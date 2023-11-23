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Страна чудес без тормозов

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Чем больше у человека слабостей, тем охотнее он сострадает слабостям своих ближних»

Харуки Мураками «Страна Чудес без тормозов и Конец Света»

Нам довелось жить в обществе тотального запрета. Дня не проходит, чтобы в очередной раз что-нибудь не запретили. Коллективный Запад запретил русским ездить в просвещенную Европу – как сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, «право приобщения к достижениям европейской культуры необходимо заслужить». Ну а мы, русские, стало быть, не заслужили – то ли рылом не вышли, то ли поведение плохое. Наши родные чиновники и депутаты не отстают, на западные запреты отреагировали «симметрично», в формате «в ответ на недружественные действия Запада — будем бомбить Воронеж». То есть тоже приступили к запретам. Они за нас решают, какие фильмы нам смотреть, какую музыку можно слушать, а какую нельзя. Из последнего – запретили к публичной демонстрации культовые песни «Моряк» и «Опиум для никого» «Агаты Кристи». Какие-то умники увидели в них пропаганду наркотиков. Эпический бред – «Опиум для никого» я слушал в своей жизни раз двести, при этом наркоманом почему-то не стал. Впрочем, это ерунда – песня присутствует на всевозможных сервисах, желающие смогут еще не раз послушать. Скорее тут уместно говорить об очередном случае «эффекта Стрейзанд», когда запрет лишь подогревает интерес к, прямо скажем, давно остывшему блюду.

У нас почти ничего теперь нельзя критиковать, не рискуя попасть под какой-то новый запрет. Как показала практика, даже глупая пубертатная шутка может превратить человека в иностранного агента. И бог бы с ним, когда всей этой мании запрещения следуют депутаты в Госдуме, которым надо как-то быть заметными для СМИ, или условные «Мизулины», таким образом зарабатывающие себе на веселую жизнь. Но, увы, запретительный зуд проник в мозг самых обычных людей.

Скриншот страницы Ирины Назаровой в социальной сети «ВКонтакте»

Пару дней назад известная в Пскове персона, экс-руководитель госмедиахолдинга Псковской области Ирина Назарова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разразилась эмоциональным постом, суть которого вкратце сводится к тому, что на фронте гибнут люди, а псковичи имеют наглость веселиться. Пляшут псковичи, понимаете ли, в неподходящую для этого эпоху. Не время улыбаться, говорит Пскову экс-медиаменеджер Ирина Назарова. В эти дни надлежит убедительно скорбеть, желательно публично, выворачиваясь скорбью наизнанку, собирая вокруг себя зрителей-единомышленников.

Это даже не пост, а какая-то проповедь в духе Савонаролы в расцвете сил. Не сомневаюсь, дай Ирине Назаровой власть, и она устроила бы в Пскове «Костер тщеславия», на котором сожгли бы весь развлекательный контент, а следом на костер пошли бы те, кто имеет наглость улыбаться в столь трудное для страны время. Парадокс еще и в том, что я отлично помню прежнюю Ирину Назарову – абсолютно нормального адекватного человека, с хорошим чувством юмора и, главное, здравым чувством реальности. В мире псковских журналистов вам многие расскажут, что и веселиться экс-директор госмедиахолдинга умела не хуже других.

Давайте, кстати, вспомним, как год назад г-жа Назарова столь же эмоционально требовала уничтожить в Пскове мурал с изображением картины Бориса Григорьева «Портрет американского поэта Уолта Уитмена» на том основании, что Уитмен был лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

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В здоровом обществе в подобной ситуации можно было бы просто пройти мимо, покрутив пальцем у виска, мало ли, кто как сходит с ума. Но, к сожалению, мы имеем дело не с единичным случаем мракобесия, а с вполне выраженным трендом. Эти «скорбецы», как тараканы, лезут изо всех щелей и уже пытаются диктовать обществу, как ему следует себя вести в повседневной жизни. Невооруженным глазом видно, что очень рассчитывают на помощь государства в своей «битве с радостью».

Что тут сказать? Грустно. В очередной раз хочется спросить: «Мир, куда ты катишься? Ты сошел с ума?» Жили же нормальной, более-менее здоровой жизнью долгие годы. Праздновали, когда и что хотели: одни отмечали Новый год, другие – Хэллоуин, третьи – День Конституции, а четвертые – День Парижской коммуны. И никому дела не было. А теперь отдельные граждане откуда-то набрались смелости, берутся объяснять жителям 200-тысячного города, когда им можно радость испытывать, а когда нельзя. Это просто апофеоз наглости и высокомерия. Впрочем, оставим это на совести автора поста.

Я хочу сказать, что праздновали — выражаясь словами г-жи Назаровой, «плясали» — даже в годы Великой Отечественной войны. Возможно, не все знают, но отмечали Новый год и с 1941 на 1942-й, когда поводов для радости было поменьше, чем сегодня. Но народ жил – потому и выиграли войну, что не только скорбели о погибших, но и думали о будущем, о том, какая будет жизнь после войны. Никто в здравом уме не думал, что вот закончится война и будем скорбеть десятилетиями, потому что мы 28 миллионов потеряли…

Почему в те годы в тылу праздновали и веселились? Потому что это – норма жизни. Умение радоваться в трудные времена – признак здорового человека. Помимо того, что это нормальная защитная реакция. Представьте, как будет выглядеть наше общество, если мы превратимся в хмурых вечно скорбящих зануд, злобно гавкающих на каждого, кто посмел хотя бы улыбнуться.

Что еще важно понимать. Наше общество пребывает в сильнейшем напряжении со времен пандемии COVID-19 и массовых ограничений. Мы уже почти 4 года живем в условиях жесткого стресса, когда одна проблема уходит лишь для того, чтобы на ее место заступила другая, еще более сложная. Государство наше, такое впечатление, только подливает масла в огонь новыми запретами. Российское общество все больше напоминает кипящий котел, по всему периметру которого кто-то старательно заваривает клапаны, чтобы излишки пара и давления некуда было стравить. Думаю, все знакомы с физикой и термодинамикой, понимают, чем грозит котлу повышающееся внутреннее давление при заваренных клапанах.

Скорбецы хотят скорбеть и сидеть с вечно постными лицами? Что ж, это их право, могут заниматься этим со всем доступным воодушевлением, пусть хоть лоб себе расшибут в скорбном экстазе. Но других в ваш унылый депр, пожалуйста, не втягивайте. Не нужно дискредитировать жизнь и заниматься эмоциональным экстремизмом в светском государстве. У вас по жизни «Апокалипсис сегодня»? Так это ваши проблемы, а не общества.

Если мы хотим, чтобы мир окончательно не сошел с ума, именно в такие трудные, во всех смыслах, времена нужно радоваться жизни и иметь способность с оптимизмом смотреть в будущее. А не уподобляться Швондерам, у которых одни «суровые годы» сменяют другие, и нет просвета в мрачной серой тьме.

Константин Калиниченко