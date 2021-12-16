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Хвост виляет собакой

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Люди редко замечают сигналы. Еще реже способны понять их смысл. Им всегда мешает шум. Они слышат шум и больше ничего. Государство этот трюк давно раскусило и пользуется им при каждом удобном случае. Если сигнал опасен и нужно, чтобы общество его не заметило, следует просто добавить шумовых эффектов»

Н. Сильвер «Сигнал и Шум. Почему одни прогнозы сбываются а другие — нет»

В начале недели из недр Государственной думы пришла радостная весть — депутаты решили не рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте. Что в этой вести радостного, я, честно говоря, не разобрал. Но в многочисленных сообществах антипрививочников радовались так, будто Россия стала чемпионом мира по футболу. Конечно, это говорит, прежде всего, о низком коэффициенте интеллекта большинства антиваксеров. Иначе они хотя бы попытались вникнуть в суть официального заявления пресс-службы Госдумы. Тогда, возможно, заметили бы, что речь идет только о законе о QR-кодах на транспорте. Отказываться от уже существующей практики QR-кодов государство пока не планирует. Во-вторых, новость подана в формате «отложить», а не «отказаться». Если вы немного владеете русским языком, вы должны чувствовать разницу.

Источник: letidor.ru

Но главное, конечно, в другом. Так или иначе, власть впервые за долгое время отказалась гнуть свою линию. За последние годы мы привыкли к тому, что «система не прогибается». Многие решения у нас традиционно принимаются не благодаря, а вопреки. Хорошо известно, что, если наши западные партнеры высказали какую-то точку зрения, то российская будет диаметрально противоположной. Если в прессе вышло разоблачение про чиновника, что тот коррупционер, жулик, а, кроме того, просто идиот, то этого чиновника обязательно ждет повышение по службе. Вспомните, как хрестоматийно обосрались наши спортивные чиновники по линии допинга. Но мало того, что никого не наказали — некоторых продвинули по службе. Тот факт, что это классическая история про «назло бабке уши отморожу», никого не беспокоит.

А вот тут отыграли обратно уже, казалось бы, принятое решение. Что же случилось? Предположить, что наверху сменилась парадигма, не могу — она в этой прекрасной стране вообще не меняется. Поэтому видятся два варианта.

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Первый, условно его назовем, «отвлекающий маневр». Суть его в том, что власть на самом деле и не собиралась принимать федеральный закон о QR-кодах. Но при этом есть и другие непопулярные, но кому-то нужные инициативы. Чтобы их принять без лишнего шума, обществу была брошена «наживка» в виде «закона о QR-кодах». Этого «живца» общественность заглотила по самые гланды и принялась на все лады полемизировать в соцсетях, не обращая внимания, что еще интересного происходит в стране.

А происходило много чего. Аккурат с периодом наиболее острых дебатов совпало принятие нескольких, мягко говоря, неоднозначных инициатив. Степень их важности может показаться спорной, но из Пскова вообще трудно оценить значимость того или иного законопроекта. Смотрите сами. Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции, которая теперь может входить в ваш дом или автомобиль, без лишних церемоний, не испрашивая вашего согласия. Далее Госдума приняла закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до 387 тысяч рублей — так-то мелочь, но в ситуации, когда глубинный народ считает последнюю копейку, выглядит некрасиво. Ну, а специально для народа народные избранники приняли закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года. Тут не надо быть Спинозой, чтобы понять, что свою законную накопительную часть пенсии многие, в прямом смысле, в гробу увидят. Кстати, вчера эти законы оперативно утвердил Совет Федерации.

И это прошло почти незамеченным, потому что все с пеной у рта обсуждали «закон о QR-кодах». Выходит так, что государство решило свои задачи, после чего демонстративно откатило с инициативой о QR-кодах. И волки сыты, и овцы наивно думают, что остались целы. В чатиках антиваксеров торжество победы и взаимные поздравления, мол, смотрите, какие мы молодцы, прогнули Систему. А Система радостно хихикает и потирает ручонки, думая о том, как технично она в очередной раз поимела народ, получив, образно говоря, не только деньги, но и удовольствие. Ведь, помимо бесшумного принятия нужных ей законов, сейчас происходит восстановление пошатнувшихся рейтингов. Вот такая версия.

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Другая, как водится, диаметрально противоположная. Суть ее в том, что государство совершенно недооценило общественный протест, наивно полагая, что русский народ генетически предрасположен терпеть любые эксперименты государства над собой. Молча проглотил повышение пенсионного возраста, санкции Запада принял где-то даже с радостью. «Нас бьют, мы крепчаем», — таков принцип существования народа этой страны. Власть, похоже, была уверена, что эту «лошадь» можно хлестать нагайкой до бесконечности.

Однако внезапно сформировалась мощная антиковидная фронда. Вероятно, можно было бы, по старой доброй российской традиции, наплевать и продолжить ломать общество об колено. Но случилась большая государственная беда. Эта фронда втянула в протест консервативно-охранительное течение. Эксперты обратили внимание, что в рейтинге популярности российских телеканалов в последние несколько месяцев на втором месте находится не «Россия 24» или НТВ, а канал «Царьград». Убогий во всех смыслах канал, смотреть который у образованных людей считается полнейшим зашкваром, стал флагманом российской телеиндустрии. И причина только одна — «Царьград» активно топит против вакцинации и QR-кодов.

Впервые за долгие годы пути российских традиционалистов и власти разошлись, и власть этого, видимо, не ожидала. Государство в России — главная истинная ценность и национальная скрепа. Все, что исходило от государства, априори поддерживалось консерваторами, потому что государство — это власть, а любая власть, как известно, от Бога. В теории именно консерваторы должны были первыми занять очередь на вакцинацию и требовать выдачи QR-кода, раз уж такова воля, изошедшая сверху. А вышло с точностью наоборот.

Видимо, это достаточно сильно шокировало Систему, раз уж было принято решение не драконить широкие народные массы и заморозить идею с «федеральным законом о QR-кодах».

Источник: letidor.ru

На беду выяснилось (в условиях практически уничтоженной неофициальной социологии, информация о реальных общественных процессах и трендах приходит в формате откровения), что в нашем государстве процент людей, готовых поверить в любые антинаучные темы и теории, чрезвычайно высок. Этому есть вполне научное объяснение. Известно, что люди с низким коэффициентом интеллекта и некачественным образованием не обладают критическим мышлением и легко поддаются манипулированию. Так уж устроен их гносеологический аппарат, что научное знание он отторгает, прежде всего, в силу его сложности, а мракобесную чушь впитывает, как губка. На эту тему есть много научных исследований, в частности, о людях, оказавшихся в религиозных сектах. А нужно признать, что антиваксеры — это классическая религиозная секта нашего времени, основанная на мракобесии и манипулировании сознанием малообразованных людей.

Крайне неприятно было это узнать в 2021 году, но игнорировать, по сути, нельзя. Система, очевидно, решения проблемы в моменте не имеет, поэтому пока взята пауза.

Тут нужно крепко задуматься. Практика показала, что в России можно совершенно не замечать демократическую оппозицию и сторонников западного пути развития. Но нельзя игнорировать «скрепников». Государство тут само загнало себя в угол. Пропаганда традиционных ценностей в стране долгие годы проходила в формате заигрывания с консервативно-охранительным меньшинством. Похоже, это меньшинство уверовало в свою силу и задумалось, а не пора ли начать разговаривать с властью с позиции силы?

Если хотите понять, как выглядит разговор консерваторов-охранителей с позиции силы, то есть немало исторических примеров. В чем-то схожие процессы (с учетом местной специфики, конечно) проходили в 20 веке в Иране и Афганистане. Известно, к чему это привело.

Вот такая тоже есть версия событий. Я не настаиваю на правоте той или иной, радиослушатель/читатель может выбрать любую. Или же вовсе придумать третью. Вероятно, также имеющую право на существование.

Проблема тут, по большому счету, только одна. Все версии плохие. Система то ли поимела нас, то ли себя. Так или иначе, эта история про то, как хвост виляет собакой. Можно быть уверенным только в том, что при любом раскладе мы — обычные люди — остаемся в проигрыше.

Константин Калиниченко