческом виде, как академическая гребля. Что уж говорить про командные виды спорта. Чтобы побеждать на мировых форумах, совершенно недостаточно быть просто целеустремленным и упорным на тренировках. Нужны толковые тренеры, массажисты, физиотерапевты, психологи и тд. Все это стоит денег. Ни для кого не секрет, что без качественной фармакологии в современном спорте высших достижений делать просто нечего.

Вот тут, насколько я знаю из общения со специалистами, мы находимся где-то на уровне начала 2000-х годов. О чем говорить, если наши спортсмены попадаются на таком допинге, который вызывает шок у их западных коллег. В 2020 году 12 российских спортсменов были пойманы на использовании эритропоэтина — допинге, который массово использовали последний раз лет пятнадцать назад. Это же просто каменный век спортивной медицины — все равно, что лечить пневмонию кровопусканием.

Павел Сорин вчера прокомментировал ситуацию телегам-каналу «Псковский спорт». Видно, что пребывает в шоке, растерян, пытается осознать, что произошло. Я так понял, что грешит на спортивное питание или подозревает провокацию кого-то из коллег-конкурентов.

Вообще, мне кажется, спортсменам сегодня просто страшно подходить к столу. Список запрещенных веществ мало того, что почти бесконечный, так еще и регулярно пополняется все новыми препаратами. Вот с этим самым мельдонием ведь как было: долгое время он был чем-то сродни аскорбиновой кислоты или настойки женьшеня. Употребляли его по поводу и без — препарат ведь почти безобидный. Но в один прекрасный момент его решили сделать запрещенным. Что было дальше, мы отлично помним: весь мир принял к сведению и исключил мельдоний из рациона, а российские спортсмены, как обычно, проспали и начали попадаться поштучно и целыми сборными.

Ладно, не о том речь. О чем думает сегодня любой вменяемый спортсмен? Он постоянно «на измене» — смотрит на еду, витамины и надеется, что вот это все разрешено чиновниками WADA и не сломает ему в одночасье карьеру. Не окажется ли в условной котлетке с пюрешкой одного из десяти тысяч запрещенных веществ? Ей богу, как обед какого-нибудь османского султана в 19 веке, который сидит и трясется, подсыпали отраву или в этот раз обойдется.

Ну, конечно, ни один спортсмен не может уследить за всеми запретами. Для чего и существуют физиотерапевты и специалисты по спортивному питанию. Вопрос, где они были в ситуации с Павлом Сориным? Я так понимаю, что мельдоний попал в его организм или по недосмотру, или по злому умыслу, но вряд ли это могло произойти без участия профильных специалистов. В умысел верить, честно говоря, не хочется. Да и весь предыдущий опыт российского допингового спорта просто кричит о том, что все дело в крайне низкой квалификации этих профильных специалистов.

Не стану тут разоряться о том, что о правильном спортивном питании, качественной физиотерапии российские спортсмены узнают только, когда попадают в первую сборную страны. Остальные вынуждены справляться сами, без какой-либо серьезной поддержки. Современная спортивная медицина за пределами третьего транспортного кольца отсутствует как класс — достаточно вспомнить многолетние мытарства на тему восстановления в Пскове спортивного диспансера.

Вот так получается, что российскому чиновничеству намного проще и приятнее во всех провалах обвинять внешних врагов, заниматься постоянной ловлей «бумажных тигров», нежели обеспечить спортсменов качественной поддержкой и сопровождением. Последние просто заложники российской политики, которая — давайте это тоже признаем — очень любит подобные сюжеты. Потому что на отдельно взятого спортсмена чиновникам, разумеется, плевать, а глобальный скандал позволяет снова и снова затягивать унылую песнь про «нас не любят, нам завидуют». Со времен скандальной Олимпиады-2002 года в Солт-Лейк-Сити наши спортсмены превратились в разменную монету в «российской защите» на большой геополитической шахматной доске. Чем больнее бьют санкциями по нашим спортсменам, тем увереннее чувствуют себя чиновники. Ведь любой провал теперь на совести наших врагов.

Казалось, что после Доклада Макларена и тени позора, упавшей буквально на весь российский спорт после 2014 года, в мозгах чиновников неизбежно должны произойти сдвиги в правильном направлении. Логично было предполагать, что инвестируют прежде всего в кристальную чистоту российского спорта. Помогут спортсменам — которым вообще-то надо тренироваться, а не сидеть-гуглить судорожно очередную «аскорбинку» — потому что им в одиночку не разобраться, где заканчивается легальная фармакология и начинается допинг.

Источник: yaplakal.com

Да черта с два. Не изменилось ничего. И не изменится. Потому что государству нашему это не надо. Его как раз все устраивает. Обратите внимание, как оно сейчас начнет обращать кейс Павла Сорина на пользу себе. Будет много резких заявлений из уст российских «ястребов». Какой-нибудь Губерниев снимет на коленке очередное псевдодокументальное кино под рабочим названием «Нас подставили». Соловьев и Киселев доходчиво объяснят соотечественникам, как следует понимать эту ситуацию.

А что же Павел Сорин? А просто станет очередной разменной монетой в игре геополитических стратегов. Как и многие стали до него. Как и те, кого эта участь еще только ждет…

Константин Калиниченко

Теги: #гребной спорт #спорт #допинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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