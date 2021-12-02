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Реплика Константина Калиниченко: Передвигаем кровати

Власть наша, как известно, каждое утро просыпается с мыслью: «а что народ»? Как там дорогие соотечественники, о чем тревоги и мечты? Выясняется, что больше всего россияне тревожатся по поводу QR-кодов. Многие скажут, мол, когда это российскую власть волновали заботы людей? Русский народ обучен молчаливо терпеть любые эксперименты, которые над ним старательно проводят чиновники. Но, кажется, в этот раз все пошло не по сценарию. Даже провластные социологи отмечают, что тема QR-кода стала триггером, разбудившим ген протеста русского человека. В этом случае, как известно из истории, ничего хорошего ждать не приходится. Даже без исторического образования все знают, что «русский бунт — бессмысленный и беспощадный». И, к сожалению, кровавый.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Но это полбеды. Проблема в том, что в этот раз, кажется, у власти нет подходящего «успокоительного». Отторжение QR-кодов, в основном, идет от глубинного народа — той серой и малообразованной массы, которую российская власть сначала заботливо взрастила, а в последние годы сделала своей опорой. Нужно признать, что в подавляющем большинстве случаев антиваксерские настроения — это следствие некачественного образования, отсутствия базовых знаний, аналитических навыков и, как следствие, неспособности к критическому мышлению. Интеллектуальная дегенерация вынуждает их лезть в интернет, где они сталкиваются с потоком информации, в котором, в принципе, не способны отделить мух от котлет. И, разумеется, склонны поверить в первую попавшуюся антинаучную ересь.

Квинтэссенцией этой ереси стало неприятие QR-кодов. Власть признала, что это отторжение носит не случайный, а системный характер. Кроме того, считает, что проблема не в содержании, а в форме. Вроде как массы узрели в QR-коде число зверя, опасаются, что таким способом дьявольские силы мобилизуют народ перед грядущим апокалипсисом. Мысль, несомненно, прекрасная в эпоху нанотехнологий. Но власти, видимо, понравилась. А раз так, то и решать нужно не саму проблему, а ее внешнее проявление. Ударить по симптомам. В результате принято решение: во всех новых законодательных инициативах не употреблять термин «QR-код», заменив его на что-то более благозвучное для русского слуха. Чиновники возрадовались, что таким нетривиальным образом в очередной раз разобрались с русским народом и начали креативить. Взамен QR-кодов предлагаются разные варианты — от безобидного «паспорта здоровья» до тошнотворного «санитарного сертификата». Наверное, нас ждет нескончаемый поток инициатив с мест на тему, как нам переименовать QR-код.

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Налицо прекрасный пример чиновничьей имитации бурной деятельности. Вот только зачем? Ведь понятно же, что реакция масс на QR-код — это проявление общего недоверия к действиям властей, которые, надо это признать, в период пандемии отличались непоследовательностью. Нам сначала много рассказывали, что мы все делаем правильно, а вот проклятущий Запад наоборот — все неправильно. Теперь предлагают идти по истинно западному пути — внедрять QR-коды, потому что в Европе они дали позитивный эффект и позволили снять многие ограничения. Нам еще летом 2020-го с федеральных голубых экранов коллективный #СоловьевКиселев рассказывал, что мы победили коронавирус, а сегодня нам снова нужно мобилизоваться и соблюдать ограничения. Нам чуть ли не клятвенно обещали к концу осени избавление от ненавистных масок-намордников — осень закончилась позавчера. И что же?

Вместо того, чтобы повышать уровень доверия к принимаемым мерам и решениям власти в целом, чиновники задумались о смене названия. Для чего? Чтобы героически победить демонов в головах нескольких тысяч мракобесов, верящих в число зверя?

И тут невозможно не вспомнить старый анекдот про падение доходов в публичном доме, которое предлагается решать передвиганием кроватей. Одни воспитали демонов в своей голове. Другие решили с этими демонами повоевать. Власть и народ снова оказались достойны друг друга. Кажется, в этот раз об этом стоило бы пожалеть.

Константин Калиниченко