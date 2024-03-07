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У политики не женское лицо

07.03.2024 15:40|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.


 

«Взаимоотношения людей, в особенности мужчин и женщин, как бы это сказать… необходимо рассматривать шире. В них все запутаннее, эгоистичнее и невыносимее»

Харуки Мураками «Мужчина без женщин»

Накануне единственного дня, когда мужчинам безальтернативно надлежит выказывать респект и уважение женщинам, предлагаю посмотреть на ситуацию шире. Все же 8 марта Кларой Цеткин и Розой Люксембург было придумано не для того, чтобы тысячи мужчин сначала горестно вздыхали, тужась изобрести небанальный подарок близким женщинам или коллегам по работе, а потом, вручив тюльпаны, радостно выдыхали, потому что теперь целый год можно об этом не вспоминать. 8 марта – праздник политический, праздник «женщины-освобожденной», означающий, что в современном цивилизованном мире женщина перестала быть бесправным инкубатором, служащим для восполнения убыли народонаселения, и необходимой домашней утварью, соединяющей в себе функционал стиральной и посудомоечной машины, пылесоса и газовой плиты. 8 марта нам дано как важное напоминание, что женщина – такая же полноценная часть общества, как и мужчина, ровно с теми же правами и обязанностями. Все стереотипные суждения про патриархат, «за мужем, как за каменной стеной», «хранительницу домашнего очага» – это не что иное, как пережитки дремучих эпох, которые мы все никак не можем сбросить в прошлое с парохода современности.

Немецкий плакат, посвящённый Международному женскому дню, 8 марта 1914 года

В последние ±100 лет женщины, в принципе, добились равноправия в обществе. Где-то благодаря простому восстановлению справедливости – например, отход от домостроевских заблуждений очень быстро доказал, что женщина может быть эффективным руководителем. Где-то в силу попыток доказать, что в традиционно мужских забавах женщина тоже может быть успешна. Тут не все так однозначно, например, мне, при всей толерантности, довольно неприятно и неинтересно смотреть женские силовые единоборства, женщин, рвущих и толкающих штангу, и женщин, играющих в американский футбол. Но это, в общем, вкусовщина.

В одном лишь женщины пока не могут преуспеть – в большой политике. Миром, со времен библейского потопа, правят мужчины, и наша страна тому наглядное подтверждение. Эмансипации, суфражизм, всеобщее избирательное право, Екатерины Фурцевы и Анджелы Дэвис, по сути вещей, мало, что изменили.

Посмотрите, как самоидентифицирует себя Россия. Мы – империя, сила, с которой все должны считаться. От нас за версту пахнет адреналином и тестостероном, мы демонстрируем готовность к внешней экспансии, подобно древним цивилизациям, которые жили лишь до тех пор, пока могли расширяться, захватывать и присоединять. Наше государство в любой момент готово показать, извиняюсь за аналогию, что у него есть яйца. И, опять же, в любой момент оно может проверить, а есть ли они у соседей, или они там ослабли местами и морально разложились на молекулы? Конфронтация с внешним миром – важный принцип существования государства. Наша власть сама существует в постоянном напряжении и держит в этом состоянии свой народ. Считает, что, если не будет врага или, хотя бы, его образа, мы из воинов оперативно превратимся в евнухов, и последствия будут необратимыми.

Нам бы иной раз расслабиться, избавиться от комплекса осажденной крепости и ощущения, что нас не уважают и «кругом враги». Но система, где власть принадлежит воинственным мужчинам, шансов на это не оставляет.

Вы скажете, что женщин во власти полно, некоторым кажется, что их там даже слишком много. По данным Росстата, порядка 40% руководящих должностей, в т. ч. в государственной власти, занимают женщины. Может показаться, что раз такой достойный процент, то и проблема высосана из пальца. Но, увы, номинальные цифры способны лишь обмануть и увести нас в ненужную сторону. Смотрите, как все выглядит на самом деле.

Во-первых, эти 40% не должны вводить в заблуждение. Количественный показатель тут фиксирует «среднюю температуру по больнице». Абсолютное большинство женщин-руководителей – менеджеры среднего звена. «Тоскатели рояля», «рабочие сцены» – исполнители заданий, поставленных топ-менеджерами. На своих руководящих должностях они лишь потому, что в этой роли реально успешны и эффективны. Вероятно, более успешны, чем мужчины. Но выше определенной планки им не прыгнуть, какую бы запредельную эффективность они не демонстрировали. Потому что так устроен этот мир.

Во-вторых, те женщины, которые, в виде исключения, конечно же, пролезли сквозь игольное ушко в верхний политический эшелон – это, простите, уже не вполне женщины. Это, скорее, «мужики в юбке». Можно вспомнить премьер-министра Израиля Голду Мейр, которую за глаза называли «единственным мужчиной в правительстве», Маргарет Тэтчер – «железную леди», Ангелу Меркель, 20 лет державшую стальной хваткой не только Германию, но и остальную Европу. Если вы почитаете немецкую прессу и особенно блогосферу, вы узнаете, почему из двух последних канцлеров Германии «мужиком», в хорошем смысле слова, считают отнюдь не Олафа Шольца.

Что-то подобное было и есть в российской политике – женщины-политики либо чрезвычайно эффективные исполнители, либо косплеят мужчин во власти. Не хочу тут примеры приводить, чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть, но, думаю, любой без труда найдет подходящие случаю сюжеты. А из истории достаточно будет вспомнить главную русскую женщину-политика — княгиню Ольгу, политическим прагматизмом и безжалостностью удивлявшую даже современников.

Давайте немного пофантазируем, как оно могло быть, если бы этим миром правили женщины. Убежден, в таком случае мир был бы совершенно иной. Деньги и ресурсы в нем тратились бы не на удовлетворение фаллических амбиций и внешнюю экспансию, а на мир и любовь к ближнему. На построение уютного и комфортного мироздания. Если бы миром правили женщины, государство не пыталось судорожно решать проблемы демографии, рождая неоднозначные, а порой и вредные инициативы, вроде выплат миллиона рублей за рождение ребенка. Я вот так думаю, что женщины намного лучше понимают в демографии, чем политики-мужчины. Думаю, что и спецоперации в таком мире были бы другие, без крови и слез.

В общем, с какой стороны ни смотри, не хватает российской политике женского начала. Да так не только в России, а во всем мире. Сами посмотрите – кругом говорят о войне, в широком смысле слова. Тут гибридные войны, там – информационные. Все бряцают оружием, учитывают пушки, считают патроны, рассуждают о стратегии, потерях на поле боя и искусстве войны.

Просто какой-то Mortal Kombat. То ли до полной победы, то ли до гарантированного взаимного уничтожения – не разберешь. Таков уж этот мир мужчин.

Константин Калиниченко

Теги: #политика #Резонер #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
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