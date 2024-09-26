Блоги / Константин Калиниченко

Крах зеленой повестки

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Жизнь – странная штука. Порой то, что может непременно показаться невероятно блистательным, ради чего готова все бросить, только бы заполучить в свои руки, спустя время – или если посмотреть под другим углом – выглядит на удивление блеклым, утрачивает глянец. Я порой понять не могу, куда мои глаза глядели»

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Нам довелось жить в быстро меняющемся мире, порой структурные изменения происходят буквально на наших глазах. Еще вчера все с выпученными глазами бежали в одну сторону, а сегодня что-то поменялось, и та же толпа мчится в противоположном направлении. Смотрите как это работает.

На прошедших в минувшие выходные региональных выборах в Германии главным проигравшим стала партия «Зеленых». Самая «модная» политическая сила Европы выступила настолько неудачно, что все партийное руководство немедленно ушло в отставку. В рядах политиков, делающих карьеру на экоповестке, царят паника и уныние. Как так? Еще вчера они были на гребне волны, «заходили» евроэлекторату не хуже ультрамодных проповедников, а публика смотрела им в рот, внимая каждому слову и треш-прогнозу. А сегодня в свой адрес они слышат площадную ругань и видят четко выраженный средний палец, указующий, куда следует пойти с этой вашей экологической ерундой. Общеевропейскую ситуацию усугубляют социологические прогнозы предстоящих парламентских выборов в Австрии, где местные «Зеленые», судя по всему, также пролетят как фанера над Парижем.

Нам, собственно, нет большого дела до австрийских или немецких партий. Но в этой истории, как море в капле воды, отражается «новый экологический разворот», тотальный крах «зеленой» повестки в мировом масштабе. Мы находимся в самом начале этой истории, анти-экологический сюжет в ближайшие годы будет только набирать обороты.

Многие помнят, как все начиналось. На рубеже веков из каждого утюга говорили о глобальном потеплении. Так уж устроен человек, что в условиях относительно комфортного спокойного существования он начинает изобретать проблемы из воздуха. Тема проникла во все сферы жизни общества со скоростью распространения вируса. Ученые строили гипотезы, одна апокалиптичнее другой, неолиберальные политики делали карьеру, требуя запретов и ограничений традиционных сегментов мировой экономики. 45-й вице-президент США Альберт Гор, после поражения на президентских выборах 2000 года, настолько проникся идеей скорого конца света из-за глобальных экологических проблем, так погрузился в проблематику изменения климата, что в 2007 году дослужился до Нобелевской премии мира. Он, в частности, утверждал, что глобальное потепление приведет к глобальному похолоданию, и мы все умрем. Суть этой теории доходчиво отразил Роланд Эммерих в культовом фильме-катастрофе «Послезавтра». Позднее научное сообщество подняло Гора и его псевдонаучные взгляды на смех, но мир шел вперед, на авансцену выходили новые глашатаи грядущего апокалипсиса. Квинтэссенцией экологического помешательства стала Грета Тунберг – шведская девочка-подросток, продвигавшая в массы запредельную ахинею. Но мир было уже не остановить, он узрел новую мессию, и толпа, не особо вникая в сбивчивые речи шведской малолетки, устремилась за новым «эко-пророком».

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Широкие народные массы в самых разных, в основном экономически развитых, странах на полном серьезе уверовали в конспирологический бред о разрушении озонового слоя планеты под воздействием, извиняюсь, «выхлопов» крупного рогатого скота. Это может показаться смешным, но в Ирландии и Нидерландах было принято решение о значительном сокращении поголовья коров. Не знаю, чем дело закончилось, надеюсь, разум все же возобладает хотя бы в этой истории.

С начала века вся Европа борется за сокращение выхлопов не только у коров, но и в автомобилях. Что-то там ужимали в двигателях, ставили катализаторы-нейтрализаторы. В итоге выяснилось, что влияние сокращения выхлопов СО2 всего мирового парка автомобилей настолько ничтожно, что это никак не влияет на динамику климата на планете.

Уместно вспомнить и электромобили, которые продвигали именно в качестве экологичной альтернативы технике с двигателем внутреннего сгорания. О факте, что на производство нужного количества энергии для автомобиля тратится ископаемое топливо, говорить как-то не принято, потому что это обнуляет всю концепцию. Понятно, что сегодняшний покупатель электрокара об экологической составляющей думает в последнюю очередь. Кстати, обратите внимание, как автопроизводители в наши дни рекламируют свои э-мобили. Акцент там делается на дальности поездки на одной зарядке, времени разгона до 100 км\ч, акустическом комфорте в салоне, стоимости владения авто в пересчете на 1 километр. А то, что нулевой выброс СО2… Ну, это вам бонусом, живите с этим, если вам актуально.

Ко всем бедам добавилась т.н. экошиза. Для всего мира в какой-то момент стало неприятным открытием, что значительная часть экологической повестки сосредоточена вокруг активизма полных неадекватов. Музеи, картинные галереи в разных странах стали регулярно подвергаться варварским налетам эко-сектантов, пытающихся уничтожить шедевры мировой культуры, оправдывая это проблемой загрязнения мирового океана, голодом в Африке и прочей болтологией. Те, кто еще не утратил ощущение реальности, задумались, какая вообще связь между порчей Магритта или Ван Гога и голодом в Зимбабве?

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Последним гвоздем в крышку «зеленого гроба» стали пандемия COVID-19 и СВО на Украине. Мир очень быстро понял, что есть проблемы посерьезнее утилизации пластиковых стаканчиков и коровьих выхлопов. Согласитесь, довольно странно думать об эрозии озонового слоя Земли, когда на твоих глазах останавливаются целые сектора экономики, а ведущие политики мира всерьез рассуждают о применении тактического ядерного оружия. Грету Тунберг уже все забыли, как общественный деятель она похоронена заживо, прежние сподвижники стараются не вспоминать, что еще совсем недавно всерьез были увлечены заблуждениями шведской эко-шантажистки.

4 последних года расставили точки над i – есть реальные угрозы, а есть мифические. Когда в пандемию вокруг нас умирали конкретные, а не абстрактные люди, стало в очередной раз понятно, что смерть – намного ближе, чем мы думаем. Можно рассуждать о том, как будет устроен мир в 2050 году. А потом ты разом осознаешь, что реальные проблемы у нас под ногами, и думать про какое-то гипотетическое будущее сразу становится сложно и неинтересно.

Многие, думаю, помнят, как последние лет 20 в Европе велась борьба с атомными электростанциями. Очень сильно за это прессовали Францию и Японию – мировых лидеров по использованию мирного атома. Разумеется, доставалось России, которая и сама развивает атомную энергетику, и в разных странах активно участвует в атомных проектах. Громче всех о необходимости запретить такие электростанции, как водится, кричали в странах Балтии, политики которых до последнего времени очень любили дилетантские рассуждения, что скоро построят достаточное количестве «ветряков» и солнечных батарей, чтобы обеспечить себя с лихвой возобновляемой энергией. Что у них там с «ветряками» трудно сказать, я не вникал. Но видимо не очень. Потому что, на фоне отказа от российских энергоносителей, в 2024 году правительство Эстонии всерьез заговорило о необходимости построить маленькую атомную электростанцию. И обратилось к Евросоюзу с просьбой помочь в этом деле – своего урана и технологий у Эстонии, естественно, нет. Та же Франция, под давлением «зеленых» успевшая заглушить несколько ядерных реакторов, сегодня судорожно пытается их перезапустить. Иначе отказ от российского газа не позволяет европейской промышленности существовать и развиваться.

Учитывая, как развивается ситуация в мире, можно прогнозировать дальнейшее сворачивание «зеленой» повестки. Еще вчера определявшая развитие ведущих государств планеты, сегодня она отошла в разряд глубоко второстепенных потребностей и актуальна в рамках замкнутых субкультур. Мир же, в очередной раз оказавшись перед экзистенциальным выбором, возвращается к понятной классике и традиционным, в хорошем смысле слова, ценностям. Пожалуй, это единственное, что стало позитивным следствием трагических событий последних лет.

Константин Калиниченко