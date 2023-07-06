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Петр&Февронья vs Валентин

06.07.2023 17:37|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«В мире вообще не может быть ничего прекраснее фантазий, посещающих головы обезумевших людей»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

Сегодня предлагаю серьезно поговорить о традиционных, прежде всего, семейных ценностях. Которые нам из каждого утюга навязчиво пытаются привить, и которые, нужно это признать, совершенно не желают прививаться. Просто какая-то аллергия у дорогих россиян на традиционные ценности. Подобно тому, как некоторые тела напрочь отказываются адсорбировать лактозу, духовная составляющая не воспринимает то, что, по мнению демиургов современной России, является важнейшей русской скрепой. Вот смотрите, какая у нас тут петрушка получается.

8 июля, в субботу, будет отмечаться т.н. День Петра и Февронии, известный также как День семьи, любви и верности. На этот праздник безуспешно пытаются подсадить россиян последние лет 15, пора бы задуматься, в чем тут проблема, если результат примерно нулевой.

Скриншот из открытых источников (социальная сеть «ВКонтакте»)

Зачем вообще придумали этот праздник — вопрос философский. Согласно официальной версии, ради укрепления традиционного русского понимания правильных отношений между мужчиной и женщиной, чтобы, значит, демография у нас развивалась в правильном направлении, а не как сейчас. Но достаточно почитать то, что год назад, на стадии государственного утверждения данного праздника, писали депутаты от партии власти и госпропаганда в целом. Речь шла о том, что необходимо дать достойный ответ пустившему слишком глубокие корни на территории православной Руси «насквозь католическому» Дню Святого Валентина. Изгнать его не только из публичного мейнстрима, но и из головы российской молодежи. Которая натурально сходит с ума ежегодно в преддверии 14 февраля — все мечутся, как угорелые, дарят «валентинки», а женщинам — цветы, и вообще вокруг творится безудержное «ми-ми-ми». Более того, в День Св. Валентина бывает и такое, что пресловутые валентинки мужчины дарят мужчинам, а женщины — женщинам, а это, как вы понимаете, ни в какие русские устои не лезет. Такой вот праздник-унисекс, откуда, по мнению особо ретивых противников 14 февраля, недалеко и до пропаганды ЛГБТ.

А вот про то, что 8 июля можно отпраздновать де-факто российский аналог западного праздника, знают единицы. Отмечать же его не будет практически никто, разве что какую-нибудь прикормленную молодежь выведут по разнарядке, и те будут пытаться имитировать великое таинство любви и верности, как они это понимают, старательно пряча кислое выражение лица, потому что приходится на это все тратить выходной день.

Почему так? Почему 14 февраля, в День Св. Валентина, без всякого понукания, мужчины, с безальтернативностью раннинбэка в американском футболе, ломятся в цветочные магазины, женщины с загадочной улыбкой на лице готовят своим мужчинам сюрприз, а 8 июля, в День ничуть не менее святых Петра и Февронии, несмотря на титанические потуги госпропаганды, не происходит примерно ничего духоподъемного, а 99% людей вообще не в курсе, что есть такой официальный праздник? Объективно Св. Валентин одержал чистую и безоговорочную победу техническим нокаутом, Петр в обнимку с Февроньей, лежат поверженные в углу ринга. Разберемся, почему на этом поле игра идет в одни ворота.

Зайдем с козырей и остановимся на главном. Проблема, как обычно, в методе. В нашем случае с Петром и Февроньей упор сделан на «духовные скрепы», связь поколений и, в конечном счете, на пропаганду. А у подлых наймитов проклятущего Запада акцент на мерч и маркетинг. Масс-маркет и внешняя атрибутика двигают Святого Валентина, на святость которого всем, разумеется, плевать с высокой колокольни. Это все очень поверхностно, примитивно, рассчитано на простейшие человеческие инстинкты. Помните многолетнюю рекламу Coca-Cola «Праздник к нам приходит»? Элементарно, но это идеально работает на массовое сознание. Такой подход стимулирует экономические отношения, процесс предвкушения и ожидания, похода по магазинам, выбора подарков. Классический пример — предрождественская суета. Как это выглядит можно посмотреть, например, в старом, добром и очень легком американском фильме «Интуиция».

У нас же ничего подобного нет. Идеологи Дня Петра и Февроньи придумали какой-то праздник великомучеников. В стиле хрестоматийной «черепахи Душнилы» молодежи разъясняют, что у Петра и Февроньи жизнь была тяжела, откровенно говоря — полная «задница» у них была, а не жизнь. Петр болел проказой и неиллюзорно разваливался на части на глазах соплеменников, которые, как вы понимаете, были не в восторге от такого соседства, харрасили и шеймили Петра, а по касательной прилетало и Февронье. Но типа там они что-то преодолели, и был даже в финале какой-то примитивный хеппи-энд. Представьте лица современной молодежи, когда вы им расскажете, что эта история — образец для подражания. Но даже такой не слишком сексуальный сюжет можно было бы красиво преподнести, окружить легенду интересным флером и атрибутикой. Но увы, вместо современных технологий проникновения в мозг подрастающего поколения, не придумали ничего лучше, чем заунывно втирать скучную и, откровенно говоря, мутную легенду через уроки «Разговоры о главном» и примитивные «мемасы», рассчитанные, разве что, на одноклеточных.

Источник: livejournal.com

Ну что может быть проще? Ведь государство наше, в отличие, например, от американского, может императивно воздействовать на бизнес. Можно легко и непринужденно формировать вокруг нового праздника, раз уж он социально значимый для государства, интересную идеологию. Начать, к примеру, с ежегодной программы скидок на шмот, приуроченной к Дню Петра и Февроньи. Придумать действительно классный стильный мерч для разных поколений. Должна быть какая-то «фишка», как эти банальные до зубодробительного скрежета «валентинки» к 14 февраля. Но об этом даже не помышляют. Кому-то наверху наивно кажется, что должного эффекта смогут достичь при помощи унылых и тошнотворных текстов в госпропагандистких медиа. Но нужно просто найти в себе смелость и признать факт — потуги госпропаганды навязать россиянам «правильное видение» отношений вызывают исключительно отторжение.

Мне как-то даже неудобно говорить о столь очевидных вещах, что современный праздник совершенно невозможен без качественного визуального контента. У нас же есть примеры успешных праздников — Новый год, День Победы, у которых мощнейшее визуальное сопровождение. Мы знаем, как выглядит Санта Клаус, «валентинка» и тыква на Хэллоуин. А что мы знаем о Петре и Февронье? Да вообще ничего. А если погуглить, то увидим каких-то согбенных старцев, которых сильно помотала жизнь. Хорошие, наверно, люди были эти Петр и Февронья. Но ведь стоит задача их примером приобщать молодежь к правильным ценностям. Скажите, что привлекательного для молодежи в побитых жизнью стариках? Ради бога, не подумайте, что я тут хочу принизить святость упомянутых персонажей или поглумиться над старостью — совершенно не об этом разговор. А о том, что массовый праздник без грамотного маркетинга невозможен.

Я намеренно комментирую ситуацию с изрядной долей жесткости и цинизма, дабы показать всю безнадежность используемых методов отваживания страну от легкомысленного Святого Валентина и приобщения к «семье, любви и верности». Приобщить можно чему угодно. Но в современном обществе это возможно лишь посредством качественной рекламы и маркетинга, а не заунывных проповедей школьных учителей, значительная часть которых, мягко говоря, неуспешны в личной жизни и вряд ли могут быть для подростков примером для построения гармоничных межличностных отношений.

Не так это работает. Тот случай, когда нужно брать у стратегического противника их приемы, потому что они, черт побери, эффективны. Еще раз: качественный стильный мерч, легкость идеи и обязательно предпраздничные скидки — вот простой, как пожарный лом, рецепт успеха.

Еще один принципиальный момент. Обратил внимание, что важной составляющей раскрутки Дня семьи, любви и верности является пропаганда добрачного целомудрия. Я уж, наивный, думал, что хотя бы такого мракобесия не осталось, но снова ошибся. Добрачное целомудрие — ну, камон, вы вообще в каком веке живете? Героически запретили в школе уроки полового просвещения, якобы это чуть ли не растление малолетних. Много в школе назидательно говорят о правильных ценностях и, видимо, об этом самом целомудрии. И каков результат? А вот он — вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Псковская область вошла в число регионов с самыми высокими показателями по абортам, наряду с многими другими регионами. Отличное достижение.

Вообще в этой эпической битве «наших» Петра и Февроньи против «ихнего» Валентина (тут бы неплохо вспомнить, что Св. Валентин был канонизирован в V веке, задолго до разделения христианской церкви на католическую и православную, так что он вполне себе наш, православный святой), как море в капле воды отражается российская битва с западной пропагандой. Долгие годы мы ругаем эту пропаганду последними словами, рассуждаем, что нам бы надо свою пропаганду сделать такой, чтобы она могла достойно отвечать. Но никто не готов признать, что наша пропаганда крайне примитивна и немощна. Она вся какая-то нелепая и угловатая, сделанная вроде за немаленькие деньги, но такое впечатление, что из веток и известной субстанции. Российская госпропаганда несовременна. Она напоминает сварливую старую деву, которая возмущается, если кто-то осмеливается иметь альтернативный взгляд на окружающий мир, хотя время ее давно ушло.

И, конечно, наша пропаганда абсолютно не настроена на результат. Ей важен процесс, регулярное поступление платежей и освоение средств, отчетность для галочки. При таком подходе совершенно невозможно победить Запад в информационной войне. Потому что Запад как раз ориентирован на достижение результата, нужно это признать. Поэтому «их» Святой Валентин рвет «наших» Петра и Февронью на британский флаг. И если не поменять принципиально подходы, этот частный пример станет общим правилом.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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