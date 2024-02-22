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Блоги / Константин Калиниченко

Запрещенные писатели

22.02.2024 17:10|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Будешь читать то же, что и остальные — начнешь думать, как все»

Харуки Мураками «Норвежский лес»

В России из продажи изымаются 252 книги, внесенные в составленный в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли список, в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Этой новостью интернет шокировал проснувшихся вчерашним утром. Нашлись, в очередной раз, «неравнодушные граждане», которые настолько глубоко прониклись идеей борьбы с однополой любовью, что не поленились перелопатить уйму мировой литературы, начиная с древнейших времен, вплоть до современных писателей. Так появился «Список запрещенных книг», подлинность этого списка уже подтвердили на маркетплейсах.

Фрагмент т. н. «Списка запрещенных книг»

Разумеется, тут же набежали какие-то прикормленные общественники, ринулись с пеной у рта доказывать, что никакого списка нет, а если и есть, то это так, для ознакомления и общего развития. Только вот ритейл, не дожидаясь разрешения ситуации, стал потихоньку изымать с полок литературу из вышеупомянутого перечня. Да и уважаемое федеральное издание «КоммерсантЪ» подтверждает: список есть – медицинский факт.

Казалось бы, давно пора перестать удивляться, но, если вы культурный образованный человек, трудно пройти мимо этой истории. Прежде всего, это абсолютно позорный список. Люди, которые борются с книгами – это вредные и трусливые, мелочные людишки. Они, по каким-то своим причинам, боятся слова, боятся правды. Кроме того, согласитесь, возникают вполне стойкие ассоциации с другими эпизодами из богатой истории борьбы власти с литературой.

Но вдруг я тут безосновательно нагнетаю, а предлагается запретить то, что действительно вредно и опасно для русского человека? Давайте посмотрим, что же попало в «Список запрещенной литературы» под маской борьбы за традиционные ценности. Набирайте, как говорится, воздух в легкие, займите в пространстве устойчивое положение, если сидите на стуле, постарайтесь с него не упасть. Потому что только классиков мировой литературы там два-три десятка человек.

Например, Платон. Да, тот самый, древнегреческий. Чем не угодил современным литературным штурмовикам один из отцов мировой философии? Под запретом оказалось прекрасное, но, возможно, не самое известное произведение «Пир». Это диалог драматурга Аристофана, философа Сократа и политика Алкивиада о любви, разумеется, вымышленный. На ту беду, древние жители Эллады были бисексуальны – таковы были в Древней Греции традиционные ценности, поэтому там, конечно, разная любовь имеет место. Но при таком подходе нужно запретить весь пласт греческой и римской литературы.

Под запрет попал «Декамерон» Бокаччо – одно из главных литературных произведений эпохи Ренессанса. «Декамерон», если не ошибаюсь, состоит из порядка ста новелл – какая именно вызвала баттхерт у отечественных запретителей, неизвестно. Это, кстати, тоже показательный момент – никаких объяснений, почему то или иное произведение оказалось в ряду запрещенных, не дается, каждый волен строить собственные предположения и версии.

Еще один участник проскрипционного списка – роман «Монахиня» французского просветителя Дени Дидро. Это просто какой-то глупый казус. Во-первых, запрещать классиков французского Просвещения – это натуральное мракобесие. Во-вторых, насколько я помню это произведение, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего пропаганду ЛГБТ* там нет и близко. Другое дело, что, в традициях эпохи, Дидро довольно жестко проходится по католическому монашеству, но какое, спрашивается, цензорам дело до того, что французские монастыри в 18 веке не являлись образцом высокой морали?

«В поисках утраченного времени» – грандиозное произведение Марселя Пруста тоже попало под запрет. За что? Опять же трудно сказать. В 7-томном романе Пруст много пишет о деградации общества и падении нравов. Есть там, среди прочего, сюжет про Содом и Гоморру. Подозреваю, что авторы этого горе-реестра Пруста не читали – автор сложный, IQ хватило только по оглавлению пройтись. А там – «Содом и Гоморра», в прямом и переносном смысле. Пруст развенчивал лживую общественную мораль и фальшь в отношениях. Разумеется, никакой пропаганды этого самого там нет в помине, но, когда ты не читаешь дальше заголовков, легко попасть в глупую ситуацию. Или что же, данный запрет следует понимать, как недопустимость критики порочных общественных явлений? Похоже, авторы списка тут окончательно запутались и вышли на самих себя.

Добрались своими кривыми потными ручонками и до Оскара Уайльда и его «Портрета Дориана Грея». Ну, тут все понятно, сам Wilde имел достаточно дикий нрав, не гнушался различных экспериментов. Его моральный облик вызывал шок у современников, откровенно говоря, Уайльд был революционером британской повседневной жизни. Конечно, общепринятую ханжескую викторианскую мораль он ломал об колено. И как бы мы к этому ни относились, он является одной из крупнейших фигур мировой литературы. Запрещать книги Уайльда – все равно, что запретить упоминать Диего Марадону в истории футбола, на том основании, что великий аргентинский футболист вел нездоровый образ жизни.

Список бесконечно длинный, поэтому перечислю только громкие имена, чьи произведения попали под запрет за якобы пропаганду ЛГБТ*. Чак Паланик, Стивен Фрай, Паоло Коэльо, Хулио Кортасар, Стефан Цвейг, Стивен Кинг, Уильям Берроуз, Вирджиния Вулф, оба Мураками – Рю и Харуки, Ирвин Уэлш (все же смотрели культовый фильм «На игле» с молодым Юэном Макгрегором?). С Уэлшем, пожалуй, самая смешная история вышла. Авторы, видимо, только приступили к ознакомлению с творчеством живого классика современной литературы, поэтому под запрет попал лишь роман «Сексуальная жизнь сиамских близнецов». А, например, романы «Порно», «Дерьмо», «Героинщики» и, собственно, самый известный роман «На игле» не запрещены. С чем мы тут имеем дело: с фантастической избирательностью и обыкновенным идиотизмом исполнителя, я даже думать не хочу.

Ну и вишенка на торте. В этот перечень попал Федор Михайлович Достоевский. Не самое его известное произведение «Неточка Незванова». Врать не буду, не читал. Мне трудно поверить, что классик русской литературы пропагандировал однополую любовь, но насквозь лживую общественную мораль он обличал нещадно, кажется, во всех своих произведениях. Поэтому, вообще не удивлюсь, если по мере дальнейшего развития нашего общества на пути утверждения традиционных ценностей, Достоевского запретят полностью…

Подводя итог, скажу, что, по всей этой истории у меня для вас есть 2 новости: плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что, если у нас начали запрещать художественную литературу, книги классиков, таких как Кортасар, Мураками и Достоевский, то, дамы и господа, плохи наши дела. Где-то мы опять свернули не туда, если сверху нам указывают, что читать, какие идеи и нормы морали правильные, а какие наказуемы.

Но есть и хорошая новость. Дело в том, что кретины, генерирующие подобные запреты, очевидно, люди малограмотные и плохо учили в школе отечественную историю. Иначе бы знали, что со времен «Самиздата» самый действенный способ сделать книгу популярной – запретить ее и начать гнобить ее автора, если он вдруг еще живой.

Поэтому вы знаете рецепт. В интернете очень легко отыскать этот «Список литературной запрещенки» из 252 наименований. Берите на вооружение. Лично я именно так и поступлю.

Константин Калиниченко

* признано в РФ экстремистским движением и запрещено

Теги: #литература #ЛГБТ #Резонер #писатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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