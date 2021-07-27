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Реплика Константина Калиниченко: «12 стульев» и сухой остаток

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова без изменения. Сюжет вокруг покупки сверхдорогой мебели для Детской музыкальной школы Пскова, судя по всему, близок к завершению.

Формально есть еще кассационная инстанция, но давайте не будем питать иллюзий. Теперь, согласно решению суда, школе надлежит вернуть многострадальные стулья и прочую мебель поставщику. Тому, в свою очередь, предстоит вернуть полученные деньги в бюджет. Такой у нас «сухой остаток». Но есть многое, что за рамками сурового торжества закона.

На практике решение суда означает, что Детская музыкальная школа в скором времени останется практически без мебели. Как и когда получится купить другую — вопрос открытый. ДМШ №1 — муниципальное учреждение, которое работает в рамках 44-го федерального закона о госзакупках. Пойти в мебельный магазин и просто купить какие-то столы и стулья в этих условиях невозможно. Так что для образовательного учреждения в сухом остатке — отсутствие необходимых условий для работы.

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Бюджет тоже сейчас хлебнет горя. Деньги-то на мебель были федеральные. Так что в регионе они не останутся, и организовать по-быстрому новую госзакупку тут не выйдет. Обычно в таких случаях, когда регион не смог освоить федеральные целевые деньги, Москва сначала, извиняюсь, жестко «трахает» ответственных на местах за финансовую нерасторопность. А затем внятно объясняет, что, раз вы не умеете осваивать, ну, наверно, вам и не надо. То есть, о новых деньгах для музыкальной школы Пскова можно уверенно забыть.

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Контролирующие органы молодцы. Псковские антимонопольщики на деле доказали, что и букву закона знают, и работать умеют. Взяли историю и твердой рукой довели до логического завершения. Добавить мне, пожалуй, и нечего. Другим бы органам брать с них пример.

Есть в этой схеме еще умники из несистемной оппозиции. Которые, в известном смысле, сначала раздули пожар из этих стульев, а теперь устраивают радостные танцы на пепелище. Окей, ребята, радуйтесь. Это вообще такая характерная черта российской оппозиции — жить по принципу: «чем хуже, тем лучше». И да, вот эти пляски на микропепелищах, как некая самоцель и высший смысл оппозиционной деятельности.

Подведем общий итог. Минус деньги. Минус мебель в музыкальной школе. Правда, закон восторжествовал. Кого-то, возможно, накажут постфактум, но это неточно. Очень, я бы сказал, российская история получилась. Когда вроде бы все правильно. Но не оставляет горькое послевкусие, что мы все в очередной раз оказались персонажами старого советского анекдота про ковбоев, который заканчивается словами: «Джо, сдается мне, что мы с тобой дерьма бесплатно наелись...»

И где-то в сторонке какие-то мутные типы продолжают радостно плясать на пепелище.

Константин Калиниченко