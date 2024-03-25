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5 самых громких коррупционных скандалов в Пскове

После состоявшегося на прошлой неделе ареста замглавы администрации Пскова Александра Грацкого обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера подняла наиболее резонансные коррупционные дела за прошедшую четверть века. Взятки брали, чем даритель послал: колбасой, талонами на бензин, скидкой на дом и, конечно деньгами, не только в рублях, но и в валюте. И взятка автомобилем, в которой обвиняют Грацкого — уже знакомый сюжет. В отличие от многих других регионов Псковская область — возможно, по причине бедности и отсутствия серьезных финансово-промышленных групп — особенно громкими скандалами не избалована. Долгое время, до дела Александра Кузнецова, не было и серьезных посадок, как правило, все заканчивалось условными сроками или штрафами. Вместе вспомним, как расследовали уголовные дела, по которым почти никто не сел.

Сначала о делах сегодняшних. В минувшую пятницу, 22 марта, в здании администрации Пскова на улице Некрасова был задержан 31-летний начальник Управления городского хозяйства Александр Грацкий, назначенный на этот пост 1 июля 2022 года. С 18 октября 2023 года он являлся также заместителем главы администрации, курируя те же сферы — коммуналку и дороги.

Первой о случившемся сообщила Псковская Лента Новостей, с самого популярного интернет-ресурса Псковской области информация разлетелась по другим региональным и федеральным СМИ.

В администрации оперативно прокомментировали случившееся:

«Александр Грацкий задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела. Он подозревается в должностном преступлении. Сейчас проводятся основные оперативные мероприятия. Администрация Пскова работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, готова оказать им всемерное содействие».

О каком именно должностном преступлении идет речь, стало понятно к вечеру, когда следственный комитет распространил кадры задержания.

В ведомстве сообщили, что Александр Грацкий подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия, - гласит официальная формулировка, - в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам».

То есть события, в которых заподозрили чиновника, произошли еще до его взлета на пост замглавы администрации.

На следующий день прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным, а суд отправил Грацкого под арест на два месяца, то есть до 21 мая.

Грацкого может ждать два вида наказания: только денежное или уголовный срок плюс выплаты в бюджет. Точнее, санкция статьи предусматривает штраф от 80- до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Пока идет расследование, посмотрим, чем завершились подобные приключения для фигурантов других коррупционных дел из Псковской области.

1. Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, взятка скидкой на дом

Если Александру Грацкому будет назначено реальное наказание, связанное с лишением свободы, то его срок может оказаться меньше, чем это прописано в уголовной статье. Именно так вышло в деле его областного коллеги Александра Кузнецова, вице-губернатора, также курировавшего ЖКХ и дорожную сферу и осужденного по той же статье.

Александра Кузнецова сотрудники ФСБ задержали на рабочем месте 14 декабря 2018 года. Суд состоялся через год с небольшим. Экс-чиновника обвинили в получении взятки в виде скидки на дом в размере 1 350 000 рублей. В документах обвинения сказано, что в 2011 году супруга Кузнецова, который на тот момент занимал пост председателя областного комитета по тарифам и энергетике, заключила договор купли-продажи на дом в Пскове с оплатой в рассрочку. Продавец — компания «ВестСтрой» — получила в счет уплаты 5 млн рублей. В 2012 году глава организации обратился за оставшейся суммой, на тот момент обвиняемый уже занимал кресло заместителя губернатора. И предложил коммерсанту в качестве окончательной оплаты содействие в победе на аукционе, где выбирали подрядчика для завершения строительства нового корпуса больницы в Стругах Красных со стационаром и поликлиникой. В феврале 2013 года «ВестСтрой» выиграл конкурс с финансированием в сумме 40,6 млн рублей. В августе того же года обновленную больницу торжественно открыли.

Александр Кузнецов свою вину не признал, обвинения отрицал. Уценку на дом его семья объяснила вскрывшимися в постройке дефектами.

Суд отправил Александра Кузнецова на пять лет в колонию строгого режима. Нижняя планка статьи — 8 лет — была уменьшена, как объяснили в прокуратуре, из-за обстоятельств, «существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления».

Сидеть Александру Кузнецову предстояло до конца 2023 года, однако на свободу он вышел летом, на несколько месяцев раньше. Сначала Себежский районный суд отклонил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (срок Кузнецов отбывал в своем регионе, в колонии в поселке Сосновый Бор). Однако областной суд при рассмотрении ходатайства в апелляции удовлетворил прошение.

В августе Александр Кузнецов выложил в соцсетях первые фотографии на свободе. В том числе, с женой, подписав снимок: «26 лет назад родилась семья. Моя вторая половинка. Благодарю и люблю!». И с другими родными: «Дождались мои родные мама, папа и сестренка». В комментариях он сообщил, что попросил прощения у родителей за то, что им «довелось настрадаться и наплакаться».

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2. Вице-мэр Пскова Борис Арзамасцев, взятки колбасой

История, достойная пера Салтыкова-Щедрина. С 1996-го по 2000-й год на посту мэра Пскова находился Александр Прокофьев. Все это время его заместитель Борис Арзамасцев курировал промышленность и торговлю, транспорт и связь, распоряжение муниципальным имуществом. После перемены власти, наступившей весной 2000 годам с победой на выборах мэра Михаила Хоронена, Арзамасцев подал в отставку, тем более подошел возраст выхода на пенсию. Вместе с ним из служебного кабинета исчез холодильник — так напоследок распорядился чиновник муниципальным имуществом.

Осенью Арзамасцев стал фигурантом уголовного дела, его обвинили в злоупотреблении служебным положением. Кстати, припомнили и исчезновение казенного холодильника.

Рассказывают, что в этом агрегате все четыре года вице-мэрства Арзамасцев хранил подношения от рыночных торговцев: палочки и колечки колбасы, целые головы сыра со слезой, шматы ароматного сала, деликатесную красную рыбу и все прочее, что посылали ему дарители. В рабочем столе чиновника нашлось место для конвертов с небольшими денежными подношениями.

Основу обвинения составил эпизод с дарением двумя предпринимателями автомобиля Opel, за что Арзамасцев подписал разрешение на открытие рынка напротив вокзала. История вполне соответствовала духу времени: дважды за время следствия и судебного разбирательства неизвестные поджигали личный Ford одного из предпринимателей, давшего против Арзамасцева показания.

Как это все шло, так и завершилось. Несмотря на то, что суд назначил бывшему вице-мэру два года тюремного срока, одновременно с этим он был амнистирован к прошедшему 55-летию Победы. За решеткой Арзамасцев не провел ни дня, пребывая в ходе следствия под подпиской о невыезде. Ущерб потерпевшим был возмещен.

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3. Еще один вице-мэр, Павел Дроздов, доллары и талоны на бензин

Уголовное дело о получении взятки в крупном размере с вымогательством получил в 2004 году Павел Дроздов, заместитель следующего мэра Пскова Михаила Хоронена. Тот вознамерился пересесть в губернаторское кресло на осенних выборах. У действующего губернатора Евгения Михайлова были свои планы: продлить полномочия на третий срок.

Первый тур выборов состоялся 14 ноября. А 1 ноября полиция задержала Павла Дроздова с поличным на получении взятки от местного предпринимателя. Дроздов в тот момент занимался в штабе Хоронена финансовыми вопросами. Была распространена информация, что 7 тысяч долларов (200 тысяч рублей по тем деньгам) и талоны на бензин на сумму 34 865 рублей предназначались именно для деятельности штаба.

Инцидент стал частью информационной кампании, повернуть его в свою пользу пытались обе стороны. Михаил Хоронен назвал случившееся провокацией. А по областному телевидению, аффилированному с действующим главой региона, крутили ролик, снятый скрытой камерой в момент передачи денег — все под соусом «и эти люди рвутся к власти».

4 ноября Дроздова выпустили под залог в 280 тысяч рублей. 6 ноября Михаила Хоронена сняли с выборов, для чего потребовалось собрать президиум Верховного суда. Поводом стало проведение пресс-конференции кандидата в здании мэрии, что было трактовано как недопустимое использование служебного положения. Однако Евгению Михайлову устранение одного из конкурентов не помогло. Во втором туре выборы у него выиграл Михаил Кузнецов.

Весной 2005 года Павел Дроздов написал заявление «по собственному», покинув городскую администрацию. Летом 2006 года над ним состоялся суд. В процессе дело переквалифицировали в покушение на мошенничество в крупном размере, то есть на более мягкую статью. Приговор Дроздову — 3,5 года условно — не понравился областной прокуратуре. Пересмотр дела дошел до Судебной коллегии по уголовным делам, однако Генпрокуратура не поддержала коллег из области, настаивавших на неверной классификации действий осужденного. Приговор, вынесенный в первой инстанции, устоял.

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4. Глава Палкинского района Евгений Седов, «дороги по-братски»

В марте 2020 года под уголовное дело попал глава Палкинского района. Несмотря на формулировку обвинения — покушение на мошенничество и два факта превышения должностных полномочий — это было именно: личное обогащение с помощью своей должности. То есть самая настоящая коррупция.

Вмененные Седову эпизоды произошли в 2019 году. Сначала в администрацию райцентра поступили документы на оплату ремонта тротуара и дороги. Ремонт, действительно, был. Однако его выполнил местный предприниматель в подарок жителям поселка. Но брат главы района попросил оплатить асфальт — якобы это он все починил. Запрошено было 160 тысяч рублей, правда, подлог вскрылся, и денег братья не получили.

Чего не скажешь о других случаях. Седов подписал бумаги по приемке работ в Красинском доме культуры и по ремонту одной из местных дорог. Сделано ничего не было, но из казны «ушел» один миллион рублей.

В январе прошлого года суд назначил Седову наказание — необычное для таких случаев: 3 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

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Вероятно, в это время он установил в соцсетях статус: «Быть полезным и иметь спокойную совесть».

5. Глава Плюсского района Галина Михайлова, «за сущие копейки»

1 марте 2005 года уголовное дело возбудили в отношении главы Плюсского района Галины Михайловой. Ее обвинили в получении взятки от руководителя предприятия. Момент передачи денег зафиксировали сотрудники областного УБЭПа.

«Все должны быть равны перед законом. Казнокрадство, взяточничество, финансовые манипуляции, различные нарушения со стороны сотрудников, работающих в государственных и муниципальных органах власти, должны выжигаться каленым железом», - припечатал тогда взяточницу Михаил Кузнецов, находившийся на посту губернатора.

На следующий день районный суд оформил отставку главы.

Сумма взятки — 20 тысяч рублей — по нынешним временам кажется смехотворной, да и тогда составляла не тот масштаб, ради которого стоило рисковать десятью годами свободы — на столько могла Михайлова уехать в женскую колонию.

Но не поехала. Суд дал ей 5 лет условно и установил 3-летний запрет на занятие руководящих административных должностей.

Были и другие эпизоды, не попавшие в наш рейтинг. Например, «мазутное дело» Сергея Казанцева (5 лет условно), начальника областного финуправления, погоревшего на махинациях с топливом для районных котельных в отопительном сезоне 1999/2000 — дело гремело в начале нулевых, но сегодня о нем мало кто вспоминает. Или вынесенный в январе этого года приговор Алексею Павлову, экс-декану инженерного экономического факультета филиала ПсковГУ в Великих Луках (3,5 года условно, 3 года запрета на педагогическую деятельность и штраф в 400 тысяч), набравшему от студентов взяток на 400 тысяч. А уж если покопаться в делах районов, то едва ли не у половины глав были проблемы с законом. Не всегда эти дела были коррупционного характера, чаще речь шла про нарушение сроков и процедуры муниципальных закупок либо про неисполнение решений суда. Так или иначе, проблемы были, но серьезных последствий, кроме завершения карьеры, для глав они не имели.

Возможно, мы кого-то и забыли — к радости не попавших в рейтинг. Нашей целью не было собрать полный обзор взяточников и казнокрадов — оставим эту прерогативу правоохранительным органам. Мы лишь показали «банальность зла». А завершим фразой героя Папанова из фильма «Берегись автомобиля»: «Тебя посодют! А ты не воруй».

Юлия Магера