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Семьеведение в массы

2 сентября российские школы распахнули свои двери для миллионов детей, и за каждого из них немного тревожно. Как и за родителей, педагогов и всех, кто так или иначе причастен к образовательному процессу, который в этом учебном году будет богат на эксперименты. Вводится запрет на мобильники, появятся новые предметы и учебники, а заодно и дополнительные курсы. К примеру, «Семьеведение», призванное готовить подростков к созданию «скрепных» ячеек общества. В целом задумка неплохая - подрастающему поколению явно не повредит информация о том, как выстраивать отношения с противоположным полом, родителями и прочими родственниками. Но что именно будут изучать будущие «семьянины», и кто выступит в качестве экспертов? Не станет ли дополнительный урок ярмом для учителей, нагрузка на которых и так высока? Где найти педагогов, способных на личном примере объяснить предмет? Пока что новый факультатив вызывает массу вопросов.

Скульптура «Счастливая семья» в Калининграде

Рабочая программа «Семьеведения» для учащихся 5-9 классов имеется в открытом доступе на портале «Единое содержание общего образования», документ подготовил федеральный Институт стратегии развития образования. Разработчики курса, который будет проходить в рамках внеурочной деятельности, уверены, что он поспособствует «формированию у молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям» и в конечном итоге поможет решить демографические проблемы в стране.

«Семья – основа любого государства. Ведущими функциями семьи являются рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного, социального и культурного опыта новому поколению», - говорится в пояснительной записке. Главное, чтобы сам факультатив не начинался с этих и прочих уже порядком надоевших установок, иначе нововведение обречено на провал. «Скрепные» фразочки, которыми изобилует методичка, явно нельзя применять на практике, так как «брачность», «целомудрие» и «традиционные ценности» повергнут и без того уставших школьников в грусть, уныние и праведный сон.

Тематическое планирование выглядит неплохо. Программа состоит из пяти разделов, на изучение которых в общей сложности выделено 34 часа: «Человек, семья, общество…», «Мои родственники – похожие и разные», «О семейном уюте и не только…», «Важней всего – погода в доме…», «Современная семья и право». Ребятам предстоит изучать историю и традиции своих семей, составлять семейное генеалогическое древо, говорить о роли мужчины и женщины в брачном союзе, об отцовстве и материнстве, особенностях взаимодействия с братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Также юных граждан планируют обучать ведению домашнего хозяйства, семейного бюджета, рациональному использованию карманных денег. Школьникам расскажут о плюсах и минусах проживания молодожёнов с родителями, хорошо ли быть единственным ребёнком в семье, научат решать конфликты с близкими, проектировать семейные праздники и турпоходы. Отдельный блок отведён юридической составляющей: ученикам предстоит узнать о порядке регистрации брака, брачном договоре, мерах государственной поддержки семей с детьми, правах и обязанностях родителей и детей. Некоторые позиции, отмеченные в документе курсивом, будут преподавать только в 8–9 классах — например, тему пищевых привычек взрослых и детей в блоке «Здоровый образ жизни в семье». В младших классах также не планируется обсуждать вклады, кредиты, инвестиции, выбор спутника жизни и некоторые другие моменты.

Всю изложенную в программе информацию предполагается доносить до желающих посещать курс в максимально непринуждённой форме. Кейсы, в ходе которых ребята будут пытаться решить ту или иную жизненную ситуацию, создание презентаций, проектов, разработка коллективной электронной энциклопедии, игры, рисунки, обсуждение мультиков и фильмов — звучит многообещающе. Только как это будет реализовано на практике? Многое зависит от того, как педагоги подойдут к возложенной на них дополнительной нагрузке. Если формально — пиши пропало.

Структура и содержание курса в целом нареканий не вызывают. Вопрос номер один в сложившейся ситуации - кто будет вести «Семьеведение»? В силах ли учителя-предметники донести до юных голов ценности гармоничного семейного союза, его идеалы и стандарты?

Очевидно, что преподаватель «Семьеведения» должен быть эталоном, образцом для подражания. Есть подозрение, что не в каждой школе найдётся благополучный в семейном плане педагог, который будет учить детей правильно выстраивать отношения. Лично я не припоминаю среди своих школьных учителей многодетных родителей. А вот одиноких было предостаточно.

Кто сейчас работает в школах? Многие учителя достигли пенсионного возраста, молодые специалисты если и приходят, то редко задерживаются надолго. Что сможет рассказать подрастающему поколению Марья Ивановна, которая вступала в брак в совсем другой стране, а мужа давно уж схоронила? Чему научит Татьяна Петровна, которая в свои 50 ни разу не была замужем? Или её коллега, в одиночку воспитывающая двух детей от разных отцов? Про молодых специалистов, которые только-только выпорхнули из университетов и не успели обзавестись семьёй, и говорить нечего.

Безусловно, среди педагогов встречаются женщины (а мужчин в школе единицы — это факт), которые успевают и тетрадки проверять, и счастливую семью строить, посему могли бы поделиться опытом. Но таких, увы, единицы. И едва ли хоть кто-то из них может похвастаться знанием хотя бы основ психологии, а это крайне важно в данной ситуации, ведь курс касается довольно чувствительных, местами интимных вопросов.

Привлечь к преподаванию школьных психологов — казалось бы, неплохой вариант. Да только не каждое учреждение обладает таким специалистом. Поэтому обучение детей «скрепам», вероятно, отдадут в руки имеющихся сотрудников. А их, напомню, в сфере образования остро не хватает. Дополнительная нагрузка, которую возложили на их плечи с текущего года. может лишь усугубить ситуацию.

Возможно, стоило бы обратиться к «историям успеха» — многодетным парам, воплощающим образ традиционной семьи. Но, опять же, смогут ли они (и захотят ли) найти подход к ученикам, которых видят впервые в жизни, грамотно донести до них информацию? Приглашённые спикеры могут не вызвать доверия у подрастающего поколения, которые и учителей-то не всегда слушают.

К тому же, программа может не стыковаться с установками, получаемыми ребёнком в семье. Представим такую ситуацию. Женщина родила «для себя» и воспитывает ребёнка одна. Она твёрдо уверена, что успешно выполняет функции обоих родителей, и с детства внушала малышу, что никакого папы ему не требуется. И тут чаду начинают втирать в школе, что семья у него неполноценная. Ребёнок чувствует себя ущербным, одноклассники устраивают буллинг, мама закатывает истерику на всю округу и требует расправы над учителем.

Эффективность нового курса под большим вопросом ещё и потому, что учеников планируют «натаскивать» при помощи примеров из книг, фильмов и других произведений искусства. Каких именно — в методичке не указано. Хочется верить, что школы ответственно подойдут к выбору образцов для подражания, которых, к примеру, в русской литературе фактически нет. А ну-ка, вспомните навскидку хоть одного показательного семьянина из книги, где все жили долго, счастливо? Мне приходит на ум только обратное: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая несчастлива по-своему». Почти вся классика являет пример того, как делать не надо. Повествование построено на проблемных ситуациях, в которых оказываются герои, они несчастны, на их долю выпадают тяжёлые испытания, отношения с ближними всегда сложные и запутанные. Почему так? Да иначе читать было бы не интересно. То же касается и кинематографа: счастливые истории мало кому нужны.

Да, мы сопереживаем героям на страницах книг или по ту сторону экрана, через их опыт можем переосмысливать собственные ценности, что-то постигать. Но далеко не каждому это под силу. Повторять жизненный сценарий всегда гораздо проще, чем действовать ему вопреки, а лучше всего следовать примеру на расстоянии вытянутой руки: дети охотнее идут по пути родителей, нежели персонажей какой-то картины. Полотно, где изображена счастливая семья за завтраком, школьник увидит один раз и, скорее всего, забудет. А бутерброд, на скорую руку приготовленный убегающей на работу мамой, он видит каждый день. И нет никакой разницы, что там бубнит классный руководитель про полноценные семьи и духовные ценности. Отсижу положенные 40 минут и наконец-то пойду домой, чтобы поиграть в приставку — вот оно, настоящее счастье.

Каждый вкладывает в это понятие что-то своё, и не всегда сопряжённое с большой дружной семьёй. И это совершенно нормально. Здесь хочу привести в качестве примера установленную в Калининграде скульптуру «Счастливая семья», которая с первых дней появления вызвала бурное негодование. Общественность в соцсетях заявила, что счастьем там и не пахнет, и, мол, страшно представить, как же в таком случае выглядит несчастная семья. Я полностью разделяю это мнение: слишком неоднозначная композиция, ещё и табличку выбрали странную для такой скульптуры - «Не ищите своё счастье в чужих семьях. Его там нет». Трактовать это утверждение можно по-разному, забредает мысль о том, будто многодетная ячейка общества, которая должна символизировать укрепление семейных ценностей и стать примером для подражания, призывает к обратному. Хотя, повторюсь, счастье у каждого разное, как и понимание окружающей действительности.

Новый курс, безусловно, очень актуален, его разработчики заслуживают уважения и всех похвал. Семьи в нашей стране разрушаются одна за одной, и причина тому — полное отсутствие у людей понимания, как нужно выстраивать отношения. Это очень грустно, и формирование семейных ценностей со школьной семьи стало бы неплохим подспорьем. Особенно для детей, растущих в неполных или неблагополучных семьях, не имеющих перед собой позитивного примера. Однако какого качества будет эта «шпаргалка» по семейной жизни — вопрос дискуссионный до тех пор, пока «Семьеведение» в школах преподают не квалифицированные психологи, работающие именно по направлению человеческих взаимоотношений, которые могут быть весьма многогранны. Никакой учитель биологии, истории, обществознания, литературы или чего-либо ещё не может быть компетентен в данных вопросах, даже если прошёл определённый уровень подготовки и сам является примерным семьянином. Ну не может он оперировать такими тонкими материями, как ценности подрастающего гражданина, не в силах в должной мере оказать содействие подросткам в решении их вопросов, связанных с отношениями в семье и социуме. Одно неверное движение — и всё, он свернул не туда, как бы потом психиатр не потребовался.

В заключение хотелось бы напомнить одну из целей введения новой программы, касающуюся улучшения демографической ситуации. Думаю, многие согласятся с тем, что осознание детьми ценности крепкой семьи, даже многодетной, не решит проблему, так как связана она не только с отсутствием семейных скреп, нежеланием вступать в брак и заводить детей. Одними уроками рождаемость не поднимешь, хотя попытка, надо признаться, хорошая. Жаль, что недоработанная.

Ульяна Лаблюк