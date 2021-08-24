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Будет ли битва на Ловати?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона – политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. И это программа «Гонки по вертикали». Как знают постоянные слушатели радио «Эхо Москвы» в Пскове, наша еженедельная информационно-аналитическая передача выходит в эфир уже восьмой год. За это время она стала, не побоимся этого определения, одной из «визитных карточек» самой популярной разговорной радиостанции региона и эдакой летописью политической жизни Псковской области. По вполне очевидным причинам традиционно мы уделяем больше внимания происходящему в Пскове, но регулярно обращаемся и к тому, что происходит в области, в том числе в «южной столице» региона – городе Великие Луки. Сегодня вновь перенесемся на берега Ловати. И дело не только в том, что, как и в Пскове, в Великих Луках сейчас меняется глава администрации города. Во вторник ее возглавил заместитель директора муниципального предприятия «Водоканал» Андрей Беляев. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы на 47-й сессии. Беляева поддержали 19 депутатов, за кандидатуру директора МУП «Тепловые сети» Виктора Каменского, также претендовавшего на пост главы городской администрации, проголосовали лишь трое депутатов.

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Впрочем, о смене на посту сити-менеджера поговорим подробнее как-нибудь в следующий раз. А сегодня в центре внимания — выборы в региональный парламент, до них остается всего несколько недель. Двух депутатов-одномандатников в Собрание делегируют Великие Луки. Естественно, нам интересно посмотреть, как складывается ситуация накануне трехдневного голосования в сентябре. Тем более, все мы помним, что в былые годы здесь разгорались жаркие баталии, был передел власти и собственности. Оппозиция здесь, бывало, получала более высокие результаты, чем в других муниципалитетах области. Достаточно вспомнить выборы 2011 года, когда великолукская оппозиция, образно говоря, прыгнула выше головы и дала настоящий бой партии власти. Но это осталось далеко позади, и сегодня всё иначе. Сторонники городских властей считают это стабильностью, а их противники, наоборот, называют политическим застоем. Так или иначе, предлагаем сегодня внимательно приглядеться к тому, что происходит в Великих Луках перед выборами.

Смотр кандидатских рядов по двум одномандатным избирательным округам (№№ 5 и 6) начнем с представителей т.н. системной оппозиции. Коммунистическую партию здесь представляют ветеран, сторож автостоянки у индивидуального предпринимателя Николай Чувайлов (напомню, что он действующий член фракции КПРФ в областном Собрании), а также управляющий фирмой СТВ Дмитрий Богданов. ЛДПР выдвинула временно неработающую Викторию Захарову и работающего у индивидуального предпринимателя Юрия Павлинова, он тоже действующий депутат областного Собрания.

Член фракции КПРФ в областном Собрании Николай Чувайлов. В глубине кадра - депутат от ЛДПР Юрий Павлинов

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сделала ставку на индивидуального предпринимателя Николая Никишина и главного инженера коммерческой компании, жителя Москвы Артема Каретника. При всем уважении к ним эту предвыборную афишу супер яркой и поражающей воображение не назовешь. Но, может быть, общую картину меняют кандидаты от так называемых малых партий?

- Огласите весь список, пжлста (фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

Увы, но никто - ни Партия роста, ни «Пенсионеры», ни «Новые люди», ни партия «Родина» ничем особо не удивили – и я уже был бы готов сказать, что в этот раз ничего интересного на выборах в Великих Луках оппозиция нам не подарила. Если бы не «Яблоко». Мы привыкли к тому, что «Яблоко» традиционно испытывает трудности с кадрами, особенно в муниципалитетах. Партия не может найти кандидатов на выборах, как правило, ищет в районах людей, оставшихся не у дел, выпавших из системы, обиженных, ушедших из других политических организаций. На определенном этапе такая тактика оправдывала себя, но в последнее время она не срабатывает.

Перед лидером псковского «Яблока» Львом Шлосбергом стояла задача найти двух кандидатов на выборах в великолукских одномандатных округах

Если в Пскове у руководителя регионального отделения партии Льва Шлосберга за многие годы сформировался кружок сторонников, то в Великих Луках у «Яблока» ничего этого нет. В свое время надежды в партии возлагали на великолукского партийного активиста Артема Медведева, участвовавшего в выборах депутатов и даже входившего в руководящие партийные органы. Однако те времена остались в прошлом, сейчас с яблочными кадрами откровенно плохо. Здесь по большому счету вакуум, пустота, – и я думаю, эксперты не удивились бы, не выстави «Яблоко» в Великих Луках вообще никого – собственно, последние пару лет партия Григория Явлинского в Псковской области так и поступает на выборах глав районов – просто-напросто пропускает эти избирательные кампании, никого не выставляет на них. И вот несмотря на это, яблочники все-таки смогли найти кандидатов в Великих Луках. Если раньше характер борьбы в «южной столице» определялся противостоянием бизнесмена, экс-депутата областного Собрания Дмитрия Матвеева с командой Козловских, то теперь, после того, как предприниматель, видимо, утратил интерес к этой борьбе и посчитал нецелесообразным тратить на нее время и деньги, состав участников этого главного баттла стал иным. По крайней мере, так это представляется в агитационно-пропагандистских материалах «Яблока». Картина тут рисуется черно-белая: есть действующая великолукская власть и есть они, герои-яблочники. Тем интереснее взглянуть, кто это. По 6-му избирательному округу «Яблоком» выдвинута Ирина Амелина, в прошлом редактор одного из великолукских интернет-сайтов, работавшего по заказу областных властей, а ныне, как сказано в поданных на регистрацию документах, это физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», иначе говоря — самозанятая.

А вот реакция на кандидата от «Яблока» по одномандатному округу № 5 — это изумление. «Ба! Знакомые все лица».

«Яблоко» тут представляет Всеволод Козловский — тот самый, который раньше вроде бы симпатизировал «Яблоку», был с ЛДПР и «Справедливой Россией», от последней шел на выборы в областное Собрание. Потом оказался в Общероссийском народном фронте, при поддержке ОНФ прошел в областное Собрание, где входил во фракцию «Единой России». В общем, политический путь Всеволода Козловского был тернист, кем только он не был, сменил за последние годы множество политических объединений, поэтому странно наблюдать попытки яблочников представить Всеволода Козловского эдаким классическим яблочником — преподавателем вуза. Показательно, что еще недавно он сам говорил, что не разделяет либеральных взглядов ни партии «Яблоко» в целом, ни Льва Шлосберга, о чем Всеволод Козловский прямо заявлял в эфире Первого псковского телеканала.

Всеволод Козловский: ...Льва Марковича Шлосберга, хотя я и не разделяю его либеральную позицию его и вообще партии «Яблоко». Наверное, я больше социалист скорее по своей структуре мышления.

Кто там Всеволод Козловский по этой своей «структуре мышления», на самом деле, сказать достаточно сложно. Его политический бэкграунд однозначного ответа на этот вопрос не дает — скорее, наоборот, история хождений по партиям и движениям рождает вопросы, к кому ближе Всеволод Юрьевич — к националистам, либерал-демократам или «Справедливой России», от которой он когда-то выдвигался на выборы.

- Вовремя предать — это не предать, а предвидеть (фильм «Гараж»)

Однако тут другое важно. Всеволод Козловский — действующий депутат, избирался в областное Собрание при поддержке ОНФ, входил во фракцию «Единой России», правда, потом под предлогом несогласия с решением о переименовании улицы в Великих Луках вышел из фракции.

По сути, он остался один. А тут — выборы, необходимо пролонгировать полномочия — а стать участником кампании проще в рядах какой-нибудь партии. Вот тут сгодилось «Яблоко», о котором Всеволод Козловский еще недавно высказывался в том духе, что не-не-не, их позицию я не разделяю. Оно и понятно: это последний шанс остаться в политической жизни.

- Да... жить захочешь — не так раскорячишься (фильм «Особенности национальной охоты»)

Многим принятые яблочниками решения представляются, по меньшей мере, странными, учитывая сомнительный бэкграунд Всеволода Козловского и то, что о нем говорят в городе: с одной стороны, в прошлом преподаватель сельхозакадемии, доктор биологических наук, с другой — увольнение якобы за пьянство на рабочем месте и нынешняя работа охранником на автозаправке. Параллельно ведет страницу в соцсетях, и там последовательно нападает на областные и городские власти. Что в общем-то неплохо, но смущает использование ненормативной обсценной лексики и оскорбительных ярлыков - как-то это не вяжется с интеллигентным «Яблоком». Что до предвыборной кампании партии в Великих Луках, то одно время ходили разговоры о том, что в качестве консультанта в город может приехать известный столичный политтехнолог Максим Кац, который не так давно приезжал в Псков и вел в интернете стрим с целью привлечь финансы для псковского «Яблока».

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Впрочем, прогнозы относительно приезда господина Каца на выборы в Великие Луки не оправдались; в столице он занимался кампанией Льва Шлосберга, пока последнего не сняли с выборов в Госдуму по одномандатному округу №207. Так что великолукским яблочникам, видимо, придется действовать самим. А составить конкуренцию представителям «Единой России», полагаю, будет непросто. Партию власти в одномандатных округах представляют Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова.

Елена Даньшова, Татьяна Фомченкова и депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский

Обе учительницы и действующие депутаты: Даньшова работает в областном Собрании, Фомченкова — в Великолукской городской думе. Понятно, что городские власти их поддерживают. Как поддерживает и местный «ареопаг» - руководители предприятий, бюджетных учреждений, почетные жители города, представители родительских объединений и т.д.

Совершенно очевидно, что расчет «Единой России» здесь делается на традиционный электорат партии власти.

А вообще с партийным раскладом всё достаточно просто. Как выразился один из опрошенных мною экспертов — знатоков великолукской политической жизни, чуть более чем полностью здесь доминирует «Единая Россия», у нее большинство мест в гордуме, и все чиновники, занимающие хоть сколько-нибудь значимые должности, - члены партии. Понятно, что так у нас практически везде, на любом уровне — от федерального до волостного. Однако мало где доминирование носит такой системный характер, а представители оппозиционных объединений фактически не играют никакой роли в общественно-политической жизни. Даже те из них, что представлены в муниципальном парламенте. В отличие от того же Пскова, где представители оппозиционных партий известны жителям, регулярно заявляют о себе, выступают с громкими инициативами, используют трибуну областного Собрания и Псковской городской думы, великолукская оппозиция малозаметна и инертна.

Разумеется, хотелось бы, чтобы всё было иначе, и оппозиция фонтанировала идеями, выдвигала четкие альтернативные предложения и пути решения проблем, была бы заметной — но пока, увы, это не так.

На этом всё на сегодня — наше время в эфире подходит к концу. Это были «Гонки по вертикали», посвященные предвыборной ситуации в Великих Луках — городе, который традиционно занимает особое место на политической карте нашего региона. Повторюсь, город нередко называют «южной столицей» региона, тем самым подчеркивая его высокий статус, а обозреватели говорят о своего рода феномене здешней политической жизни. В ближайшее время мы еще не раз обратимся к особенностям «политики по-великолукски», обсудим, в чем причины сложившейся ситуации, поговорим о том, как действует власть и почему оппозиция, даже будучи представленной в городской думе, фактически никак не влияет на общественно-политические процессы. И, конечно же, будем следить за ходом избирательной кампании в Великих Луках, имея в виду, что фактически сразу после окончания выборов в областное Собрание здесь будет дан неофициальный старт другой избирательной гонки — по выборам депутатов Великолукской городской думы. Выборы пройдут уже в следующем году. Обо всем об этом обязательно поговорим в будущем в выпусках программы «Гонки по вертикали».

А сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами!