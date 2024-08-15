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«Шаманизация» молодежи

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Но неужели вы не можете понять, что чем больше высокообразованной молодежи, и все поколение, если будет образованным, они будут свергать власть каждые десять лет»

Владимир Жириновский, российский политик

В минувшую среду ушла в отставку руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. Тут примерно у 100% населения страны должна возникнуть недоуменная пауза. Потому что совершенно неясно, кто это вообще такая, и почему на сей малозначительный факт следует обратить внимание? Ушла и ушла – эка невидаль, очередной чиновник средней руки канул в лету. Симпатичная, кстати. Если б не уволили, так бы и не узнали, что главной по российской молодежи на протяжении почти 4 лет являлась молодая красивая женщина, а не какой-нибудь бывший комсомолец в сером мятом пиджаке.

Фото: Владимир Песня | РИА Новости

Но тут нужно смотреть чуть вперед, тогда станет понятно, что вчера произошло событие, которое, возможно, кардинально поменяет вектор молодежной политики страны. Нам-то, старикам, уже все равно, а на месте поколения 18-35 я бы сейчас сильно напрягся. Объясняю, в чем тут дело.

Казалось бы, что плохого в этой Ксении Разуваевой? Назначенная главой Росмолодежи в 2021 году, она руководила молодежной политикой страны так, что даже не удостоилась персональной страницы в Википедии. Тот самый случай, когда «борозды не портит, глубоко не пашет».

И тут мы из федеральных ресурсов, близких, как принято говорить, к «башням Кремля», узнаем, что, оказывается, перед г-жой Разуваевой стояла важная онтологическая задача – перековать российскую молодежь. Власть удивлена и раздражена, что молодое поколение, в массе своей, находится в оппозиции, отрицает традиционные ценности, предпочитает западные гаджеты и сервисы, живет для себя, а не для страны. А молодежь должна во всем поддерживать действующую власть, лишний раз не рассуждать, а думать, главным образом, о том, как побыстрее создать семью и нарожать будущих россиян в промышленных количествах. Должна, но что-то идет не так, молодежь все больше думает о новом iPhone, доступе в запрещенные соцсети и как бы все-таки запустить незапускающийся YouTube. Да, у Павки Корчагина были более возвышенные цели, но времена меняются, и современной молодежи плевать на муки товарища Корчагина.

С этим надо что-то делать, — подумали в начале 2020-х где-то наверху. И назначили Ксению Разуваеву — стильную, модную, молодежную. Давай, Ксения, выправляй ситуацию, сделай из этих молодых бунтарей лояльную опору государства. Прошли годы, государство решило посмотреть, что из этого получилось. Посмотрело – прослезилось. По данным закрытых соцопросов российская молодежь там же, где была, т.е. в оппозиции власти. Есть, конечно, «прикормыши», присосавшиеся к каким-то финансовым источникам и подобострастно хвалящие за это власть, но лидерами общественного мнения и инструментами влияния они не стали.

Особенно ярко это проявилось на фоне СВО. Полагаю, если бы не случился этот конфликт с Украиной и коллективным Западом, «Росмолодежь» могла бы и дальше тихо и незаметно осваивать бюджеты, не привлекая к себе повышенного внимания и занимаясь непонятно чем. Но ситуация изменилась, власть потребовала от масс, в т.ч. молодого поколения, более высокого уровня лояльности. Дать этот уровень и перестроиться на «военные» рельсы агентство не смогло.

По традиции нашли стрелочника, теперь Росмолодежи нужен новый лидер. Вот тут беда – взять-то его неоткуда. Дело в том, что внутри системы с давних пор заключено неразрешимое противоречие. С одной стороны, власть, вроде бы, хочет сформировать реально работающую молодежную политику, с карьерными лифтами, которые движутся по понятным, а не случайным алгоритмам, с внятными целями и задачами и путями их достижения. С другой, система заточена на освоение выделенных средств, достижение мутных KPI, заполнение справок и отчетов. В таких условиях у власти нет даже времени, чтобы начать диалог с молодежью. А диалог этот пора бы начать, потому что невооруженным глазом видно, что власть и молодое поколение сегодня на разных волнах.

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Что в итоге получается? Стоит на молодежную политику назначить человека активного и деятельного, он быстро теряется в условиях бесконечного бумаготворчества, реализации госпрограмм и необходимости отчитываться за освоение денег, превращается в очередного кабинетного чиновника. А если приходит изначально «аппаратчик» и специалист по осваиванию средств, он даже не пытается креативить, все ограничивается шаблонными мероприятиями для отчетности да плясками с бубном прикормленных общественников, имитирующих слияние в экстазе власти и молодежи.

Другими словами, молодежной политики в России нет, власть и молодежь, если и не по разные стороны баррикад, то живут каждый своей жизнью. У такого разбитого корыта чиновники в очередной раз задумались, что же делать? Как встроить поколение молодых в новый государственный мейнстрим? И придумали.

Эксперты убеждены, что «Росмолодежь» должна будет активно включиться в медийную поддержку тезиса «российская молодежь поддерживает СВО и традиционные ценности», и следующий руководитель, кем бы он ни был, будет продвигать суповой набор проектов именно под эту концепцию. Для чего, как выразился осведомленный чиновник, необходимо «шаманизировать молодежь». Т.е. превратить ее в такого гомогенизированного персонажа из песен певца Шамана – патриота до мозга костей, свято верящего в Родину и партию. И, конечно, готового умереть, если Родине потребуется. Идея, в общем, интересная, вот только в наших условиях заведомо обреченная на провал.

SHAMAN (фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Во-первых, потому, что тут придется очень много работать на «земле», тет-а-тет с реальной молодежью. Российские чиновники этого боятся и не умеют. Им с недавних пор проще собрать вокруг себя кучку «комсомольцев» из разряда «что прикажете» и задушевно с ними коммуницировать. Реальная же молодежь, в силу возрастных особенностей, радикальна и оппозиционна. Общаться на равных с ней власть не готова ни морально, ни технически.

Во-вторых, если певец Shaman выбран лицом новой молодежной политики, то неплохо бы сделать одну вещь. А именно – отправить г-на Шамана на передовую. И не просто там выступать агитбригадой по тылам и обозам, а в окоп, с автоматом наперевес. Ведь как сформировался по всему миру культ Че Гевары? Человек мог вести спокойный зажиточный образ жизни, был министром финансов Кубы. Но бросил это дело, взял автомат и пошел делать мировую революцию. Погиб в бою. А что Shaman? Вопрос риторический.

В-третьих, ориентация на «героя нашего времени» — это методологическая ошибка. Современная массовая культура — это сиюминутное идолопоклонство. Вчера они сходили с ума по какому-нибудь Нилетто, сегодня у них Шаман, завтра кто-то еще. Нет в России своей Тейлор Свифт, чтобы феномен растянуть на два десятилетия. Пока там будут «шаманизировать» молодежь, поклонники Шамана отойдут с миром в реестр старых пердунов.

И главный вопрос: а что готова предложить Система молодежи в обмен на ее лояльность? Многодетную семью? Мертвый Rutube взамен YouTube? «Свинарку и пастуха» вместо «Оппенгеймера»? Прекрасный выбор, ага. Напоминает попытку пересадить чиновников с «Мерседесов» на отечественные автомобили.

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Пока же Система предлагает только постоянно увеличивающийся набор запретов и широкий спектр санкций за выход из общего строя и жизнь не по линеечке. Запугать этим, наверное, можно. Но лояльные граждане и запуганные – это, по-моему, две большие разницы. Это, простите, не «шаманизация», а какая-то «кимирсенизация» молодежи получится.

Впрочем, возможно, цель именно в этом. Сделать так, чтобы российская молодежь вела себя, как северокорейская. Как оно выглядит, можно посмотреть в интернете. Описывать не хочу – это отталкивающее зрелище. Реально ли российское молодое поколение погрузить в такое состояние? Я почти уверен, что это невозможно. Как почти уверен в том, что власть попытается это сделать.

Константин Калиниченко