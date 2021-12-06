«Чиновник в России — фигура сакральная. Чиновник равно власть, которая в русской традиции безгранична и от Бога. Русский человек на генетическом уровне ощущает свою зависимость от власти, поклоняется ей, как древние поклонялись богам природы. Поэтому к чиновнику в России особое отношение, которое основано на страхе, унижении и ненависти»

Херберт Прокноу, американский писатель, финансист, политик

Завтра на сессии Псковской городской Думы будут согласовывать команду нового сити-менеджера Пскова Бориса Елкина. Процесс, вполне допускаю, может быть не совсем гладким. Кандидатуры, представленные псковским градоначальником на минувшей неделе, кажутся, как минимум, не бесспорными и неоднозначными. Оппозиция не преминула по этому поводу излить желчь в социальных сетях. Излияние, правда, больше походило на обиду, что «опять нас никуда не назначили» — никаких внятных аргументов против креатур Бориса Елкина предъявлено не было.

Мы же не станем поддаваться эмоциям и попробуем препарировать эту самую Elkin Team.

Первый номер — Ирина Иванова, претендент на должность первого заместителя главы администрации Пскова. Это, без сомнения, самое предсказуемое кадровое решение. Ирина прежде уже работала первым заместителем Бориса Елкина в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Очевидно, ее профессиональные качества устраивают нового главу администрации областного центра. Мнений тут, вероятно, может быть много. Однако именно в период тандема Елкин-Иванова в дорожно-транспортном комитете происходили масштабные ремонты псковских дорог. Тогда же в комитете научились ранее невиданным вещам — организовывать торги на дорожные работы так, чтобы сами ремонты начинались весной и летом, а не осенью и зимой, как прежде было принято в Пскове. Добавлю, что в этот период была снята социальная и экономическая напряженность вокруг главного регионального перевозчика, ГППО «Псковпассажиравтотранс», в городе появились новые автобусы. Да, любой предпочел бы вместо морально устаревших ЛиАЗов немецкую или шведскую технику, но она, как известно, стоит в 3-4 раза дороже, так что тут был сухой расчет и ничего личного. Является ли вышеперечисленное заслугой тандема или же так совпало, судить не берусь. Но склоняюсь все же к первому варианту.

Замечу, кстати, что госзакупки, проводимые по линии дорожно-транспортного комитета, все эти годы обходились без громких скандалов, интриг и расследований. В наших условиях — большая редкость.

Тем не менее у Ирины Ивановой постепенно появляются свои персональные хейтеры. Многие, видимо, про нее прежде не слышали, поэтому ринулись гуглить в интернете. И тут выяснилось, что потенциальный первый замглавы — неприлично молода. Насколько знаю, Ирине 34 года, и я совершенно не возьму в толк, что же тут неприличного? Интересно, в каком возрасте можно уже занимать руководящие должности? Вот же какой парадокс — мы уже 30 лет живем не в СССР, но никак не можем избавиться от стереотипа, что руководитель — это лицо, желательно мужского пола, давно достигшее преклонного возраста и впавшее в маразм. Размышляя об идеальном руководителе нам всегда мерещится старый, слегка небритый, побитый молью и жизнью конь, который борозды не портит. Ах да, еще нужно быть «крепким хозяйственником» — это просто обязательный формат. Ну, не знаю, Ирина на тиражного «хозяйственника», пожалуй, не тянет.

Скепсис насчет того, что может не справиться с «принципиально иным фронтом работ», я не могу разделить. Бюджет дорожно-транспортного комитета региона вполне сопоставим с бюджетом Пскова, объемы дорожных работ в последние годы такие, что ничего принципиально нового первого зама сити-менеджера не ждет. Скорее, будет интересно посмотреть, получится ли темпы, с которыми ремонтируют дороги в области, перенести на Псков, где ни один объект не могут сдать в положенный срок.

Некоторые задаются вопросом: как это Ирина Иванова будет без профильного образования курировать сферу строительства в Пскове? Я, разумеется, не имею ответа. Но вижу пару нюансов. Первый заключается в том, что современные взгляды на теорию управления гласят: важно не профильное образование, а наличие управленческих навыков, умение ставить задачи и создавать рабочую атмосферу в коллективе. А непосредственно на «земле» найдется, кому руководить. Примеров эффективной работы непрофильных специалистов великое множество. Второй нюанс в том, что строительством в Пскове многие годы руководили специалисты с профильным инженерно-строительным образованием. И что? Город наш расцвел под их чутким строительным взором?

Ирина Иванова

Второй кандидат на должность заместителя главы администрации Пскова — Алексей Несмашный, который, предположительно, будет курировать социальную сферу Пскова. Человек, известный пока только в достаточно узких кругах. Во-первых, потому, что, как принято у нас говорить, «из понаехавших». Во-вторых, он не карьерный чиновник, а прежде был известен в качестве политтехнолога. Казалось бы, какая тут связь — политтехнолог и образование с социалкой? Может и никакой. Некоторые по этому поводу уже посыпают голову пеплом и сочиняют эпитафию псковскому образованию. Думаю, что немного торопятся. Я лишь напомню, что, когда политтехнолога Сергея Дмитриева назначили руководителем аппарата администрации области, многие тоже хватались за голову. Однако прошли годы — мир не перевернулся, жизнь продолжается.

Но, мне кажется, тут важно другое. Надо смотреть на проблему шире. Большая часть сознательной профессиональной карьеры Алексея Несмашного связана с избирательными кампаниями. Кто такой современный политтехнолог? Это человек, «высаживающийся» на, как правило, незнакомую местность. В его задачу входит максимально быстро оценить оперативную обстановку, предложить решение задачи в строгом лимите времени и средств. По сути, это формат кризисного менеджмента. Не знаю, в кризисе псковское образование и социальное обслуживание или нет — мнение, скорее всего, будет зависеть от того, чиновник вы или обычный человек. Как по мне, так образование наше в кризисе глубочайшем. К сожалению, повлиять на это из Пскова невозможно.

Косвенно это еще один аргумент в пользу нового кандидата на должность заместителя сити-менеджера. Городское образование плотно встроено в соответствующую вертикаль и в значительной степени зависит от ситуации и политики в областном комитете по образованию. Никуда не уходит и начальник городского профильного управления Анна Кузыченко — в этом смысле у нового заместителя, в случае назначения, есть надежная опора.

Алексей Несмашный

Два других заместителя — Павел Волков и Елена Жгут — из состава прежней администрации Александра Братчикова. Они не нуждаются в представлении, к их работе, вероятно, могут быть претензии, но крупных косяков за ними не замечено. В заслугу Павлу Волкову эксперты ставят постепенное внедрение в Пскове дизайн-кода и в целом постепенное наведение порядка с вывесками и тем, что принято называть визуальным фоном. Работа в этом направлении в самом разгаре, логично, что ее продолжит тот, кто и начинал.

К достижениям Елены Жгут на посту заместителя главы администрации Пскова относят выстраивание диалога с подрядными организациями, занятыми на ремонте и обслуживании улично-дорожной сети города. Судя по заявлению Бориса Елкина, в новой городской администрации она продолжит курировать это направление.

Елена Жгут и Павел Волков

Таким образом, имеем некий сплав молодости и опыта. В теории все хорошо. Но сегодня можно только предполагать, как у этой команды все сложится, какова будет судьба Elkin Team?

Известно, что не все согласны с креатурами Бориса Елкина. Вероятно, имеются сомнения и в депутатском корпусе, на что народные избранники имеют полное право. Но давайте правде в глаза посмотрим. Есть ряд моментов в системе организации управления городом, на которые сегодня невозможно повлиять.

Во-первых, полномочия и возможности муниципальной власти сильно ограничены. Это, черт возьми, плохо. Можно весь город обойти со стримами в инстаграме, но выше головы не прыгнешь. Бюджет Пскова — это, из года в год, «Тришкин кафтан». Городская власть является заложником огромного числа проблем и постоянной нехватки денег. Качество муниципального чиновника Пскова можно определить по тому, насколько умело он затыкает постоянно образующиеся дыры и выбивает копейки на решение оперативных задач.

Во-вторых, статус муниципальной власти. Карьера чиновника городской администрации — это отнюдь не синекура и «золотой парашют». Давно не секрет, что уровень оплаты труда в муниципальном власти не соответствует сложности решаемых задач и степени ответственности. Поэтому, когда я слышу в очередной раз сетования, что назначают не «специалистов-профессионалов», хочу спросить — а где же очередь из этих прекрасных людей? Где толпа высококвалифицированных кадров, компетентных специалистов, желающих возглавить управление городским хозяйством или капитального строительства? Если не считать таксистов и экспертов в фейсбуке, просто нет никого. Думаю, многие обратили внимание, что планировавший уйти из городской администрации начальник УГХ Николай Баринов, остается на своем посту. Насколько я понимаю, это классический псковский случай, когда на совершенно расстрельную должность просто не нашлось желающих. И таких расстрельных должностей там — каждая вторая.

И последнее — самое важное. Словосочетание «Команда Елкина» постепенно входит в нашу жизнь. Это люди, которых сегодня ведет в городскую власть новый сити-менеджер — люди, за которых он взял на себя ответственность. Так или иначе, любой руководитель хочет работать с людьми, чьи возможности и способности ему хорошо известны. Депутаты почти единогласно одобрили кандидатуру нового главы администрации — будет логично, если они согласуют и предложенных им заместителей.

Ну, а если потом что-то пойдет не так, и у кого-то из команды не получится — что ж, это будет проблема Бориса Елкина…

Константин Калиниченко