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Госдума в окончательном чтении приняла закон о расширении полномочий полиции

Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ прошел первое чтение в декабре 2020 года. На сегодняшний день сотрудники ведомства имеют право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается приблизиться к ним или прикоснуться к их оружию. Поправку, разрешающую его использование в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения», отклонили.

Закон, в частности, дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять их. Стражи порядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Кроме того, сотрудникам МВД разрешили вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

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Законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять их. Ведомство, кроме того, получило право требовать от обращающихся к ним людей назвать свои фамилию, имя и отчество.

Стражам порядка разрешили проводить личный досмотр граждан, если есть подозрение, что те имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества (или их прекурсоры) либо ядовитые или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения.

Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключено положение, что они не несут ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства в случае, если оно проводилось на законных основаниях.