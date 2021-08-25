Политика

Льва Шлосберга исключили из федерального списка партии «Яблоко»

Льва Шлосберга исключили из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области). Об этом сообщает ЦИК России.

«Постановлением ЦИК России от 26 августа 2021 года внесены изменения в постановление ЦИК России от 5 августа 2021 года № 37/293-8, в соответствии с которым Шлосберг Лев Маркович исключен из федерального списка политической партии "Яблоко" в составе региональной группы № 26 (Псковская и Тверская области)», - говорится в сообщении.

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Основание принятия решения - вступление 23 августа в законную силу решения Московского городского суда от 9 августа об отмене регистрации Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207 города Москвы.