«Дневной дозор»: Можно ли победить коррупцию?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Можно ли победить коррупцию?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В конце прошлой недели в Пскове произошло резонансное событие — вице-мэр, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взяткой стал автомобиль за 5 миллионов. Его подозреваемый якобы получил в 2022 году от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Взамен, считают правоохранители, Александр Грацкий должен был «своевременно и беспрепятственно принять работы» по муниципальным контрактам.
После громкого задержания в администрации Пскова заверили, что «работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и готовы оказать им всемерное содействие» в вопросах расследования должностного преступления.
Впрочем, речь сегодня пойдёт не о конкретном случае, а в целом о явлении. Явлении, на которое, к слову, в последние дни начался целый «крестовый поход». Вот лишь некоторые примеры… По подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства арестовали не только псковского вице-мэра, но и чиновников разного уровня в Новосибирской и Иркутской областях, а также Камчатском крае. Есть ощущение, что этот список будет пополняться. Ведь внимание на проблему обратил и переизбранный президент Владимир Путин. Он заявил, в частности, что «ждет от Генпрокуратуры больших усилий по борьбе с коррупцией».
Но можно ли искоренить явление, история которого уходит столь далеко в прошлое? Взятки давали и брали и в XVIII, и в XIX, и в XX веках — как говорится, собирали подати и в государеву казну, и в свой карман. Менялись формы правления, менялся государственный строй, но схема жила. Живёт она до сих пор. И это при том, что чиновникам повысили зарплаты, установили за их деятельностью особый контроль, ввели систему госзакупок, создали бесчисленные контролирующие органы и структуры. И тем не менее периодически подобные «конфузы» случаются.
В чем же причина коррупции? И можно ли вообще её победить? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Коррупция в России присутствует — этот факт глава Пскова Борис Елкин отрицать не стал. Однако подчеркнул, что подобных явлений с каждым годом в стране становится всё меньше. И тому, чтобы победить коррупцию, способствует целый ряд факторов.
Между тем у бывшего мэра города Пскова Александра Прокофьева мнение по этому поводу не столь оптимистичное. Он убеждён: коррупция в стране не просто есть, ей пока не видно «ни конца, ни края». Отчасти потому, что у неё много форм и обличий. Собеседник добавил, что воровать нечистым на руку гражданам сейчас стало сложнее, потому что для чиновников существует отчётность о доходах и расходах. Но альтруистов среди людей мало, а потому выстраиваются целые цепи коррупционеров. Чтобы исправить эту тенденцию, воспитывать будущих чиновников правильно нужно с детского сада и школы. И делать так, чтобы чиновника выдвигал коллектив, который поработал с ним бок о бок и понял, что он представляет из себя.
Искоренить коррупцию невозможно — однозначно высказался по острому вопросу Борис Полозов, в прошлом заместитель главы администрации Псковской области по экономике, экс-председатель областного Собрания. Он заявил, что коррупционеры не заслуживают прощения или снисхождения. Но как бы это парадоксально ни звучало, в некоторых случаях коррупция — это неплохо.
О том, что все детали коррупционных скандалов должны быть обнародованы в средствах массовой информации, говорит и депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению при областном Собрании Алексей Севастьянов. Он отметил: граждане должны знать, кого и за что наказали, у них должна быть возможность следить за коррупционным делом от и до. И хотя сейчас, по словам собеседника, взяточничество носит не такой массовый характер, как, скажем, 10 лет назад, бороться с коррупцией предстоит ещё долго. Важно подчеркнуть, что работать нужно даже не с взяточниками, а с проблемами, которые подталкивают их к тому, чтобы брать взятки.
Неправильно думать, что любой бизнес начинается со взятки, считает председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников. Он предположил, что коррупционные махинации могут возникать при решении «крупных вопросов», а среди мелких предпринимателей подобное — редкость. Но если коррупционер попался на взятке, отвечать за свои действия он должен по всей строгости закона.
Вся история России связана с коррупцией, с сожалением признал Игорь Максимов — в прошлом первый заместитель главы администрации Псковской области, а ныне — директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Люди, по его мнению, берут деньги и от бедности, и из-за жадности. Причина зависит от психотипа человека, подчеркнул собеседник. Ответил Игорь Максимов и на вопрос о том, как противостоять взяточничеству в России...
Есть мнение о том, что львиную долю задержанных и наказанных взяточников в России составляют педагоги, врачи и мелкие клерки. Поэтому каждый раз, когда в средствах массовой новости проходит новость об осуждённых мелких коррупционерах, граждане задаются резонным вопросом: «Неужели всех крупных уже переловили?»
Ответ, увы, очевиден. Каждый год в стране говорят о борьбе с коррупцией и объявляют о начале непримиримой борьбы с этим пагубным явлением. Но затем... То ли события в экономической и социальной сфере затмевают важность вопроса «Крестовых походов на взяточников»… То ли коррупционеры столь умело маскируются под добропорядочных граждан… Как бы там ни было, пока говорить о победе над этим социальным злом рано.
Светлана Пикалёва