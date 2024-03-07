Блоги / Константин Калиниченко

У политики не женское лицо

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.





«Взаимоотношения людей, в особенности мужчин и женщин, как бы это сказать… необходимо рассматривать шире. В них все запутаннее, эгоистичнее и невыносимее»

Харуки Мураками «Мужчина без женщин»

Накануне единственного дня, когда мужчинам безальтернативно надлежит выказывать респект и уважение женщинам, предлагаю посмотреть на ситуацию шире. Все же 8 марта Кларой Цеткин и Розой Люксембург было придумано не для того, чтобы тысячи мужчин сначала горестно вздыхали, тужась изобрести небанальный подарок близким женщинам или коллегам по работе, а потом, вручив тюльпаны, радостно выдыхали, потому что теперь целый год можно об этом не вспоминать. 8 марта – праздник политический, праздник «женщины-освобожденной», означающий, что в современном цивилизованном мире женщина перестала быть бесправным инкубатором, служащим для восполнения убыли народонаселения, и необходимой домашней утварью, соединяющей в себе функционал стиральной и посудомоечной машины, пылесоса и газовой плиты. 8 марта нам дано как важное напоминание, что женщина – такая же полноценная часть общества, как и мужчина, ровно с теми же правами и обязанностями. Все стереотипные суждения про патриархат, «за мужем, как за каменной стеной», «хранительницу домашнего очага» – это не что иное, как пережитки дремучих эпох, которые мы все никак не можем сбросить в прошлое с парохода современности.

Немецкий плакат, посвящённый Международному женскому дню, 8 марта 1914 года

В последние ±100 лет женщины, в принципе, добились равноправия в обществе. Где-то благодаря простому восстановлению справедливости – например, отход от домостроевских заблуждений очень быстро доказал, что женщина может быть эффективным руководителем. Где-то в силу попыток доказать, что в традиционно мужских забавах женщина тоже может быть успешна. Тут не все так однозначно, например, мне, при всей толерантности, довольно неприятно и неинтересно смотреть женские силовые единоборства, женщин, рвущих и толкающих штангу, и женщин, играющих в американский футбол. Но это, в общем, вкусовщина.

В одном лишь женщины пока не могут преуспеть – в большой политике. Миром, со времен библейского потопа, правят мужчины, и наша страна тому наглядное подтверждение. Эмансипации, суфражизм, всеобщее избирательное право, Екатерины Фурцевы и Анджелы Дэвис, по сути вещей, мало, что изменили.

Посмотрите, как самоидентифицирует себя Россия. Мы – империя, сила, с которой все должны считаться. От нас за версту пахнет адреналином и тестостероном, мы демонстрируем готовность к внешней экспансии, подобно древним цивилизациям, которые жили лишь до тех пор, пока могли расширяться, захватывать и присоединять. Наше государство в любой момент готово показать, извиняюсь за аналогию, что у него есть яйца. И, опять же, в любой момент оно может проверить, а есть ли они у соседей, или они там ослабли местами и морально разложились на молекулы? Конфронтация с внешним миром – важный принцип существования государства. Наша власть сама существует в постоянном напряжении и держит в этом состоянии свой народ. Считает, что, если не будет врага или, хотя бы, его образа, мы из воинов оперативно превратимся в евнухов, и последствия будут необратимыми.

Нам бы иной раз расслабиться, избавиться от комплекса осажденной крепости и ощущения, что нас не уважают и «кругом враги». Но система, где власть принадлежит воинственным мужчинам, шансов на это не оставляет.

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Вы скажете, что женщин во власти полно, некоторым кажется, что их там даже слишком много. По данным Росстата, порядка 40% руководящих должностей, в т. ч. в государственной власти, занимают женщины. Может показаться, что раз такой достойный процент, то и проблема высосана из пальца. Но, увы, номинальные цифры способны лишь обмануть и увести нас в ненужную сторону. Смотрите, как все выглядит на самом деле.

Во-первых, эти 40% не должны вводить в заблуждение. Количественный показатель тут фиксирует «среднюю температуру по больнице». Абсолютное большинство женщин-руководителей – менеджеры среднего звена. «Тоскатели рояля», «рабочие сцены» – исполнители заданий, поставленных топ-менеджерами. На своих руководящих должностях они лишь потому, что в этой роли реально успешны и эффективны. Вероятно, более успешны, чем мужчины. Но выше определенной планки им не прыгнуть, какую бы запредельную эффективность они не демонстрировали. Потому что так устроен этот мир.

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Во-вторых, те женщины, которые, в виде исключения, конечно же, пролезли сквозь игольное ушко в верхний политический эшелон – это, простите, уже не вполне женщины. Это, скорее, «мужики в юбке». Можно вспомнить премьер-министра Израиля Голду Мейр, которую за глаза называли «единственным мужчиной в правительстве», Маргарет Тэтчер – «железную леди», Ангелу Меркель, 20 лет державшую стальной хваткой не только Германию, но и остальную Европу. Если вы почитаете немецкую прессу и особенно блогосферу, вы узнаете, почему из двух последних канцлеров Германии «мужиком», в хорошем смысле слова, считают отнюдь не Олафа Шольца.

Что-то подобное было и есть в российской политике – женщины-политики либо чрезвычайно эффективные исполнители, либо косплеят мужчин во власти. Не хочу тут примеры приводить, чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть, но, думаю, любой без труда найдет подходящие случаю сюжеты. А из истории достаточно будет вспомнить главную русскую женщину-политика — княгиню Ольгу, политическим прагматизмом и безжалостностью удивлявшую даже современников.

Давайте немного пофантазируем, как оно могло быть, если бы этим миром правили женщины. Убежден, в таком случае мир был бы совершенно иной. Деньги и ресурсы в нем тратились бы не на удовлетворение фаллических амбиций и внешнюю экспансию, а на мир и любовь к ближнему. На построение уютного и комфортного мироздания. Если бы миром правили женщины, государство не пыталось судорожно решать проблемы демографии, рождая неоднозначные, а порой и вредные инициативы, вроде выплат миллиона рублей за рождение ребенка. Я вот так думаю, что женщины намного лучше понимают в демографии, чем политики-мужчины. Думаю, что и спецоперации в таком мире были бы другие, без крови и слез.

В общем, с какой стороны ни смотри, не хватает российской политике женского начала. Да так не только в России, а во всем мире. Сами посмотрите – кругом говорят о войне, в широком смысле слова. Тут гибридные войны, там – информационные. Все бряцают оружием, учитывают пушки, считают патроны, рассуждают о стратегии, потерях на поле боя и искусстве войны.

Просто какой-то Mortal Kombat. То ли до полной победы, то ли до гарантированного взаимного уничтожения – не разберешь. Таков уж этот мир мужчин.

Константин Калиниченко