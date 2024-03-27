Общество

«Дневной дозор»: Можно ли победить коррупцию?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Можно ли победить коррупцию?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В конце прошлой недели в Пскове произошло резонансное событие — вице-мэр, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взяткой стал автомобиль за 5 миллионов. Его подозреваемый якобы получил в 2022 году от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Взамен, считают правоохранители, Александр Грацкий должен был «своевременно и беспрепятственно принять работы» по муниципальным контрактам.

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После громкого задержания в администрации Пскова заверили, что «работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и готовы оказать им всемерное содействие» в вопросах расследования должностного преступления.

Впрочем, речь сегодня пойдёт не о конкретном случае, а в целом о явлении. Явлении, на которое, к слову, в последние дни начался целый «крестовый поход». Вот лишь некоторые примеры… По подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства арестовали не только псковского вице-мэра, но и чиновников разного уровня в Новосибирской и Иркутской областях, а также Камчатском крае. Есть ощущение, что этот список будет пополняться. Ведь внимание на проблему обратил и переизбранный президент Владимир Путин. Он заявил, в частности, что «ждет от Генпрокуратуры больших усилий по борьбе с коррупцией».

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Но можно ли искоренить явление, история которого уходит столь далеко в прошлое? Взятки давали и брали и в XVIII, и в XIX, и в XX веках — как говорится, собирали подати и в государеву казну, и в свой карман. Менялись формы правления, менялся государственный строй, но схема жила. Живёт она до сих пор. И это при том, что чиновникам повысили зарплаты, установили за их деятельностью особый контроль, ввели систему госзакупок, создали бесчисленные контролирующие органы и структуры. И тем не менее периодически подобные «конфузы» случаются.

В чем же причина коррупции? И можно ли вообще её победить? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Коррупция в России присутствует — этот факт глава Пскова Борис Елкин отрицать не стал. Однако подчеркнул, что подобных явлений с каждым годом в стране становится всё меньше. И тому, чтобы победить коррупцию, способствует целый ряд факторов.

«Многие услуги у нас переходят в электронный формат, снимая тем самым коррупционный фактор. Это взаимоотношения людей с людьми в данном случае. Надо понимать, что у нас и госзакупки становятся более прозрачными и все акты выполненных работ, все это фиксируется, все это отмечаются, все это видно в открытом доступе. Поэтому людям, подверженным данному направлению, становится сложнее. Это хорошо, от этого улучшается качество работ, сроки, работы выполняются в должном объеме и в должных в рамках. Поэтому я считаю, что мы идем по верному пути в части борьбы с коррупцией. Конечно, какие-то человеческие факторы и личные взаимоотношения остаются, к сожалению. Но с этим мы будем совместно бороться. Выявлять и устранять. Надо понимать, что коррупция у нас есть и в коммерческих структурах, внутри их, это в голове человека. Надо понимать, что виноват не только тот, кто берет, но и тот, кто дает».

Между тем у бывшего мэра города Пскова Александра Прокофьева мнение по этому поводу не столь оптимистичное. Он убеждён: коррупция в стране не просто есть, ей пока не видно «ни конца, ни края». Отчасти потому, что у неё много форм и обличий. Собеседник добавил, что воровать нечистым на руку гражданам сейчас стало сложнее, потому что для чиновников существует отчётность о доходах и расходах. Но альтруистов среди людей мало, а потому выстраиваются целые цепи коррупционеров. Чтобы исправить эту тенденцию, воспитывать будущих чиновников правильно нужно с детского сада и школы. И делать так, чтобы чиновника выдвигал коллектив, который поработал с ним бок о бок и понял, что он представляет из себя.

«У большинства людей при упоминании коррупции перед глазами большие деньги, которыми ворочают люди и все прочее. Есть коррупция, которая представляет обмен и получение выгоды от оказания услуг, знакомства с так называемой элитой, какой-то человек в торговле и работает, а его ребенок бездарный устраивается в институт международных отношений и снимается в кино, где-то побеждает в конкурсах. Это услуга за услугу. Надо применять глобальные меры. Не просто надеяться и рассчитывать на органы, которые обязаны следить за чистотой финансовых отношений. У нас этих органов довольно много, и почему-то не получается. Надо думать о том, как все-таки нам воспитывать людей, начиная с самого малого возраста».

Искоренить коррупцию невозможно — однозначно высказался по острому вопросу Борис Полозов, в прошлом заместитель главы администрации Псковской области по экономике, экс-председатель областного Собрания. Он заявил, что коррупционеры не заслуживают прощения или снисхождения. Но как бы это парадоксально ни звучало, в некоторых случаях коррупция — это неплохо.

«Коррупцию победить невозможно, ее можно только ввести в определенные рамки. Она была и будет. Более того, является определенным двигателем в отдельных случаях экономики. Да, как бы это парадоксально ни звучало, но это так. Особенно, когда не хватает государственного регулирования. Она должна быть в определенных рамках. Для этого действуют и правоохранительные органы, для этого должны работать средства массовой информации, быть достаточно свободными, чтобы смело писать о тех проявлениях коррупции, которые они наблюдают, и давать пищу для соответствующих органов, в которых будут этим заниматься. Таким образом приводить коррупцию в определенные рамки. Полностью победить ее еще никому не удавалось».

О том, что все детали коррупционных скандалов должны быть обнародованы в средствах массовой информации, говорит и депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению при областном Собрании Алексей Севастьянов. Он отметил: граждане должны знать, кого и за что наказали, у них должна быть возможность следить за коррупционным делом от и до. И хотя сейчас, по словам собеседника, взяточничество носит не такой массовый характер, как, скажем, 10 лет назад, бороться с коррупцией предстоит ещё долго. Важно подчеркнуть, что работать нужно даже не с взяточниками, а с проблемами, которые подталкивают их к тому, чтобы брать взятки.

«Мы все с детства привыкаем к тому, что кому-то - шоколадку, кому-то - конвертик. Это, конечно, борьба еще на годы вперед. Пока мы в своем сознании все это не изменим и в сознании наших детей... Дело даже не в мере наказания. Это бес, который живет в людях, с которым надо бороться. Конечно, сегодня этого в половину меньше, чем было раньше. Мы пытаемся искоренить полностью, тогда надо найти зерно: от чего растет, почему растет? Определить сферы. И пока в этих сферах, направлениях жизни не будет улучшения кардинально, будет процветать коррупция. Будем наводить порядок в социальной, жилищно-коммунальной сфере, то перестанут там давать».

Неправильно думать, что любой бизнес начинается со взятки, считает председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников. Он предположил, что коррупционные махинации могут возникать при решении «крупных вопросов», а среди мелких предпринимателей подобное — редкость. Но если коррупционер попался на взятке, отвечать за свои действия он должен по всей строгости закона.

«Бизнес начинается с человека, который хочет заниматься предпринимательской деятельностью. Мы же понимаем, что начинающий предприниматель не может сразу построить какой-то завод и начать выпускать ликвидную продукцию. Малый бизнес - это услуги, это какое-то маленькое производство. И поэтому здесь не нужны никакие взятки. Об этом разговора не идет. И сегодня вертикаль власти постоянно говорит о том, что нам нужны предприниматели, и мы готовы их поддерживать во всех инстанциях. Я не знаю, может быть, в каких-то крупных процессах есть вопрос взяток. Я на сегодняшний день с этим не сталкивался долгое время, но все-таки думаю, что малый бизнес и начало предпринимательской деятельности никак не связано со взятками».

Вся история России связана с коррупцией, с сожалением признал Игорь Максимов — в прошлом первый заместитель главы администрации Псковской области, а ныне — директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Люди, по его мнению, берут деньги и от бедности, и из-за жадности. Причина зависит от психотипа человека, подчеркнул собеседник. Ответил Игорь Максимов и на вопрос о том, как противостоять взяточничеству в России...

«Что делать? Полагаться на людей нормальных во власти. Там, где все связано с возможностью всяких разных преференций, должны работать люди ответственные, со стержнем, с пониманием того, что этого делать нельзя. Система такая, что человек должен и профессионально расти, проходить этапы своего профессионального роста. Не со школьной скамьи взлетать до высот небесных управленцев, не понимая, как на самом деле устроена жизнь, производства, предприятия, что такое работа с людьми. А пройти все ступени. Вот он, стержень, появляется через закалку и прививку, через трудовой коллектив».

Есть мнение о том, что львиную долю задержанных и наказанных взяточников в России составляют педагоги, врачи и мелкие клерки. Поэтому каждый раз, когда в средствах массовой новости проходит новость об осуждённых мелких коррупционерах, граждане задаются резонным вопросом: «Неужели всех крупных уже переловили?»

Ответ, увы, очевиден. Каждый год в стране говорят о борьбе с коррупцией и объявляют о начале непримиримой борьбы с этим пагубным явлением. Но затем... То ли события в экономической и социальной сфере затмевают важность вопроса «Крестовых походов на взяточников»… То ли коррупционеры столь умело маскируются под добропорядочных граждан… Как бы там ни было, пока говорить о победе над этим социальным злом рано.

Светлана Пикалёва