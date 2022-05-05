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Блоги / Константин Калиниченко

Политизация святого

05.05.2022 14:53|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Коммунизм неуклонно деградирует. Судите сами: Маркс был необыкновенно волосат, Ленин носил бороду и усы, хотя не столь пышные, Сталин только усы, а у Хрущева и того не было».

Сальвадор Дали

Есть такая примета: в конце апреля — начале мая из летаргического сна пробуждаются коммунисты. Пытаясь снова залезть в политический поезд, устраивают энное количество перфомансов различной степени унылости. Но все же дают повод вспомнить, что есть у нас такая партия. Тут у них целая череда партийных «хэллоуинов», незаметно перетекающая в общегосударственный праздник. Шабаш стартует в 20-х числах апреля празднованием дня рождения дедушки Ленина, затем наступает Первомай, который коммунисты тоже считают своим, поскольку это день солидарности трудящихся, а компартия, если верить вышеупомянутому Ленину и Краткому курсу ВКП(б), - это партия рабочих и крестьян. Рабочие и особенно крестьяне могли бы тут поспорить, но оставим это дело профессиональным историкам. А завершается череда праздничных дней 9 мая — этот праздник коммунисты, судя по всему, тоже не прочь приватизировать.

Вот так, из года в год КПРФ оживает в эти дни на федеральном уровне. От старших товарищей стараются не отставать и псковские коммунисты. Получается так, что на одной чаше весов — необходимость напомнить о своем существовании, а на другой — полнейший кризис идей и творчества. В результате такого симбиоза выходит в последнее время какой-то гротеск с оттенком политической желтизны.

Изображение: из открытых источников

Аккурат перед днем рождения вождя мирового пролетариата псковские коммунисты устроили скандал в своей партячейке. Дошло до того, что один из старейших псковских коммунистов, Анатолий Копосов, вышел из партии. Я не слишком близко знаю Анатолия Петровича, но этот человек был коммунистом, по сути, всю сознательную жизнь. Не покинул партию после развала СССР, когда сдача партбилета стала модным, массовым и политически перспективным трендом. Можно по-разному относиться к коммунистической идее, но такая твердая линия достойна уважения. И раз уж Анатолий Копосов решился на столь радикальный шаг, значит, на то были веские основания.

Я гляжу на происходящее со стороны и эти основания вижу невооруженным глазом. Поясню в общих чертах. Мне коммунистическая идея совершенно не близка. Однако же я убежден, что в любом обществе должен быть плюрализм мнений и идей. Коммунистическое видение общественно-исторического процесса имеет полное право на существование. И так уж сложилась наша история, что именно коммунисты являются в России главной оппозицией правящему режиму. В этом смысле я искренне хотел бы видеть псковских коммунистов достойными оппонентами партии власти. Чтобы они, прежде всего, реально боролись за власть, а не отбывали номер, жалуясь на судьбу и периодически попадая в скандальные сюжеты в псковских масс-медиа.

Так вот, трудные для компартии постсоветские годы псковских коммунистов представляли такие политики, как Владимир Никитин, Анатолий Копосов, Александр Рогов. С этими именами во многом ассоциируется псковский обком КПРФ. Это без ложной скромности — титаны псковской политики на определенном этапе. Тем более с недоумением я гляжу, что происходит с псковскими коммунистами на наших глазах. Вокруг партийного отделения вьются какие-то непонятные субъекты, без сколько-нибудь серьезного политического прошлого и настоящего. Пожалуй, самый известный коммунист в Псковской области сегодня — некто г-н ПоршнЁв, гдовский муниципальный депутат. Этот персонаж постоянно с кем-то скандалит, судится, на кого-то жалуется и в целом производит впечатление человека, которого обидел весь мир. Раньше псковские коммунисты ассоциировались с Владимиром Никитиным, а теперь — с Дмитрием Поршневым. Почувствуйте разницу.

Но бог с ними, с личностями в коммунистической истории. О партии судят по ее делам. Были времена, когда и псковские коммунисты могли вывести людей на улицу и заставить власть себя слушать. Те времена по разным причинам давно в прошлом.

А что сегодня? На минувшей неделе произошли известные события. По-моему, эта история расставляет все точки над i.

Как сообщила в минувшую субботу, 30 апреля, Псковская Лента Новостей, на трассе, в районе славного древнего города Опочка, был задержан автомобиль, в котором ехало руководство псковского обкома КПРФ. Вот такой у нас мощный инфоповод.

Куда направлялись товарищи в этот погожий апрельский день, догадаться нетрудно, хотя официально, разумеется, ничего утверждать нельзя. Дальше события разворачивались … нет, не с калейдоскопической быстротой, а с зубодробительной унылостью. Где-то там у них неспешно проверили документы, одних отпустили с богом, других оставили до выяснения. По итогу секретарь псковского горкома Дмитрий Михайлов вышел на крыльцо опочецкого райотдела полиции и с пафосом, достойным христианского проповедника, сообщил, что власть встала на пути псковских коммунистов к успеху, а точнее — к открывшемуся в минувшую субботу мемориалу Победы в поселке Идрица. Так это или не так? Вот, мне совершенно не интересно. Персек обкома КПРФ Петр Алексеенко все же сумел добраться в Идрицу и сообщил, что во время торжественной церемонии его попросили снять красную куртку с коммунистическими атрибутами.

Вот этим живут псковские коммунисты. Здесь задержали, туда не пустили, тут куртку попросили снять. Я, честно говоря, не присутствовал, всех нюансов не знаю. Но мне кажется вполне нормальным, что коммунистов именно на этом мероприятии попросили, что называется, не отсвечивать. Объясню логику.

Во-первых, мемориал появился по инициативе Российского военно-исторического общества, а часть средств на него были собраны, что называется, всем миром. Что-то жертвовали граждане, что-то — бизнес и так далее. Так с какого рожна, извиняюсь, на открытии этого мемориала должен был случиться маленький «красный» перфоманс или вообще присутствовать коммунистическая символика? А если бы туда сбежались гурьбой единороссы в своих синих курточках? Или псковские жириновцы с портретами почившего вождя? Или лидер псковских справедливороссов Олег Брячак с рекламой цементного завода «Монолит»? Лев Шлосберг с корзиной импортных яблок? Андрей Маковский в костюме Деда Мороза с группой поддержки из «Новых людей»? Согласитесь, это было бы натуральное шапито. Так причем тут коммунисты?

Во-вторых, все подобные открытия мемориалов — это события траурные, с какой стороны ни посмотри. 9 мая, конечно, праздник Победы, но знание о ее цене не дает оснований в этот день скакать от радости. Поэтому нужно априори понимать, что это мероприятие — не самое подходящее место для политической агитации. А в том, что тут имела бы место именно политическая акция коммунистов, лично у меня нет никаких сомнений. Да, собственно, ведь и задержанные лидеры псковского обкома этого не скрывали.

Важный вопрос: имеют ли право нынешние коммунисты на приватизацию памяти о победе в Великой Отечественной войне? Сами они, видимо, полагают, что имеют. Но это, конечно же, серьезное заблуждение. Победа в войне — это победа народа. Советского, если хотите, в самом широком смысле. Никакая политическая сила, ни одна из политических партий не имеет права присваивать эту победу себе. Победа в войне — не тема для партийной риторики и политического пиара.

К тому же, сегодняшние коммунисты, прямо скажем, - не ровня предшественникам. Меня в этом смысле удивляет один момент. Руководство псковского обкома постоянно признается в любви и верности товарищу Сталину. Заявляют, что являются его приверженцами, и вот при нем все было у страны хорошо. Оставим за скобками, мягко говоря, неоднозначность персонажа в истории. Для меня, как и для многих, Сталин — тиран и несомненный антигерой. Но нет сомнений, что Сталин — крупнейшая фигура исторического процесса 20 века. Человек, перемещавший по своей воле народы, кроивший на свой лад политическую карту миру. Ну так соответствуйте, раз уж это ваш кумир. Покажите, что у вас, кроме непреходящей обиды на действующую власть, есть еще важные мужские части тела. Боготворить Сталина и жаловаться на судьбу — это какая-то неправильная логика.

За что борется современная КПРФ? За социальные права граждан или за право присутствовать на чужой свадьбе? Тот случай, когда размер, точнее сказать масштаб, имеет значение. Я, честно говоря, утратил понимание самого главного в политической биографии сегодняшней КПРФ: партия сегодня поддерживает Владимира Путина и политику страны или находится в оппозиции? Или же тут такая диалектика, что в целом поддерживает, а когда не пускают на открытие памятника, то в оппозиции. Так выходит? Тут можно долго дискутировать, но факт в том, что вторая политическая сила страны с богатейшей политической историей не должна заниматься ерундой.

И последнее. Коммунистам и нам всем нужно понять одну простую мысль. Ни в коем случае не следует политизировать святые для нашей болезненной истории темы. Помимо того, что это достаточно сомнительно с точки зрения политического пиара, это совершенно безнравственно. Историческая память — это основа здорового общества, ее нельзя смешивать в кучу с предвыборной борьбой. В противном случае мы окончательно запутаемся в своем прошлом, а значит, весьма вероятно, потеряем и будущее….

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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