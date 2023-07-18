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Реплика Константина Калиниченко: Ленин vs фонтан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил заменить памятник Ленину на центральной площади Пскова на красивый современный фонтан. А памятник вождю мирового пролетариата перенести в более подходящее место.

Справедливости ради, в самой идее перемещения статуи Ильича с площади Ленина нет ничего нового. Региональная власть неоднократно играла в этот своеобразный пинг-понг с коммунистами, вбрасывая тему и наблюдая, как отреагирует общество. Впервые это предложили еще демократы в лихие 90-е. Из предшественников действующего губернатора дальше всех зашел Андрей Турчак, при котором даже был проведен конкурс на тотальную реконструкцию главной городской площади, а в победившем проекте, разумеется, никакого памятника Ленину не было и близко.

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Псковские коммунисты каждый раз реагировали нервно, требовали от власти оставить Ленина в покое и заняться более важными делами. Но дело было, конечно, не в коммунистах, а в поколении людей, воспитанных на идеях марксизма-ленинизма — они однозначно были против деинсталляции Ленина с одноименной площади. Правда или нет, не знаю, но слышал от серьезных людей такую историю, что раньше была установка федерального центра не трогать памятники Ленину до тех пор, пока его тело не вынесли из мавзолея, чтобы не злить коммунистов на ровном месте такими инициативами.

Тут можно было бы поставить точку. Но, кажется, общественное мнение переменилось. Вот результаты опроса в Telegram-канале «Псковская Лента Новостей», в котором проголосовало почти 1300 человек, и около 70% высказались в пользу переноса памятника Ленину в более подходящее для него место.

Результаты опроса в Telegram-канале «Псковская Лента Новостей»

Конечно, любое интернет-голосование не дает нам абсолютного знания. Поэтому, мне кажется, тут нужен настоящий, местный плебисцит, тем более, что тема действительно острая. Коммунисты сегодня в очередной раз заявили, что «подавляющее большинство наших сограждан» против переноса памятника. Пора бы в этих домыслах и спекуляциях поставить раз и навсегда жирную точку.

Если рассуждать логически, то центральная часть Пскова выглядит парадоксально и неуместно. Традиционно в любом древнем городе главную площадь украшает какой-то местный персонаж, абсолютно знаковый для данного города. В Праге стоит памятник Святому Вацлаву, в Вене — императрице Марии Терезии, в Ярославле — Ярославу Мудрому, во Владимире — князю Владимиру, в Великом Новгороде — Александру Невскому. И только в Пскове главную городскую площадь «украшает» тиражный формованный истукан, отлитый в бронзе по лекалам, утвержденным в Политбюро ЦК КПСС. Таких «лениных» по всей России скульпторы средней руки штамповали конвейерным способом. Ценности в этом монументе нет никакой — достаточно посмотреть, что все экскурсионные группы, посещающие исторический центр Пскова, обходят памятник Ленину, как чумной барак. Потому что туристам нужны интересные памятники — рыцарь в сияющих доспехах, водопроводчик из канализации, а не многократно повторенный образ вождя мирового пролетариата.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы сейчас не обсуждаем историческое значение Ленина — эта тема отдельной дискуссии. Никто не предлагает сдать бронзового Ильича в «цветмет» на переплавку или выкинуть на заднем дворе. Речь о перемещении в какой-то парк, может быть, к музею «Домик Искры», где памятник был бы вполне уместен с идеологической точки зрения. Тем более, что общественное мнение, как мы видим, согласно с таким решение вопроса.

Памятник Ленину на площади Ленина в Пскове

Но что взамен? Не оставлять же, простите, дырку на месте памятника? Губернатор Михаил Ведерников предлагает большой красивый фонтан. Хорошая идея, никому еще не стало плохо от фонтана. Но, возможно, есть повод обсудить, что в принципе должно быть на этой площади? Наверное, и памятнику там есть место, но кому?

Не пора ли появиться памятнику знаковому деятелю псковской истории? Человеку, сделавшему для Пскова многое, оставившему тут реальный след, а не сомнительные легенды. Князю Довмонту, например — ведь это решение просто лежит на поверхности, ведь рядом находится Довмонтов город, князь Довмонт канонизирован и почитается местным святым. Он присутствует в Великом Новгороде на памятнике Тысячелетию России, а в родном Пскове, такое впечатление, что в исторический бан попал. Зато княгини Ольги у нас целых две, скоро третья появится.

И последнее. Псковичи, нужно это принять как аксиому, достаточно инертны даже в очевидных ситуациях, будут сидеть и ждать, пока кто-то примет окончательное решение. Поэтому властям нужно, учитывая сложившееся общественное мнение по данному вопросу, брать дело в свои руки и претворять хорошую задумку в жизнь. Потомки, да и большинство ныне живущих псковичей такой власти будут премного благодарны.

Константин Калиниченко