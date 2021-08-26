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Частный случай раздвоения личности

26.08.2021 19:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.


 

«Я вмешиваюсь в то, что меня касается, и умею делать вид, будто не замечаю того, до чего мне нет дела. Но я ненавижу лицемеров, а к этой категории я причисляю мушкетеров, изображающих из себя аббатов, и аббатов, прикидывающихся мушкетерами...»

А. Дюма «Двадцать лет спустя»

Социологи в последние лет 15 фиксируют заметное расслоение российского общества по политическим предпочтениям на 3 сегмента. Два из них выглядят вполне самодостаточными и в целом довольными собой и окружающей действительностью. Первый - сторонники партии власти и происходящего в стране. Это примерно 50% российского общества, как считает социология. Второй сегмент - конгломерат патриотов, лево-центристов и разных социал-популистов. Еще примерно 35% российского общества. Третий сегмент - те, кто придерживается либеральных и демократических взглядов. У них перед каждыми выборами стоит трудная проблема поиска: за кого голосовать? Где найти идейно близких кандидатов, за которых не стыдно отдать свой голос?

Поиск этот часто бывает ограничен одной единственной партией. Традиционно из либеральной оппозиции власть к выборам допускает только партию «Яблоко», остальные либо уже внесены в какие-нибудь реестры, либо снимаются с предвыборной гонки еще на ранней стадии.

Фото: meme.arsenal.ru

«Яблоку» в эти дни непросто. Подробности опускаю, интересующиеся политикой понимают, о чем речь. Но тем больше внимания к партии и ее кандидатам. И тем большая на ней лежит ответственность, ведь в сегодняшних условиях нет особого выбора, за кого голосовать.

Мне кажется, если партия имеет серьезные политические намерения, то она прежде всего очень скрупулезно относится к отбору своих кандидатов. Мы много раз в этой стране переживали очень плохую историю, когда по партийным спискам в представительные органы власти проникал разный политический мусор. Люди, которых гораздо приятнее было бы видеть на столе в холодном виде, нежели в облике российских законотворцев. Я, честно говоря, питал иллюзии, что партия «Яблоко» никогда ни в чем таком не участвует. Но, видимо, прав классик, однажды сказавший, что наша жизнь - это долгий путь избавления от иллюзий. Сегодня многие, кто внимательно изучают региональный список кандидатов «Яблока», в недоумении разводят руками. В это сложно поверить, но кажется, партия, для многих недавно бывшая символом политической твердости, сегодня превращает в «электоральный пылесос», подбирающий в свои ряды все, что никому не пригодилось и плохо лежит.

Во втором по величине городе Псковской области партию «Яблоко» ведет на выборы пока еще действующий депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский. В Великих Луках этой фамилией электорат не удивишь, поэтому Всеволод именует себя не иначе как «другой Козловский». Ну, другой, так другой, лишь бы сам не перепутал.

И аккурат в среду, 25 августа, вышло «большое интервью» Всеволода Козловского. Я, конечно, не смог пройти мимо. Все же молодой ученый, доктор наук, фактически мой коллега по преподавательской работе в высшей школе. Прочитав же интервью у меня сложилось ощущение, будто я прочитал историю болезни. Дамы и господа, вы меня, конечно, извините, но это какой-то кошмар. Думаю, этот человек нуждается в серьезной помощи. Я тут ничего не выдумываю от себя, смотрите сами.

Начнем с того, что Всеволод Козловский дал большое развернутое интервью телеграм каналу «Баба Яга», единственным автором которого является… сам Всеволод Козловский. То есть это было такое прекрасное интервью с самим собой. Но, конечно, это надо читать. Очень напоминает остросюжетную шахматную партию с небывалым накалом страстей. Вот только играет за белых и за черных один человек. Он сделал ход е2-е4 и ловким кошачий прыжком перепрыгнул на другую сторону доски. На лице отражается вся гамма чувств, играют желваки, а в глазах - гримаса торжества, означающая, что соперника в этой партии ждет шах и мат… Мда, я тут не врач, чтобы раздавать диагнозы, но публичный диалог сам с собой обычно ничего хорошего не означает. Впрочем, это еще не самое страшное.

Всеволод Козловский

Начинается интервью пафосно: «Пришла пора взять большое интервью у доктора биологических наук, профессора Всеволода Козловского, чтобы четко понимать, в каком направлении двигается этот человек…». Я совсем не понял, что же такое произошло в этом мире, что «пришла пора» - может быть земля налетела на небесную осень. Но бог с этим. Важно, что Всеволод Козловский представляет себя доктором наук и профессором. Справедливости ради, этого не отнять. Ученые степени присуждаются навечно. К сожалению, Всеволод деликатно умалчивает, что к высшей школе он давно не имеет никакого отношения, с преподаванием и наукой завязал. А… как там в интервью: «в каком направлении двигается человек» - так вот направление это, как бы помягче сказать, довольно далеко от науки и образования. Всеволод последнее время трудится, насколько мне известно, охранником на заправочной станции. Это ни в коем случае не должно звучать унизительно - все профессии важны и нужны. Но мне кажется, не нужно вводить в заблуждение своих избирателей. Граждане должны понимать, за кого они в данный момент истории голосуют.

Отдельная песня о том, как Всеволод Козловский оказался в «Яблоке». Тут надо напомнить, что длительное время его связывали отношения с ЛДПР, затем он участвовал в выборах от «Справедливой России». А в региональном парламенте оказался по квоте Общероссийского народного фронта при непосредственной поддержке «Единой России». В этот раз, как отмечает Всеволод в своем «интервью», с ним вели переговоры ЛДПР и «Родина», но «с ними не срослось». Т. е. в принципе был не против выдвинуться от них, но что-то там пошло не так, а тут на горизонте появилось «Яблоко», и вот с ним-то срослось. Внезапно выяснилось, что «по большинству вопросов у нас совпадают точки зрения». Дамы и господа, я, конечно, видел много политической проституции, хорошей и разной. Но расскажите мне, как могут совпадать точки зрения у «Яблока» и человека, который побывал примерно во всех партиях, а в парламент избрался по факту от «Единой России»? Это что за политический мутант такой?

Затронул кандидат от «Яблока» и федеральную повестку. Цитирую, чтобы вы меня в черном пиаре не обвинили: «Если брать федеральную повестку, то я точно не против президента Путина, да и Крым наш. Более того, я и Донбасс считаю русским».

Вот это, по-моему, прекрасно. Человек баллотируется от «Яблока», но при этом он за Путина, за «Крым - наш» и еще и за «Донбасс - наш». Живо представляю, как где-то в Москве, прочитав это интервью, хватается за сердце Григорий Явлинский, пьет валокордин и судорожно набирает номер Льва Шлосберга, чтобы понять, что вообще происходит. Я напомню, что одним из базовых принципов партии «Яблоко» является непризнание Крыма российской территорией и безоговорочное суждение военных действий на Донбассе. Это же насколько неразборчивым в средствах и методах надо быть, чтобы, имея такие взгляды, пытаться въехать во власть в шкуре «Яблока»?

А впрочем, дальше есть ответ на этот вопрос. Еще одна цитата: «Партии - история техническая. Придет время, и возможно, буду сотрудничать с другой партией…». Тут уже все ясно. Партии Всеволод Козловский использует, пользуясь терминологией лидера «Яблока» Г. Явлинского, в качестве бесплатного трамвая, который просто должен довести до указанного адреса. Хотя в риторике Всеволода Козловского трамвай скорее напоминает презерватив - попользовался и выбросил. Это, в общем, не мое дело, но удивляет такая неразборчивость руководства псковского «Яблока».

Важный для любого избирателя вопрос: зачем Всеволод Козловский баллотируется в Псковское областное Собрание? Вы, возможно, удивитесь, но он туда и не собирается. Снова вынужден прибегнуть к цитате из интервью: «ПОСД для меня не является чем-то очень важным. Для эффективного решения городских проблем, и проблем Великолукского района, нужно становиться муниципальным депутатом, к этому и будем стремиться». Получается, снова обман избирателей. Человек ведет избирательную кампанию, призывает людей за него голосовать, но сам даже не планирует бороться за победу. Не видит большого смысла в работе представительного органа власти, куда он выдвигается. В чем тогда смысл вообще всех телодвижений? Для чего весь этот электоральный паноптикум?

«Выиграть эти выборы практически невозможно», заявляет г-н Всеволод Козловский. Что ж, отличный настрой. Именно с таким и побеждают в жесткой конкурентной борьбе. Потом представители «Яблока» будут по традиции обижаться, что их всюду шельмовали, а многим и вовсе не дали на этих выборах поднять головы. Но вот, читая такие интервью, отчетливо понимаю, что некоторым снятие с выборов пошло бы даже на пользу.

Финал этого прости-господи интервью, конечно же, эпичен. Наш кандидат с упоением рассказывает о том, как он все последние годы выводил на чистую воду великолукских чиновников, а однажды даже предотвратил в нем взрыв, к счастью социальный, но тем не менее. По версии автора, один лишь Всеволод Козловский говорит губернатору прямо и открыто то, что чиновники говорить боятся, и глава региона разбирается с нерадивыми боярами на местах Ну то есть получается так, что власть в целом хорошая, притом по всей вертикали, от президента до губернатора. Вот только начальник муниципалитета мне не нравится, с ним не сложились отношения, поэтому я пошел в «Яблоко».

Сцена же диалога с начальником управления внутренней политики Оксаной Ивановой - это просто кульминация повествования. Уж не знаю, то ли интервьюер тут показал класс, то ли интервьюируемый блеснул умом и сообразительностью - в общем оба Всеволода Козловских в этот момент были прекрасны. Жаль только, что санитары были далеко, не могли оценить красоту момента…

А завершается интервью тревожной фразой «продолжение следует». Мама дорогая, воскликнул я, дочитав эту «Махабхарату» до конца - так это еще не конец? Неужели сказанного недостаточно?

Поймите меня правильно, я сейчас ни к чему не призываю, пусть избиратель сам все решает 19 сентября. Но в какое положение сейчас поставлен среднестатистический электорат псковского «Яблока». Как ему в этом политическом «оливье» найти истину? С чем партия идет на выборы? Вы за действующую власть или за то, чтобы ее сменить? За Путина и «Единую Россию» или против? Лидер «Яблока» Г. Явлинский ярко выступает за возвращение Крыма Украине, а кандидат от «Яблока» Всеволод Козловский не только за Крым, но и за Донбасс в составе России. Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг последовательно критикует нашего губернатора и президента, а Всеволод Козловский считает, что они абсолютно на своем месте. Уважаемые, так вы за «белых» или за «красных»?

В партии «Яблоко» очень любят все внутренние противоречия и разборки списывать на «партийную дискуссию». Но мне кажется, в данном случае речь идет не о дискуссии и широте кругозора о политической неразборчивости.

Константин Калиниченко

Теги: #политика #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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