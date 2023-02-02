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Блоги / Константин Калиниченко

Кто написал 4 миллиона доносов?

02.02.2023 17:29|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

Новый директор, отставной замполит и серьезный мужчина с партийно-педагогическим образованием, собрал учительский коллектив и произнес речь по случаю вступления в должность. Доложил данные своей биографии, указал на недочеты во внешнем виде личного состава – юбки недостаточно длинны, волосы недостаточно коротки, брюки недостаточно широки, а курить в учительской нельзя; план-конспекты уроков приказал за неделю представлять ему на утверждение. Это, говорит, товарищи учителя, не школа, а, простите, бардак! Но ничего, еще не все потеряно – вам повезло: теперь я у вас порядок наведу.

Михаил Веллер «Лаокоон»

Истинную сущность людей можно понять только в экзистенциальные моменты истории. Когда стране плохо, когда она, не успев выйти из одной эпохи перемен, погружается в другую. Многое ломается об колено, черное в один миг становится белым, а белое черным. В этот момент на поверхность вылезают тщательно спрятанные под толстым слоем социального макияжа родовые пятна, худшие человеческие качества раскрываются во всей красе. То, чего люди в приличном обществе прежде стыдились, теперь выставляется напоказ, уродством, девиациями и глубиной нравственного падения начинают гордиться. Подобные проявления очень подробно описывал великий немецкий философ Фридрих Ницше, разрабатывая свою концепцию сверхчеловека.

Общество насквозь пронизывается радикализмом, показным верноподданичеством действующей власти, фанатичным отторжением иного мнения. Ну и главный признак духа времени — маниакальное стремление к поиску и нахождению врагов. Внешних, а лучше всего внутренних. Внешний враг далеко. Ты, например, можешь хоть обписаться в своем Telegram-канале, что в Литве окопались враги России, а ее жители — поголовные русофобы. Но Литве и ее жителям глубоко плевать на все твои жалкие потуги выпрыгнуть из штанов по эту сторону границы. А вот поиск внутреннего врага не только увлекателен, но и может быть результативен.

Вася Ложкин «Бдительность» (источник: vasya-lozhkin.ru)

Примета времени — экспоненциальный рост числа «неравнодушных граждан», стремящихся своевременно доложить куда следует о появлении «вражеских настроений» в обществе и требующих принятия незамедлительных мер. Еще совсем недавно это называлось доносами. Доносительство в здоровом обществе считается аморальным поведением, а «стукачей» всегда принято было презирать. Я прошу сейчас не путать мягкое с теплым. Когда люди сообщают о нарушении закона, это называется гражданской сознательностью. А когда доносят на соседа, что забор его дома покрашен в «политически неграмотные» цвета, — это донос.

Пару дней назад не какая-нибудь прачечная, а Министерство культуры направило в Третьяковскую галерею письмо с требованием «привести содержание постоянных выставок и экспозиций в соответствие с духовно-нравственными ценностями». Основанием стало письмо «неравнодушного гражданина», который сообщил, что «ему претит национальное художественное достояние со сценами похорон, обнаженной натуры и распития алкоголя».

В прежние времена Министерство культуры выставило бы бдительного дурака на посмешище, порекомендовав ему впредь не посещать музеи, картинные галереи и иные объекты культуры, где его может внезапно встретить обнаженная натура или сцена похорон. Но нет, министерство решительно встало на сторону доносчика и… Вот, мне, кстати, интересно, что теперь будет делать руководство Третьяковской галереи и прочих наших музеев? Насчет сцены похорон мне ничего в голову не приходит, разве что какой-нибудь унылый конструктивистский плакат «Похороны Ильича» Александра Родченко. А вот обнаженной натуры в живописи пруд пруди. Я бы так сказал, что история живописи — это история голого тела, притом далеко не всегда женского. Рубенс, Тициан, Рафаэль, Боттичелли… Перечисление займет неделю, и это классики, не говоря уж о современном искусстве. Выходит, их нужно запретить и убрать с глаз публики на том основании, что, например, «Три грации» Лукаса Кранаха, изображены, мягко говоря, голыми напрочь, без малейшего предмета одежды, а у некоторых наших граждан от созерцания такого количества ничем не прикрытой женской натуры сильно напрягаются «духовно-нравственные ценности». Что уж говорить про «Сон жены рыбака» Хокусая, творчество Эгона Шиле или «Происхождение мира» Гюстава Курбе (публиковать не решаюсь, опасаясь за высокие чувства сотрудников Роскомнадзора, но желающие легко найдут в интернете).

Кацусика Хокусай «Сон жены рыбака» (источник: ru.wikipedia.org)

Аналогичная история развивается в Пскове. Пару недель назад на сайте губернатора появилось обращение бдительной гражданочки, обратившей внимание на строительную технику с изображением российского флага. Российский флаг оказался там без красной полосы. Заявительница посчитала, что это некий флаг российской оппозиции (откуда гражданка знает о таком флаге — отдельный вопрос). И потребовала незамедлительно принять меры. Чиновники приняли, что меня, честно говоря, удивило. Не в том плане, что полосу красную на кране восстановили, а в том, что это все было подано как реакция на правильный сигнал общества. Увы, это ошибочная линия поведения по одной простой причине: если ты стимулируешь донос, будь готов, что их число будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Опровергать это бессмысленно, хотя бы потому, что та же самая гражданка, возрадовавшись, что власти «отреагировали на сигнал», накатала новую жалобу — на то, что рядом с Музеем оккупации в Пскове находится ресторан «Карл Фридрих». Мол, негоже рядом с таким музеем располагаться питейному заведению с названием, прямо отсылающим к враждебному государству.

Скриншот: gubernator.pskov.ru

Уверен, что в данном случае чиновники остудят пыл не в меру бдительной псковички и, может быть, даже посоветуют ей заняться чем-то действительно общественно полезным. Тут ведь очень тонкая материя. С такими инициативными доносчиками, как с шантажистами — ты им палец в рот, они тебе руку по локоть откусят. Пойди им еще раз-другой навстречу, потребуют переименовать Рижский проспект, запретить в школах преподавать английский и немецкий языки. И будут требовать, покуда больное воображение не иссякнет.

Кроме того, есть большая вероятность вляпаться и в смешную историю. У писателя Михаила Веллера есть прекрасный рассказ «Лаокоон», о том, как чиновники пошли на поводу у подобного борца за социалистическую нравственность и попытались лишить античную скульптуру известной части мужского тела.

Я тут Америки не открываю, все это уже было в истории нашей страны. Сергей Довлатов однажды сказал: «Я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?». Довлатов этой фразой прямо обвинил советский народ в доносительстве, возложив на него львиную долю вины за эпоху сталинских репрессий. Довлатов одновременно был прав и глубоко ошибался. Конечно, вина народа в том, что эти 4 миллиона доносов были написаны. Абсолютное большинство не под диктовку «товарища майора», а по зову сердца или какой-то другой части тела. Но если бы государство эти поползновения своевременно пресекло, отказалось бы поощрять стукачей, не было бы никакого «37-го года», не было бы сотен тысяч жертв, и мы бы сегодня не рассуждали о том, достоин ли «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына быть обязательным к прочтению в школьном курсе литературы.

Если следовать логике этих повылезавших из-за печки «борцунов за нравственность», нам всем нужно отказаться от нашей истории, причем совсем недавней. А первым нужно это сделать чиновникам. Вот, если мне память не изменяет, в 2019 году в Пскове проходили Ганзейские дни. Чиновники, я это видел своими глазами, принимали Ганзу и европейские делегации с распростертыми объятиями. Кстати, ресторан «Карл Фридрих», попавший под огонь критики, был одной из главных достопримечательностей, наряду с пивным рестораном «Munhell» и стилизованным под средневековую Европу рестораном «Helga». Что-то не припомню, чтобы эти названия коробили псковичей или входили в диссонанс с духовно-нравственными ценностями.

Если тогда все было хорошо, духовно и нравственно, то объясните мне, что произошло за 3 года? В «Карле Фридрихе» призывают к социалистической революции и шатают государственные устои? Кому в здравом уме может помешать соседство ресторана и музея — хоть оккупации, хоть современного искусства?

Давайте не будем повторять многократно совершенных ошибок и наступать на грабли, на которые наступали много раз. В начале ХХ века устраивали еврейские погромы, потому что сам факт существования евреев больно бил по ценностям черносотенных патриотов. В 1914 году начались немецкие погромы, били людей с немецкими фамилиями, Петербург экстренно переименовали в Петроград, потому что во всем теперь были виноваты немцы. В 1920-е «швондеры» писали доносы на «профессоров Преображенских», в 1930-е молодые большевики доносили на старых большевиков. Неужели мы хотим, чтобы это страшное явление прошлого вернулось? Или уже?

В минувшие выходные в Рязани на молодую пару в ресторане донесли буквально с соседнего столика, якобы те вели разговоры на оппозиционную тематику, ошибочно трактовали текущий момент. И что же — понаехали правоохранители, пару приняли в отделение, шьют дело.

Вася Ложкин «Там разберутся» (источник: vasya-lozhkin.ru)

Зачем власть все это поощряет? Во-первых, так проще, можно какое-то время отвлекать людей от реальных проблем, взращивать в глубинном народе культ врага, чтобы крепла вера в то, что отсутствие света в подъезде связано с происками Байдена и Обамы. Во-вторых, так проще контролировать ситуацию, старательно выстраивая образ осажденной крепости.

Но это палка о двух концах. Из истории нашей и не только нашей страны хорошо известно, что заигрывание государства с такими вот бдительными гражданами ничем хорошим не заканчивалось. Да и нам самим нужно подумать: хотим ли мы жить в обществе тотального страха? Когда ты будешь вести незамысловатый разговор о жизни за чашкой кофе со своей девушкой или с приятелем в пивной и гонять в голове мысль — а не сдаст ли меня завтра в органы сидящий напротив близкий человек?

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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