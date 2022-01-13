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Блоги / Константин Калиниченко

Кто вошел - за проезд!

13.01.2022 18:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«За четверть века управления городом я сделал много выводов. Главный из них: инвестируйте в общественный транспорт. Это беспроигрышная инвестиция. Все эти годы мы улучшали общественный транспорт Вены, а жители переизбирали меня на новый срок. Я сбился со счета, сколько раз меня избирали. Уверен, это потому, что мы сделали общественный транспорт удобнее личного автомобиля...».

Вернер Хойпль, бургомистр Вены в 1994 — 2018 гг.

Верный признак наступления нового года — повышение цен. Наше прекрасное Отечество умеет порадовать граждан аккурат по истечении затяжных новогодних выходных. То тарифы на ЖКХ немножко приподнимут, то увеличат суммы штрафов за незначительные правонарушения. В 2022 году эта прекрасная традиция сохранена, в этом смысле у нас стабильность и последовательность.

Дополнительно масла в огонь подлили и в «Псковпассажиравтотрансе». Увеличили стоимость проезда на общественном транспорте в Пскове. Сразу на 4 рубля, с 27 до 31. Народ в целом воспринял новость стоически — ему не привыкать. Цены в этой прекрасной стране росли, растут и будут расти — другого с нашими ценами не бывает. Да и как еще новость воспринимать? Можно, конечно, испытать гнев и возмущение или, в лучших традициях российского МИДа, «выразить глубокую озабоченность». Но куда ты денешься, если личного транспорта нет, а на такси, даже при псковских, весьма умеренных, надо сказать, расценках, все же не наездишься. Материшься, чертыхаешься, однако платишь, в глубине подсознания радуясь тому, что подняли до 31 рубля, а не до 35, например.

Но все же давайте взглянем на ситуацию, по возможности, объективно, без лишних эмоций.

Повышение стоимости проезда неприятно, как и любое повышение цен — это аксиома. Но согласитесь, что цены у нас растут примерно на все, а в ушедшем 2021 году они росли с какой-то пролетарской злобой, как будто стремились доказать, что в этом росте могут взять любую высоту. Все, кто так или иначе связан с 4-колесным транспортом, видят невооруженным глазом, как меняются цены. Литр дизельного топлива подорожал за год на 5 рублей. Дорожают новые автомобили в салонах, подержанные на авторынке, дорожают запчасти и услуги автосервиса. Дорожает все и дорожает значительно.

Было бы странно, если бы на этом грустном фоне не подорожал проезд. Люди клянут последними словами руководство автобусного парка, но давайте правде в глаза посмотрим. Мы же не ругаем руководство, например, «Ленты» или «Магнита», когда там в очередной раз повышают цены на продукты.


Ряд телеграм-каналов пытались раскачать ситуацию, ссылаясь на то, что увеличение цены проезда превысило уровень инфляции, озвученный Росстатом. Действительно превысило, тут не надо быть Архимедом, чтобы это рассчитать. Но вот какое дело. Во-первых, стоимость проезда последний раз повышалась в ноябре 2019 года — 2 с лишним года назад. Если рассчитать инфляцию за весь период, получится, что «Псковпассажиравтотранс» даже не использовал всех возможностей. Это, кстати, тоже важный момент. Не могу взять в толк, почему нужно было 2 года героически отказываться от разрешенного законодательством повышения стоимости проезда, чтобы потом, одномоментно, повысить на весьма ощутимую для псковичей сумму. Ну, теперь уж нет смысла махать кулаками. Наверно, новому руководству государственного предприятия следует учитывать тот факт, что лучше все же поднимать стоимость небольшими шагами, чем сразу на 12-14%.
 

Во-вторых, когда чиновники или представители оппозиции начинают апеллировать к цифрам Росстата, мне хочется заплакать. Господа, ну есть ли в мире большая ересь, чем официальные данные Росстата? Ведомство в своем желании торговать «средней температурой по больнице», давно переплюнуло оруэлловское «Министерство правды» и в целом напоминает уже не статистическое бюро, а коллегию экзорцистов, пытающихся заклинать числа. Гипнотизеры из росстатовцев так себе — люди цифры в магазинах видят своими глазами, а от того, что там посчитал Росстат, гречка в магазинах дешевле не становится. Поэтому ссылаться на официальный расчет инфляции по Росстату — все равно, что верить в искренность фокусов Дэвида Копперфильда.

Есть, к сожалению, объективные вещи. Общественный транспорт — недешевое удовольствие. Критики часто предлагают изучить зарубежный опыт, где автобусы чистые и красивые. Все верно — даже в соседней Эстонии городские автобусы выглядят так, будто только что с рекламного плаката. Наши же, псковские, наоборот — словно пережили ядерный апокалипсис. Вот только никто не учитывает ,что стоимость самого дешевого билета у соседей составляет 83 евроцента, т. е. порядка 75 рублей. В Таллинне стоимость проезда еще лет 8 назад была 1.6 евро = 135 рублей за поездку. Сравнение можно продолжать до бесконечности — в Вене, например, стоимость проезда 2 евро 20 центов, правда, там есть еще метро, S-bahn и трамваи, но это мы уклонились от темы. Суть в том, что мы имеем тот общественный транспорт, за который платим.

Наверно, областная власть могла бы субсидировать «Псковпассажиравтотранс» так, чтобы по Пскову ездили не вот эти прекрасные зеленые ЛиАЗы, а хотя бы польские «Солярисы», а то и немецкие «МАN». Но у нас же есть законодательные ограничения на закупку иностранной техники в том случае, если имеются аналоги на территории Таможенного союза. Так что закатываем губу и живем по средствам.

В общем, логику поднятия цен понять можно и, видимо, необходимо. Если мы хотим, чтобы автобусы по Пскову курсировали более-менее регулярно, придется смириться с тем, что стоимость проезда будет время от времени расти.

Нужно признать и тот факт, что, хоть и черепашьим шагом, но «Псковпассажиравтотранс» движется по пути прогресса. После многолетних мучений наконец-то были запущены валидаторы, появилась бесконтактная оплата проезда. Сумели разработать гибкую стоимость оплаты, которая позволила уйти от архаичных бумажных «проездных» и дала возможность людям выбирать оптимальный вариант платы за проезд. Обновили ремонтную зону и значительно улучшили бытовые условия для водителей и сотрудников на предприятии. Создали достаточно информативный сайт, наладили качественную интеграцию с Яндексом, что позволяет отслеживать движение городских автобусов в реальном времени. Появились электронные табло на некоторых остановках, дающие понимание времени ожидания автобуса. Наконец, впервые за долгие годы серьезно обновили подвижной состав — закупили новые, относительно современные автобусы. Да, этим, наверно, нельзя гордиться в 2022 году — в цивилизованных странах все вышеперечисленное давно стало нормой жизни. Но у нас, увы, немного другие условия. Поэтому респект и уважение.

 
В общем, ставим все это в заслугу «Псковпассажиравтотрансу» и в оправдание повышения стоимости проезда. И перейдем к конструктивной критике.

Есть такое мнение, что любые косяки «Псковпассажиравтотранса» можно оправдывать тяжелым материальным положением предприятия. Мол, не судите строго, делаем, что можем. Я гляжу на процесс со стороны, могу сравнивать с работой других предприятий, и уверен, что далеко не все делается правильно. Давайте посмотрим.

Почти 30 лет «Псковпассажиравтотрансом» руководил Георгий Лупандин — великий человек, сохранивший нам общественный транспорт в самые трудные времена. Железной рукой управлял процессом, однако после его ухода началась чехарда. Руководители меняются так же часто, как главные тренеры в футбольном «Спартаке». Каждый новый приходил с обещаниями кардинально улучшить положение дел, а уходил с уголовным делом. При такой чехарде ни одно предприятие не сможет нормально работать.

Руководству транспортного комитета администрации области нужно с этим вопросом разобраться, иначе главное автотранспортное предприятие Пскова будет и дальше лихорадить.

Георгий Лупандин

Следует также разобраться со всеми своими нововведениями. Валидаторы, электронные табло, транспортные карты — это все очень хорошо и нужно развивать дальше. Но, прежде всего, следует уже внедренное допилить так, чтобы нормально функционировало. Потому что люди жалуются на некорректную работу. Электронные табло периодически «зависают» и вводят ожидающих на остановках в заблуждение. Валидаторы глючат и снимают двойную оплату за проезд. Это, как мне кажется, мелочи, которые легко могут быть доработаны и устранены. Но пока выходит так, что отдельные случаи некорректной работы наносят предприятию имиджевый урон.

Масса вопросов непосредственно к автобусам. На сайте и в инстаграме губернатора немало жалоб как на банальное несоблюдение расписания, так и на вопиющие случаи, например, когда автобус движется с незакрытыми дверьми. Жалобы на холод в салоне исчисляются десятками, якобы водители экономят топливо и не включают обогрев салона. В последнее мне трудно поверить, хотя бы потому, что на обогрев расходуется ничтожное количество топлива, однако количество жалоб все равно велико.

Кстати, визуально мне показалось, что в последнее время уменьшилось число новых «зеленых» автобусов. Зато чаще стали опять мелькать белые «Мерседесы», которым без малого четверть века, и выглядят они соответствующе. Не знаю в деталях ситуацию с подвижным составом, но техника не может работать вечно. В свое время эти турецкие «Мерседесы» стали настоящим прорывом в будущее, заменив морально и технически устаревшие желтые «Икарусы». Но всему есть свой срок — пора с почетом проводить эти железяки на заслуженный отдых.

По-прежнему не решен вопрос с кондукторами. Тему миллион раз поднимали, но каждый раз отступались — страх принять социально непопулярное решение останавливал чиновников и руководство «Псковпассажиравтотранса». Но рано или поздно придется признать, что дефилирующий по салону кондуктор — это анахронизм и пережиток прошлого столетия.

 
Обратил внимание, что предприятие готово принять водителей на работу. Это прекрасно. Но вот уровень заработной платы огорчает — от 35 000 рублей. Ну, друзья, мне кажется, нельзя в 2022 году платить человеку, который везет несколько десятков пассажиров, такие микроскопические деньги. Это, по-моему, просто небезопасно. Надо поднимать зарплату водителям, причем существенно. Разве водитель хуже чиновника или военного, которым постоянно повышают зарплату?

Это лишь те вопросы, которые лежат на поверхности. Ими руководству предприятия и транспортного комитета областной администрации придется заниматься в оперативном режиме. Пока все выглядит как попытка поддержания жизни предприятия путем процедуры реанимации. Там стоимость проезда подняли, тут из трех мертвых автобусов собрали один живой. А хотелось бы увидеть грамотную системную работу, направленную не на выживание и продление агонии, а на развитие и превращение «Псковпассажиравтотранса» в современное автотранспортное предприятие. Чтобы псковские автобусы перестали быть средством сегрегации, разделяющим людей на привилегированных обладателей личных авто и тех, кому не повезло. Городской автобус в современном городе должен быть наиболее удобным средством передвижения. К этому нужно стремиться.

Но пока это только мечты. «Псковпассажиравтотранс» находится в той точке, когда ниже падать нельзя. Это, по факту, дно. Нужно это признать спокойно, без лишних эмоций. Нижняя точка хороша тем, что от нее есть путь только наверх. Самое время оттолкнуться посильнее и начать всплывать в правильном направлении.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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