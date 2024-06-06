Блоги / Константин Калиниченко

Апокалипсис уже завтра

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Я никогда не подозревал, что ненависть может давить на человека такой реальной физической тяжестью»

Харуки Мураками «Страна Чудес без тормозов и Конец Света»

В последнее время мы все чаще слышим фразу: «Мир стоит на пороге катастрофы». Об этом говорят политики по обе стороны нового железного занавеса. Некоторые перед словом «катастрофа» добавляют слово «ядерная». Мне из Пскова трудно судить, так ли мы близки ко всеобщему апокалипсису, или же опытные политиканы нагнетают атмосферу, грамотно поднимая ставки. Но факт, что мир скатывается в пропасть, кажется мне неоспоримым. Пропасть, вероятно, общая, тут нет смысла делать различия, кто больше прав, и кто первый начал. Жизнь в мире транснациональных корпораций, социальных сетей и экономической взаимозависимости не предполагает варианта, что кто-то ухнет в преисподнюю, а кто-то аккуратно заедет в райские кущи. Если так пойдет дальше, гореть в аду будем все, притом на нашем веку, а не в абстрактной перспективе.

Источник: pikabu.ru

Но вот, что интересно. Страны Запада и их пропаганда с утра до ночи заявляют, что во всех сегодняшних бедах виновата Россия. Если где-то случилась эскалация, это русские виноваты. Я, кстати, не оговорился сейчас – именно русские, а не Россия, Путин, российские власти или что-то еще. Нас теперь шеймят коллективно, по национальному признаку. Как прежде делали с евреями или неграми. Причем по всем фронтам. Вспоминается, как в США в первой половине ХХ века существовали две бейсбольных лиги – одна для белых, другая для негров. Все признавали, что негры играют в бейсбол хорошо, но долгое время никто и помыслить не мог, что черный может оказаться на одном поле с белым. Вот так и русские сегодня – «новые негры». В «цивилизованную Европу» нам ход закрыт. Как однажды сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, «посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека. Пора покончить с туризмом из России». Т.е., рылом мы, русские не вышли, не заслужили привилегии. Спортсмены российские, если хотят участвовать в мировых турнирах, должны вывернуться наизнанку, совершить энное количество каминг-аутов, тогда, возможно, разрешат посоревноваться с просвещенными европейцами.

И ведь никто не спрашивает, имеет ли конкретный человек какое-то отношение к происходящему, может ли повлиять на него? Достаточно того, что ты – русский, а это сегодня в толерантном западном мире практически гарантирует ущемление в правах. Такие у них общечеловеческие ценности на современном этапе.

Впрочем, это всего лишь мелкие неудобства. Можно сказать, что проблемы спортсменов не смертельные, соревноваться можно и в России. А то, что теперь трудно из России попасть в галерею Уффици – ну, что ж, значит не судьба увидеть шедевры Боттичелли и Леонардо. Вполне реально заместить регулярными визитами в Эрмитаж и Третьяковскую галерею.

Есть и реальные проблемы. Суть их в том, что США и Евросоюз активно разрушают сложившийся миропорядок, ничего не предлагая взамен. Миропорядок, сформировавшийся, по большому счету, еще в XIX веке, а в некоторых вопросах даже раньше. Приведу несколько примеров, а вы уж сами делайте выводы, насколько это все опасно для нашего мира.

Неделю назад глава Европейского центрального банка Фабио Панетта заявил следующее: «Все европейские банки из России должны уйти, потому что это создает проблемы». Адресовано это было, прежде всего, австрийскому Raiffeisen Bank и итальянскому UniCredit. Собственно, через них до сих пор Запад еще имеет торгово-денежные отношения с нашей страной. Т.е. Россию хотят поместить в финансовый карцер, перекрыть доступ во внешний мир. Вот только не надо думать, что в мире есть другие банки – китайские, иранские и какие-то еще. Насколько я понимаю, банковская система работает по принципу кровеносной, где западные банки – сердце системы. Если сердце перестанет качать кровь, бесполезно надеяться на то, что найдутся альтернативные пути.

Однако поражает и возмущает другое – то, с какой варварской безапелляционностью высокопоставленный еврочиновник готов сломать то, что работало не одно столетие. «Должны уйти» – это какое-то новое слово в банковской практике со времен рыцарей-тамплиеров, которые, собственно, изобрели современную банковскую систему. В ней главный принцип был такой, что война войной, а банки работают по расписанию. Потому что, повторюсь, банки – это кровеносная система планеты, ей нельзя останавливаться или блокировать какой-то участок тела. Швейцарские и шведские банки, как многие знают, в годы Второй мировой прекрасно работали с обеими сторонами конфликта, и это не вызывало отторжения – все понимали, что по-другому система работать не может. Ни Гитлеру, ни Черчиллю, ни Рузвельту в голову бы не пришло запретить Credit Suisse работать с другой стороной. А теперь банкиры Медичи в гробу переворачиваются, глядя на то, как некий евробюрократ императивно решает, какому банку где можно работать.

Ну, хорошо, допустим, отцепили Россию от западных банков – и что? Типа вы выиграли войну? В Кремле все в ужасе в обморок попадали и запросили пощады? Черта с два. Такие меры способны только вызвать ответные шаги России и усилить международную напряженность.

Другой пример – страны Балтии, в своей антироссийской риторике энергично выпрыгивающие из штанов. Порой кажется, что руководство Литвы, Латвии и Эстонии аж кушать не может, так Россию ненавидит. Но, признавая известную русофобию политических элит этих стран, совершенно не понимаю, зачем они радостно изображают моську, провоцирующую слона? Если у вас все нормально, страны развиваются, что мешает просто жить без ненависти? Ведь у российского руководства терпение может лопнуть и возникнет желание прихлопнуть этого зудящего под ухом комара. А если не прихлопнуть, то создать ему жизнь настолько невыносимую, что ненависть к России и всему русскому надолго отойдет на очень далекий план. Честно говоря, все три прибалтийские республики своим поведением напоминают подростков из «Слово пацана», для которых конфликт – единственный смысл жизни, и нужно постоянно провоцировать кого-то на ответную реакцию – до тех пор, пока не начнется кровавая бойня, где уже трудно понять, кто был прав, а кто ошибался.

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Еще одна актуальная тема – как освоить российские активы, замороженные на коллективном Западе. Это, одновременно, глупо и грустно. Глупо, потому что страны Запада в этом вопросе изображают успешную барышню, которой очень хочется адюльтера, но ей страшно, что об этом подумают окружающие. Все умом понимают, что использовать российские деньги – это примитивное воровство, в какую форму ни облекай. Ну так украдите уже, признайте, что вы – самые обычные воры, а все декларируемые принципы неприкосновенности собственности и прочее – фуфел, пыль в глаза для восторженных представителей стран третьего мира и дураков из российской эмиграции. Но все ломаются, подталкивают других к этому решению. Придумывают какой-то «законный механизм». Потому что страшно – ну как мировой капитал поймет, что надежности европейских банков грош цена, и ваши денежки под благовидным предлогом легко и непринужденно могут освоить на нужды третьих стран? Довольно нелепо выглядит эта группа в полосатых европейских купальниках, собравшаяся на «дело», но все трусят, боятся идти первыми. И, конечно, грустно смотреть, как некогда цивилизованный Запад ломает об колено свои устои, вышвыривает на помойку принципы, незыблемые на протяжении веков.

И снова я задам риторический вопрос: для чего это все? Разве использование замороженных российских денег поможет остановить военные действия? Не вижу я тут никакой логики.

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А из последнего – дискуссия западных политиканов о том, может ли Украина применять полученное оружие по мирным российским городам. Очень интересная постановка вопроса, не правда ли? Судя по ней, сам факт убийства мирных российских граждан западных политиков мало беспокоит. Смущает то, что это будут делать их оружием – немецким, французским, шведским. А ведь неизвестно, чем дело-то кончится. Как бы потом не пришлось отвечать за геноцид мирного населения – западные чистоплюи этого, похоже, реально опасаются.

Но, глядя на общую тенденцию, все идет к тому, что наши бывшие западные партнеры, рано или поздно, перестанут, извиняюсь, изображать политических девственниц. И российские замороженные активы украдут, написав для этого какой-нибудь никому не нужный закон, и бомбить Россию своими ракетами и бомбами разрешат. Это будет в логике мышления коллективного Запада 2024 года. Я только одного никак не возьму в толк: чего они этим добиваются? Неужели, реально верят, что из Кремля выйдет группа товарищей с белым флагом и запросит мира, признав безоговорочную капитуляцию? Ну это просто смешно, потому что просто не существует такого исхода при любом варианте развития событий.

Я думаю, все на самом деле просто. США и странам Европы очень выгодна война. Не важно какая, без разницы, между кем и кем – лишь бы пушки стреляли, а солдаты ходили в атаку. На этой почве можно развивать свою экономику, а политикам – свою карьеру. Круговорот оружия – идеальный способ зарабатывания денег. То, что при этом гибнут люди, не более, чем издержки, на которые не следует сильно рефлексировать. Пусть эти воюют и те – мы же будем в нужный момент подливать масла в костер войны.

Вот только есть нюанс. Баланс в этом деле слишком хрупкий. Пока стороны еще удерживаются от перехода к практикам «судного дня» и взаимного уничтожения. Остались какие-то правила игры и общие принципы. Но они, усилиями коллективного Запада, активно стираются. Если так пойдет дальше, через очень непродолжительное время мы окажемся в ситуации, когда одной из сторон, загнанной в угол, будет нечего терять. Вот тогда, как бы нам всем ни хотелось обратного, может оказаться так, что живые позавидуют мертвым.

Константин Калиниченко