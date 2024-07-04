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Война и мир в 2024 году: время ястребов

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Знаешь, не бывает таких сражений, которыми можно закончить войну. Война зреет изнутри»

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Во вторник случилось, в некотором роде, историческое событие. Состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским, легитимность которого после отмены президентских выборов российское руководство не признает. Вы скажете, что же тут исторического – Зеленский только и делает, что встречается с лидерами европейских стран и просит у них поддержки, а, если называть вещи своими именами, просит денег и оружия. А дело в том, что Орбан предложил украинскому лидеру начать переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта. «Мир – это важный вопрос. Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Я попросил Зеленского подумать: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», – сказал венгерский премьер на итоговой пресс-конференции.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский в Киеве, 2 июля 2024 год. Maxym Marusenko/NurPhoto/Getty Images

Т.е. лидер Венгрии – первый глава западного государства, который прямым текстом заявил о необходимости прекратить войну до полного уничтожения украинской нации, зарыть топор и сесть за стол переговоров. Без, как говорится, аннексий, контрибуций и невыполнимых предварительных условий.

Дело тут не в Орбане, конечно, а в том, что некогда цивилизованный западный мир окончательно сошел с ума. Тамошние лидеры как мантру под копирку повторяют, что «Украина должна продолжать воевать» и «нужно победить Россию». Чуть ли не поголовно превратились в адептов тотальной войны, говорят о ней, как о свершившемся факте. При том, что общественное мнение в целом не поддерживает агрессивную риторику, что логично — люди, в массе своей, совершенно не хотят воевать.

Характерно, что те, кто в 2022 году активно возмущался военными действиями со стороны России, сегодня в первых рядах поджигателей войны. Громче всех из трусов, как водится, выпрыгивают наши балтийские соседи, выплескивая из себя копившуюся долгие годы ненависть к России. Понятно, что им-то не воевать – на поле боя идут украинские, а не эстонские или латвийские мужики. Сколько еще этому продолжаться?

Я попробовал отыскать более-менее объективные данные военных потерь с украинской стороны. Официальные цифры настолько смехотворны, что даже лояльная западная пресса не считает их заслуживающими внимания. Год назад случился скандал, когда высокопоставленная еврочиновница назвала цифру в сто с лишним тысяч. Ее тут же пристыдили за столь яркое откровение, но так никто и не опроверг. А вот авторитетное американское аналитическое издание Eurasia Review считает, что погибших с той стороны – от 400 до 500 тысяч. Это катастрофа, тут и думать нечего.

Что должен делать любой западный лидер в этой ситуации, если у него остались еще зачатки гуманизма? Разумеется, требовать немедленного прекращения военных действий и начала мирных переговоров – других вариантов быть не должно. Но вместо этого коллективный Запад обсуждает военную помощь Украине, сколько дать денег, какое еще оружие направить в зону конфликта. Ну, хорошо, деньги, пушки, ракеты вы направите, а людей где взять? Но о людях не принято говорить, это такая деликатная тема в западных медиа. Там как-то укоренилось такое двоемыслие, что украинских людей, конечно, очень жалко, но воевать нужно до полной победы.

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Еще более удивительна реакция западного мира на мирную инициативу венгерского лидера. Его там и прежде не очень любили, потому что постоянно выходит из строя, шагает не в ногу и регулярно дискредитирует евробюрократию. А тут его уже 2 дня натурально шеймят. За то, что посмел высказать совершенно крамольную, по мнению лидеров Евросоюза, мысль о «мире с Путиным».

Вот это, прямо сказать, какой-то сюр и паноптикум. Просто оцените ситуацию: того, кто призывает к миру, поносят последними словами, рассуждают о нем, как о враге просвещенного человечества. И настойчиво призывают Зеленского не поддаваться на провокации, потому что … тут снова звучит заезженная пластинка: «Нельзя садиться за стол переговоров с Путиным». Очень интересно, с кем же тогда?

Но, если трезво оценивать происходящее, то легко увидеть в нем циничный холодный расчет. Ничего личного, только бизнес, недвусмысленно рассуждают лидеры Евросоюза и США. Гибридная война оказалась, как никогда, кстати. Стагнирующая экономика западного мира, едва не убитая ковидными ограничениями, остро нуждалась в новых драйверах роста. Этим драйвером стал военно-промышленный комплекс. Завертелись шестеренки, задымили трубы над военными заводами – появились новые госзаказы, рабочие места. Давно известно, «кому – война, а кому – мать родна». Бизнес и государства начали подсчитывать военные прибыли. Буквально вчера Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на $226 млн на производство ракет ATACMS, о чем буднично сообщило Министерство обороны США. Как думаете, Lockheed Martin выгодно, чтобы наступил мир? Вопрос риторический. И таких «локхидов» в западном мире тысячи, каждый на этой бойне кует свой кровавый доллар.

Сегодня – время ястребов. Они оседлали мейнстрим, красиво жонглируют терминологией, манипулируют смыслами и общественным сознанием. Западная пропаганда, которую некоторые по наивности называют независимой прессой, охотно поддерживает тренд, потому что это сегодня гарантирует внимание публики, актуальные темы и дополнительные тиражи. А что будет завтра – будет завтра.

Новым главой дипломатии Евросоюза на минувшей неделе согласовали премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Ближайшие годы европейской дипломатией, пусть и, в значительной степени, номинально, будет рулить женщина, запомнившаяся исключительно агрессивной антироссийской риторикой. По мне, так это все равно, что назначить Чикатило заведующим детским садом. Дипломатия в прежние времена была искусством достижения компромисса, а не соревнованием, кто смачнее плюнет на лацкан политического противника. Но тут невооруженным глазом видно, что желание бряцать оружием захватило разум еврокомиссаров, полностью затмив здравый смысл и чувство гуманизма. Потому что это довольно легко рассуждать о том, что «надо победить Россию», сидя в Доме Стенбока на холме в Таллине с прекрасным видом на парк Шнелли или в уютных креслах штаб-квартиры Еврокомиссии в брюссельском Берлемоне. Что же до смерти украинцев на фронте, так это, для наших бывших западных партнеров, не более чем издержки процесса.

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И вот я думаю, что «главный западный ястреб» Кая Каллас еще номинацию на Нобелевскую премию мира получит – получил же ее в свое время президент США Обама, фактически развязавший войну в Ливии ради свержения Каддафи и передела рынка нефти. На фоне деятельного американского лидера, г-жа Каллас не более чем безудержная болтушка.

А вот Орбан номинации на «нобелевку» не получит. Потому что в 2024 году пожелания мира на Западе выглядят неуместными и несвоевременными – бизнес попер, а этот со своими гуманистическими принципами вперед лезет. На любого «голубя мира» там сегодня смотрят, как на человека, который в общественном транспорте в час пик испортил воздух.

Но что поделаешь, такие времена, такие тренды. Справедливости ради, надо сказать, что и в России немало безумцев, рассуждающих про нанесение удара по Вашингтону, «весь мир в труху» и подобных вещах. К счастью, эти люди слишком далеки от власти, чтобы на них можно было не обращать внимания.

Что ж, надеюсь, разум когда-нибудь победит, «ястребы» уйдут на заслуженный отдых. Но, честно говоря, вряд ли в ближайшее время. Уж больно многим понравилось загребать жар чужими руками…

Константин Калиниченко